Absurde Behördenausreden für tausende verschwundene Impf-Akten

Brandenburg Corona U-Ausschuss Bild: Landtag Brandenburg

Ausgerechnet in Brandenburg sind tausende Patientenakten aus den Impfzentren verschwunden. Im Corona-Untersuchungsausschuss gab der zuständige Leiter der Kassenärztlichen Vereinigung vor, nicht zu wissen, wo die Dokumente verblieben seien.

Akten wichtig für „Impfgeschädigte“

Diese nun auf mysteriöse Weise verschwundenen Akten sind jedoch vor allem für Impfgeschädigte von Bedeutung.

Die letzte Sitzung des Corona-Untersuchungsausschusses im Landtag legte offen, dass in Brandenburg tausende Impf-Akten scheinbar spurlos verschwunden sind. Massenweise händisch ausgefüllte Berichte wurden demnach in Folge der Impf-Offensive gar nicht an das Robert-Koch-Institut überstellt. Zu diesem Thema wurde der Geschäftsbereichsleiter der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), Lutz Freiber, befragt, wie auch Apollo News berichtet hatte.

Das Verhör sorgte jedoch rasch für Enttäuschung im Plenarsaal des Brandenburger Landtags, da Freiberg behauptete, die Kassenärztliche Vereinigung sei ausschließlich für den Transfer der Aufklärungs- und Einwilligungsbögen aus Arztpraxen zuständig, aber nicht für die Übermittlung der Dokumente aus den Impfzentren. Er wisse also auch nicht, was mit den Akten passiert sei.

Dabei hatte das Land Brandenburg ausgerechnet die KVBB mit der Aufgabe betraut, Betreiber für die Impfzentren auszuwählen. Damit obliegt der Vereinigung auch die Aufsicht über die Zentren, die Verwaltung und Übermittlung der Patientenakten fällt also in die Kompetenz der KVBB. Über den Verbleib der Dokumente sollte die KVBB daher informiert sein.

Das bestätigte die CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Saskia Ludwig, die ebenfalls im Untersuchungsausschuss sitzt, gegenüber Apollo News. Die KVBB „müsste es wissen, weil sie für die Organisation der Impfzentren zuständig war.“

Akten für Aufklärung von Impfschäden benötigt

Auf Nachfrage der AfD konnte Freiberg nicht erklären, wer sonst für die Übermittlung der Dokumente aus Impfzentren zuständig sei und wo die sensiblen Papiere derzeit lagern könnten. Dabei sind die Dokumente von enormer Wichtigkeit. Möchte beispielsweise eine Person, die einen Impfschaden erlitten hat, diesen amtlich attestieren lassen, muss nachgewiesen werden, wo, wann und von wem eine Impfung erfolgt war. Weil Impfzentren ebensolche Metadaten im Umfang einer Patientenakte erfassten, könnten sie neben dem Impfausweis eine erhebliche Rolle spielen. Bislang wurden auch nur einige wenige Impfschäden in Brandenburg anerkannt.

In früheren Sitzungen des Corona-Ausschusses hatten Mitarbeiter von Impfzentren behauptet, digitale Kopien der Akten angefertigt zu haben. Ob dies zutrifft und ob die Kopien vollständig erstellt wurden, ist jedoch nicht bekannt. Das Verschwinden der Papiere könnte zudem unter einem anderen Gesichtspunkt bedenklich sein.

Der Patient unterschreibt neben den Einwilligungsbögen auch die Aufklärungsseiten, in denen unter anderem auch auf die Risiken der Vakzine hingewiesen wird. Dabei lässt sich anhand händischer Notizen des impfenden Arztes sowie der Unterschrift von Arzt und Patienten nachvollziehen, über welche Risiken konkret aufgeklärt wurde und über welche nicht.

Bei den manuell erstellten Fragebögen handelt es sich dabei wohl um tausende Exemplare. In einer vorausgegangenen Ausschuss-Sitzung erklärten Mitarbeiter der Impfzentren, die Papiere seien allabendlich von einem Lastkraftwagen abgeholt worden. Von wem die Transporte beauftragt wurden und wohin die Patientenakten anschließend gebracht wurden, weiß man jedoch nicht.

