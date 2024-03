Eilmeldung: Terror-Anschlag auf Konzerthalle in Moskau: Mindestens 40 Tote und 100 Verletzte

Die Crocus City Hall nach dem Terroranschlag.

Nach dem Terroranschlag auf die Veranstaltungshalle ‚Crocus City Hall‘ in Moskau hat der russische Inlandsgeheimdienst von 40 Toten gesprochen.

Beim Anschlag seien zudem ersten Erkenntnissen zufolge mehr als 100 Menschen verletzt worden, wurde die Behörde am Freitagabend von der Agentur Interfax zitiert.

Nach Berichten staatliche Nachrichtenagentur Ria Novosti schreibt, hätten mehrere Personen in Tarnkleidung mit Sturmgewehren das Feuer auf Personen eröffnet, die sich in der Veranstaltungshalle im Westen Moskaus azfhielten.

Ein Augenzeuge berichtete dem Telegram-Kanal Mash, dass es sich um “mindestens fünf” Angreifer handelte und dass diese “bärtig” waren. “Sie verhielten sich wie ausgebildete und trainierte Kämpfer”, hieß es in dem Bericht. “In dem Moment, als sie das Gebäude betraten, wurden die Wachen und die Leute, die an der Tür standen, getötet. Dann blockierten sie den Haupteingang.” Die Terroristen seien mit AK-Sturmgewehren bewaffnet gewesen und hätten viel Munition dabeigehabt. “Mindestens zwei der Angreifer trugen Rucksäcke, möglicherweise mit Molotowcocktails”, so der Augenzeuge weiter.

