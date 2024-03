Eritreer attackiert wahllos Passanten mit Steinen, Flaschen und Faustschlägen – Opfer in Klinik

Symbolbild Überfall | Bild: pxhere.com (CC0 1.0)

NEUBRANDENBURG (MV) – Vorgestern (22.03.2024) kam es zu einer Serie von tätlichen Übergriffen auf unbeteiligte Passanten in Neubrandenburg. Die Opfer wurden erheblicht verletzt und mussten allesamt in die örtliche Klinik verbracht werden.

💥 Gegen 19:30 Uhr griff ein laut Polizei „unbekannter Täter“ in der Krauthöferstr. nacheinander zwei Männer mit einer Flasche an und verletzte diese.

💥 Danach warf der „Täter“ mit einem Stein auf eine Fußgängerin und verletzte diese am Kopf.

Die solcherart Bereicherten wurden durch den Rettungsdienst in das Klinikum Neubrandenburg verbracht.

💥 Kurz darauf griff in unmittelbarer Nähe in der Woldegker Str. ein „unbekannter“ Täter eine Frau an und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Auch dieses Opfer wurde verletzt in das Neubrandenburger Klinikum eingeliefert. Das Polizeihauptrevier Neubrandenburg war mit mehreren Funkwagen im Einsatz.

💥 Gegen 23:00 Uhr kam es zu einem erneuten tätlichen Angriff in einer nahegelegenen

Spielothek. Ein „Mann“ schlug eine Frau und verletzte diese im Gesicht.

Auch diese Bereicherte wurde in die Klinik eingeliefert.

In letzten Fall konnten die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg einen

„Tatverdächtigen“ in Tatortnähe stellen. Der 32-jährige Schutzsuchende aus Eritrea wurde in Gewahrsam genommen. Der Kriminaldauerdienst war im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und des versuchten Raubes und prüft einen „möglichen Zusammenhang“ der Taten.

Bei den betroffenen Personen handelt es sich um einen Mann aus Mauretanien und deutsche Staatsangehörige. Zeugen werden noch gesucht. Quelle: Landespolizei MV

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.