Russische Sicherheitskräfte schneiden Terrorverdächtigen Ohr ab (Video)

Bei den Festnahmen mutmaßlicher Verdächtiger des Terroranschlags in Moskau sollen die russischen Sicherheitsbehörden nicht gerade zimperlich vorgegangen sein. Exilrussische Medien berichten von Videoaufnahmen, die zeigen, wie man versucht, die Hintermänner des Abschlages von gefangenen mutmaßlicher Terroristen in Erfahrung zu bringen. Die Szenen finden in dem Waldstück statt, wo der Wagen der Mutmaßlichen nach Beschuss zum Stillstand gebracht wurde. Dabei wird einem der Verdächtigen ein Teil des rechten Ohrs abgeschnitten und anschließend in den Mund gesteckt: