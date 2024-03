Massiver russischer Drohnenangriff gegen ukrainische Infrastruktur (Videos)

In der Nacht von Donnerstag zum frühen Freitagmorgen griff Russland die Ukraine mit Drohnen- und Raketenschlägen massiv an. Insgesamt griffen 60 “Shahed”-Kamikaze-Drohnen und etwa 90 Raketen verschiedener Typen über Nacht an – wie der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mitteilte.

In Charkiw führte führte das nach Angaben von „Unian” an mehreren Orten zu Stromausfällen und Problemen mit der Wasserversorgung. Der ukrainische Energieminister Herman Haluschenko sagte:

„Die Russen haben den größten Angriff auf den ukrainischen Energiesektor in jüngster Zeit durchgeführt: Vielerorts kam es zu Treffern und Schäden an Erzeugungsanlagen, Übertragungs- und Verteilungsnetzen. Wegen der Bombardierung wurde die Hauptstromleitung, die das Kernkraftwerk Saporischschja versorgt, von der Stromversorgung abgeschnitten. In einigen Regionen kommt es zu Stromausfällen.“

Több mint 60 Shahed kamikaze drón és mintegy 90 különböző típusú rakéta támadta Ukrajnát az éjszaka folyamán – közölte Volodimir Zelenszkij. pic.twitter.com/qCdqfyuuGQ — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) March 22, 2024

Russischer Marschflugkörper “Kh-101” trifft ukrainisches Wasserkraftwerk Saporischschja

🤬🤬 Missile frappant la centrale hydroélectrique de Zaporizhzhia. Il émet des pièges à chaleur. pic.twitter.com/BZzmucJwmx — Oleg Voronin (@OlegVor91400271) March 22, 2024

Die “Kh-101 “kann sowohl von Flugzeugen wie den strategischen Bombern “Tu-95MS”, “Tu-160” und “Tu-22M3” abgeschossen werden. Dies hat den Vorteil, dass diese Flugzeuge außerhalb von feindlichen Flugabwehrsystemen operieren. Außerdem verfügt die “Kh-101” über ein “Stealth”-Fähigkeit, welches sie aufgrund ihres Designs und Sorptionsmaterialien für feindlichen Radar weniger sichtbar macht.

Der ukrainischer Präsident Selenskyj rügte dabei den Westen für seine indirekte Hilfe für die Russen: Würden doch alle russischen Raketen Komponenten, aus westlichen Ländern enthalten:

“Die Konstruktion der Kh-101-Rakete enthält mindestens 53 solcher Teile. In der Kinzhal-Rakete gibt es mindestens 49 Arten von Komponenten…“

🇺🇦 Zelenszkij megdorgálta a Nyugatot, amiért segíti az oroszokat. – Minden orosz rakéta tartalmaz más államok vállalatai által gyártott alkatrészeket. “A Kh-101-es rakéták tervezésében legalább 53 féle ilyen alkatrész van. A Kinzhal rakétában legalább 49 olyan típusú alkatrész… pic.twitter.com/9M7R1Rk7KB — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) March 22, 2024

