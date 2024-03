Warum verschwand Englands Prinzessin Kate ?

Mysteriöses Verschwinden von Kate und Vertuschung durch das Königshaus?

Weil die englische Prinzessin Kate Middleton nun schon seit Wochen, seit ihrer Einlieferung in eine Londoner Privatklinik am 17. Jänner „untergetaucht“ ist, ranken sich die verschiedensten Verschwörungstheorien um sie: War es ein Nervenzusammenbruch? Wurde sie durch eine Sex-Affäre schwanger? Vertuscht der Palast eine Gewalttat? Rächt sich Kate an ihrem Ehemann für dessen Sex-Affäre?

Offiziell gab das britische Königshaus bekannt: Alles war eine im Voraus geplante Bauch-OP, wobei keine Diagnose bekannt gegeben wurde. Kate soll ungefähr 12 Tage stationär geblieben sein. Zum letzten Mal wurde sie vorher um Weihnachten herum in der Öffentlichkeit gesehen. Außerdem erschien vor einigen Tagen ein Video mit ihr und ihrem Ehemann während einer Shoppingtour.

Verdächtig erschien Beobachter zudem, dass am 27. Februar, Kates Ehemann William kurzfristig die Teilnahme an einem Gedenkgottesdienst für seinen verstorbenen Patenonkel absagte, den Ex-König Konstantin von Griechenland.

Für weitere Verwirrung sorgte ein am 4. März veröffentlichtes Fake-Foto von Kate. Ein Foto von ihr einer Luxus-Limousine, nach ihrer Entlassung aus der noblen Londoner Luxusklinik weckte ebenfalls den Verdacht, dass es sich hier nicht um die Prinzessin handelt.

Just to put it in perspective, those on the left are recent pap pics of Kate Middleton driving a car.

That pic on the right is allegedly her sitting in a car today.

The difference in image quality is not an accident.

It is THAT grainy to cover something: scars or a double ?

