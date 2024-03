IS-Bekennerschreiben nach Terroristen-Festnahme veröffentlicht – jetzt 133 Tote

Einer der festgenommenen Terroristen – IS Bekennerschreiben - Fluchtfahrzeug

Nachdem das Fluchtfahrzeug, wie UNSER-MITTELEUROPA berichtete (Link unten) nach Beschuss zum Halten gebracht wurde konnten auch ein Teil der Terroristen festgenommen werden.

Islamischer Staat bekennt sich zu dem Angriff

Die Extremisten-Miliz Islamische Staat (IS) hat sich inzwischen zum Anschlag bekannt. Der IS-Propagandakanal Amak veröffentlichte dazu am Samstag ein Bild mit vier Personen, deren Gesichter unkenntlich gemacht worden waren. Der Angriff habe “Tausenden Christen in einer Musikhalle” gegolten und Russland einen “schweren Schlag” versetzt, hieß es in der Mitteilung.

Vier Angreifer in der Region Brjansk festgenommen, die an die Ukraine und an Belarus grenzt. Insgesamt sprach der Kreml von elf Festnahmen. “Diejenigen, die hinter diesen Terroristen stecken, werden bestraft”, sagte Putin und fügte hinzu, dass “sie werden kein beneidenswertes Schicksal haben werden.” Der russische Staatschef bestätigte auch die Version seines Inlandsgeheimdienstes FSB, der zuvor erklärt hatte, die Angreifer hätten “Kontakte” in die Ukraine gehabt. Auf die Selbstbezichtigung des IS ging Putin ebenso wie die russischen Behörden mit keinem Wort ein.

Weitere News zu den Festnahmen (samt Videos) und Updates hier bei UNSER MITTELEUROPA weiterlesen.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.