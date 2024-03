Ungarn: Neuer linker Polit-Messias – Mutmaßlicher Ehefrau-Schläger von Ex-Justizministerin

Peter Magyar mit seiner Ex-Frau und Ex-Justizministerin

„Opposition hofft auf Götterdämmerung“ (ORF)

Wie verzweifelt die ungarische und internationale Linke sowie deren gleichgeschaltete Mainstream-Presse einen Polit-Umsturz in Ungarn herbei fiebern, zeigt sich an deren heuchlerischer Doppelmoral: Indem sie schwerwiegende Gewaltvorwürfe gegen ihren neuen Polit-Messias wohlwollend ignorieren.

Ex-Ehemann von Ex-Justizministerin Judith Varga

Der Fall ist brisant: Handelt es sich doch bei dem linken Polit-Newcomer um den Ex-Ehemann der Orban-Ex-Justizministerin Judith Varga. Diese war ja bekanntlich zusammen mit Staatspräsidentin Novak zurücktreten, weil beide einen stv. Direktor aus dem Hausarrest heraus begnadigten, der zuvor Kindesmissbrauch seines Direktors vertuscht hatte. Der Direktor sitzt freilich immer noch seine Haftstrafe ab.

Leider musste auch der „ORF“ anerkennen, dass…

…„die Regierung von Premier Orban den Skandal um die Begnadigung … überstanden haben mag.“

Um dann zum x-ten Mal einen sehnlichst erhofften Polit-Umschwung herbei zu schreiben:

„Doch der Fall entwickelt sich innenpolitisch zur Lawine. Der Ex-Mann der geschassten Justizministerin, Peter Magyar, will Beweise haben für schwere Korruption in Orbans Regierung. Das schürt die Hoffnungen der Opposition.“ (ORF)

Diesbezüglich hatte Magyar bereits einen ersten Termin bei der Budapester Staatsanwaltschaft.

Linke hysterisiert

Wie hysterisch die ungarische Linke mittlerweile agiert, zeigt sich daran, dass sie allen Ernstes befürchtete, Magyar könnte gleich danach inhaftiert werden, und eine gescheiterte Gymnasiastin, die durch eine Anti-Orban-Vulgärrede bei den Linken als vorletzter Umsturz-Star gehandelt wurde, zur erneuten Demo vorschickte.

Ex-Orban-Polit-Günstling im Sinkflug

Nur: Die Hoffnung des linken „ORF“-Systemmediums, dass Magyar jetzt „in der Offensive“ sei, ist verpufft.

War doch der 43-Jährige „selbst jahrelang ein Gefolgsmann und Günstling des Kreises um Orban“ (ORF) gewesen, indem er lukrative Posten besetzt hatte (etwa in der Behörde zur Vergabe von Studienkrediten, oder etwa im Aufsichtsrat der halbstaatlichen MBH-Bank saß).

Während des von den Linken übertrieben titulierten „Pädophilie-Skandals“ witterte Magyar seine neue Polit-Chance, legte alle seine Positionen zurück, um sich dann zum ungarischen Nationalfeiertag auf einer Anti-Orban-Protestkundgebung mit (vom „ORF“ übertriebenen) „Zehntausenden Menschen“ salbungsvoll als neuer Polit-Messias zu inszenieren:

„Lasst uns eine Kraft schaffen, der sich alle Ungarn mit guten Absichten, die für ihr Land arbeiten wollen, anschließen können.“

Linker „ORF“ framt Verleumdung

Doch der Stern des Wendehals-gewandelten linken Polit-Messias ist im Absturz: Freilich unterstellt der „ORF“ eine Verleumdungskampagne gegen den neuen ungarischen Robin Hood: Wären doch…

…„zudem Gerüchte ventiliert (worden), wonach Magyar seine Ex-Frau geschlagen haben soll. Ein Polizeibericht über einen Streit zwischen dem Paar wurden von Orban-treuen Medien entsprechend interpretiert. Magyar selbst stritt alles ab.“ (ORF)

Ex-Ehefrau outet Gewalt-Ehemann

“Es gibt immer einen Ausweg.”

Mit eindeutigen Worten meldete sich Varga via social media zu Wort: Sie sprach darin vom…

…„erstaunliche(n), trügerische(n) Amoklauf meines Ex-Mannes, der inzwischen ein linker Politiker geworden ist“.

Dann präzisierte sie:

„Meine frühere Ehe hat so viel Schmerz, Kummer und Demütigung verursacht, dass ich ausdrücklich darauf verzichte, über das Thema Privatleben zu sprechen. – Ich hoffe, dass die rücksichtslosen und manipulativen Äußerungen meines Ex-Mannes mich nicht dazu zwingen, mit aufgerissenen Wunden an die Öffentlichkeit zu gehen.” (Mandiner)

Belastender Polizeibericht

Laut einem Polizeibericht („HVG) soll es um die Silvesterzeit 2020 zu einem heftigen Streit zwischen Péter Magyar und seiner damaligen Ehefrau Judit Varga gekommen sein. Das Dokument ist nicht geheim oder vertraulich. Nur habe die damalige Justizministerin bisher um Vertraulichkeit gebeten.

Befremdend und desavouierend zugleich ist freilich auch, wie Magyar nun versucht, freie journalistische Arbeit zu diskreditieren. Indem er die Polizei für seine Zwecke zu mobilisieren versucht:

„Sehr geehrte … Polizisten: Ich bitte darum, … eine Untersuchung anzuordnen, um herauszufinden, wer, zu welchem Zweck und auf wessen Anweisung der Polizeibericht mit diesen Falschaussagen von den Polizeibeamten durchgesickert ist.“

Dem Bericht zufolge soll Ehefrau Varga zu ihrem Mann gesagt haben, er solle “mich gehen lassen” sonst würde sie aus dem Fenster klettern. Außerdem soll Magyar versucht haben deren Flucht zu verhindern. Peter Magyar soll seiner Frau massiv gedroht haben:

“Du wirst es bereuen, sie werden dir sowieso nicht glauben. Die ganze Regierung wird darauf hereinfallen, ich mache einen riesigen Skandal daraus.“

Der Beschuldigte wies alle Vorwürfe zurück und spricht von einem inszenierten Skandal, mit drohendem Unterton:

„Ich werde immer noch nicht die inneren Angelegenheiten unseres Familienlebens preisgeben, obwohl es viel zu berichten gibt. Wie ich denke, in vielen Familien.“ (msn)

Labile Persönlichkeit: Eifersucht auf erfolgreiche Ehefrau

Magyar soll nämlich einfach machistisch-eifersüchtig gewesen sein, dass seine Frau -Justizministerin geworden ist.

Augenzeugen berichten von…

…„unzählige(n) Fälle(n), in denen Magyar mit Judit Varga in einer subtil unangemessenen Art und Weise sprach, Judit im Dienstwagen verunglimpfte und beschimpfte, sogar am Telefon.“ (mandiner)

Zwar habe Magyar ständig versucht, das Selbstwertgefühl seiner Frau zu zerstören – wäre aber an deren mentalen Stärke gescheitert. Varga hätte auch öfters über eine Scheidung nachgedacht, diese aber aus Rücksicht auf ihre Kinder und ihre Position als Justizministerin verworfen.

Intervention in die Arbeit seiner Frau als Justizministerin

So habe man der Ministerin angesehen, wie…

…„peinlich ihr das Verhalten ihres Mannes war und sie es für einfacher hielt, die Dinge ihm zu überlassen, um einen großen Wutanfall und weitere Gräueltaten gegen ihre Kollegen zu vermeiden“. (Mandiner)

Zudem habe er auch dauernd versucht, sich bei Öffentlichkeitsterminen vor seine Ehefrau zu schieben.

Labiler, herrschsüchtiger, narzistischer Egomane

So soll der neue Politstar der Linken selbst Ministeriumspersonal unverantwortlich beschimpft haben, etwa als “Idioten“. Und Magyar soll es nicht verwunden haben, dass seine Frau etwa bei Sportveranstaltungen gelegentlich neben dem Premierminister sitzen konnte. (mandiner)

Ein Befreundeter der Familie Varga/Magyar soll sogar mit dem Gedanken gespielt haben, einen bekannten Psychologen einzuschalten. (vadhajtasok)

Wo bleibt die linke feministische Solidarität gegen das linke Gewalt-Patriarchat?

Vielleicht sollten sich die linken ungarischen und internationalen Feministinnen besser um ihre ureigene Aufgabe kümmern: Die Unterstützung ihrer Geschlechtsgenossinnen in ihrem Kampf um Gleichberechtigung und gegen eifersüchtige Gewalt-Ehemänner sowie deren toxische Männlichkeit.

_______________________________________________________________________________________________________________

