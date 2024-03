Englische Prinzessin Kate hat Krebs (Video)

Catherine Middleton, Prinzessin von Wales, gab gestern mittels Videobotschaft ihre Krebs-Diagnose bekannt und dass sie sich bereits am Beginn einer Chemotherapie befindet. Die Krankheit wäre demnach im Januar nach einer großen Bauchoperation entdeckt worden.

Zu ihrem wochenlangen Rückzug aus der Öffentlichkeit sagte Catherine, sie und ihr Ehemann Prinz William hätten Zeit gebraucht, um ihren drei Kindern die Situation zu erklären:

“Das war natürlich ein großer Schock für uns. Und William und ich taten alles, was wir konnten, um dies privat zum Wohle unserer jungen Familie zu verarbeiten und zu verwalten.“

– so Kate.

Und weiter:

“Wie Sie sich vorstellen können, hat das einige Zeit gedauert … bis ich mich von der großen Operation erholt hatte, um mit der Behandlung zu beginnen. Aber vor allem brauchte es Zeit, um George, Charlotte und Louis alles auf ihre Weise zu erklären und ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen würde.“

In dieser Erklärung, die am Mittwoch aufgezeichnet und am Freitag veröffentlicht wurde, sagte Catherine, sie fühle sich gut fühle und werde jeden Tag stärker.

“Es waren unglaublich schwierige Monate für unsere ganze Familie, aber ich hatte ein fantastisches medizinisches Team, das sich großartig um mich gekümmert hat, wofür ich sehr dankbar bin.“

– meinte sie weiter.

Auch Kates Schwiegervater, König Charles, wird wegen Krebs behandelt. Katharina sagte nun:

“Meine Gedanken sind auch bei all jenen, deren Leben von Krebs betroffen ist. Ich bitte alle, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind, in welcher Form auch immer, den Glauben und die Hoffnung nicht zu verlieren. Sie sind nicht allein.“

