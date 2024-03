VIDEO: Kriminelle Migranten fluten Mallorca – tauchen unter – begehen Straftaten in Serie

Bild: Screenshot X

Amateuraufnahmen zeigen den Moment, in dem ein Boot mit illegalen Einwanderern aus Nordafrika an einem Strand landet und wie die „Schutzsuchenden“ sofort untertauchen.



Mehrere Boote mit vorwiegend kriminellen Migranten aus Nordafrika legten allein am Sonntag unbemerkt an einem Strand auf Mallorca an, da die spanische Insel zunehemnd eine große Zahl von Neuankömmlingen aus dem Mittelmeerraum zu verzeichnen hat.

Behörden suchen erfolglos nach angelandeten U-Booten

Mallorca Diario berichtet, dass die Gruppe von den Behörden nicht aufgegriffen werden konnten. Die Sicherheitskräfte und das Korps versuchten aktiv, die Gruppe ausfindig zu machen und baten um alle Informationen, die zu ihrem Verbleib führen könnten.

Das Boot war nur eines von vielen, die im Laufe des Wochenendes an Mallorcas Küste ankamen. So berichten die örtlichen Behörden, dass 18 Nordafrikaner in den frühen Morgenstunden des Sonntags ebenfalls in der Nähe von Pilar de la Mola auf Formentera angelandet sind. Auch diese Bereicher wurden konnten nicht gefaßt werden.

Auch Schlepper-NGOs tatkräftig mit von der Partie

Darüber hinaus wurden kurz nach elf Uhr desselben Tages weitere 22 Personen nordafrikanischer Herkunft von NGO-Schleppern etwa 20 Meilen südöstlich der Insel aufgegriffen. Sie wurden nach Cabrera gebracht, wo die Guardia Civil ihre Ankunft dokumentierte.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 2.278 Migranten in 128 Booten auf der spanischen Inselgruppe registriert.

Kriminalität explodiert

Wie rmx.news berichtet erklärte letzten Monat José María Manso, der langjährige Chefinspektor der Einwanderungsbrigade der Nationalen Polizei auf Mallorca, dass die überwiegende Mehrheit der auf der Insel ankommenden asylsuchenden Migranten regelmäßig Straftaten begeht, und behauptet, es sei unmöglich, sie abzuschieben.

Gegen Verbrechen wie Diebstahl, berichtet auch heimatkurier.at, haben bei Einburch und ähnliche DelikteEinbruch und ähnliche Delikte die Polizei kaum Handhabe. Besonders algerische Straftäter werden durch bürokratische Hürden geschützt. Das Land nimmt keine kriminellen Staatsbürger zurück. Seit der Anerkennung der marokkanischen Souveränität im Westsahara-Konflikt durch Madrid hat Algerien die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Dieser Umstand und die lasche Gesetzeslage führen dazu, dass Algerier von der Polizei für kurze Zeit festgehalten und dann wieder freigelassen werden (müssen). Die Folge ist dass die Kriminalität auf der Insel förmlich explodiert.

Kuscheljustiz begünstigt kriminelles Treiben

Die geringen Strafen für Straftaten motivieren die Schutzsuchenden zusätzlich ihre Potentiale zu entfalten. Dennoch sprechen Behörden und Bürger nur hinter vorgehaltener Hand über das offene Geheimnis der importierten Kriminalität. Wer will schon als „Rassit“ oder „Ausländerfeind“ oder gar als “Nazi” dastehen?

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.