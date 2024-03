Ampel „Apartheid-Projekt“ an Schulen – Trennung nach Hautfarben diskriminiert Weiße

Bild: Saliha Soylu

In Deutschland finden seit 11. März die „internationalen Wochen gegen Rassismus“ statt. Gefördert werden diese vom Bundesinnen und–Familienministerium.

Dabei werden etwa in Stuttgart, Kinder nach Hautfarbe getrennt.

Weiße sind „Problemfall“

Unter dem Motto „Menschenrechte für alle“ finden ab dem 11. März wieder die „internationalen Wochen gegen Rassismus“ in Deutschland statt, wie auch Apollo News berichtete.

Diese sind laut den Organisatoren der Projekttage aus der Stadt Stuttgart „mit Blick auf die aktuelle gesellschaftliche Situation“ wohl seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2008 nie so wichtig gewesen wie heute. Mit den Veranstaltungen will man zeigen, dass „nicht alle Menschen mit der Aufrechterhaltung weißer Privilegien und der Ausgrenzung von BIPoC“ einverstanden seien.

Gefördert wird all dies vom Bundesinnenministerium, wie auch dem Bundesfamilienministerium. Dabei wurden vier verschiedene Projektgruppen gestartet, die vor allem eines auszeichnet, die Dämonisierung von Weißen und die Kriminalisierung Andersdenkender.

„Ausgrenzung im Klassenzimmer“

Dies wird klar erkennbar, wenn man sich zum Beispiel das „Schulprogramm“ der „Aktionswochen Stuttgart“ genauer ansieht. Damit Kinder und Jugendliche sich „aktiv mit den Themen Rassismus, Vorurteile, Toleranz, Identität und Solidarität auseinandersetzen“ wurden insgesamt 24 verschiedene Projekte aufgestellt. Bereits das erste dieser Projekte verkörpert im Prinzip nichts anderes, als eine „woke Apartheid 2.0“. Bei dem Workshop „Empowerment und Sensibilisierung“ beispielsweise werden die Schulkinder nämlich in zwei Gruppen aufgeteilt. Dabei gibt es einen „Sensibilisierungsworkshop“ für Weiße und einen „Empowermentworkshop“ für Kinder mit Migrationshintergrund.

Im Rahmen des „Sensibilisierungsworkshops“ der „Black Community Foundation Stuttgart“ sollen Kinder ab der 9. Klasse ihre „Involviertheit in Machstrukturen“ erkennen, um dann angeblich für „unterschiedliche Formen von Rassismus im Alltag“ sensibilisiert zu werden.

Eine „weiße Person, die noch nie mit Rassismus konfrontiert wurde“ könne sich „unmöglich“ in solche Situationen hineinfühle, so die „Ausgangslage“. Demnach wird etwa 15 Jahre alten Kindern hierbei eingeredet, dass es Rassismus gegen weiße Menschen nicht gibt, während sie, ihre Familien und ihre ganze Kultur, damit zu einem Problemfall erklärt werden.

Die „BIPoC“-Schüler sollen derweil über ihre traumatisierenden Rassismuserfahrungen sprechen, um dann gemeinsam „zu heilen“.

„Gemeinsames Heilen von Rassismus-Erfahrungen“

In anderen Workshops dürfen die Schulklassen zumindest zusammen etwas über „die tieferen Ursachen von Alltagsrassismus“ lernen. Etwa darüber wie man „rassismuskritisches Denken in die DNA unserer Gemeinschaft“ einwebt, um gemeinsam eine „diversitätsorientierte“ Zukunft zu schaffen. Es gibt aber auch Projekte, die auf den Kampf gegen „Fakenews“, „Hass im Netz“ und „Verschwörungsdenken“ abzielen.

Beispielsweise der Theaterworkshop „Eigentlich ist Komplexität gar nichts Schlimmes“, in dem Kinder ab 14 Jahren lernen sollen „rassistische Abwertungsmuster und Stereotypisierungen“, auch im Kontext von Verschwörungstheorien, zu „dekonstruieren“.

„Decodierung Weißer Strukturen“

„Qualitativ hochwertige Bildung“ wie diese gibt es im Rahmen der Stuttgarter Aktionswochen aber nicht nur für Schüler, sondern auch für Ihre Lehrer und andere „Multiplikator_innen“. In der Projektgruppe „Fortbildungsprogramm“ finden sich zum Beispiel Workshops rund um „rassismuskritische, kultursensible und diversitätswertschätzende Bildung“. Ein anderes Projekt richtet gleich zwei solcher „Fortbildungen“ aus. In der Veranstaltung „Das Decodieren von Weißen Strukturen in Bildungsinstitutionen“ sollen sich „Personen, die Interesse an der Schaffung von safer spaces haben“ sowie „Fachkräfte“ und „Interessierte“ kritisch mit dem „Konzept des Weißseins“ auseinandersetzen. Geleitet wird das Seminar von Nilima Zaman, der Schöpferin einer Gruppe namens „BiPoC+ Feminismen*“ und Universitätsdozentin zum Thema „(Post)koloniales Weißsein“.

Noch wesentlich interessanter ist allerdings eine Veranstaltung der „Migrantifa Stuttgart“. Das Bundesinnenministerium und das Bundesfamilienministerium fördern zumindest indirekt Veranstaltungen eines migrantischen Ablegers der linksextremen Antifa. Die extremistischen Gruppen beteiligten sich nicht nur an den gewalttätigen Ausschreitungen rund um den 1. Mai in Berlin, sondern zuletzt auch bundesweit an den Palästinenser-Demos. Dabei fielen sie lautstark mit antisemitischen Hass-Parolen und Aufrufen zum Völkermord an Israelis auf.

Mit diesem extremistischen Geist sollen nun offenbar auch die deutschen Lehrkräfte „infiziert“ werden. Der Workshop dreht sich um die „rassistische Berichterstattung“ rund um den Nahost Konflikt und darum, wie das Leid der Menschen genutzt wird, „um hier angeblich rassistisch zu hetzen und rechte Propaganda immer mehr in die Mitte zu rücken“. Die Bundesrepublik habe laut der Gruppe an den Konflikten in „Süd-West-Asien“, „Nahost“ laut Migrantifa ein „eurozentrischer Begriff“, eine Mitschuld.

Rassistisches Spielzeug

In einer weiteren „Kulturveranstaltung“ unter dem Titel „Spielfeld der Herrenmenschen“ können sich Interessierte zum Beispiel mit der Frage auseinandersetzen, wie sich der Fußball dekolonialisieren lässt. Die Verbreitung des Fußballs sei ohne den Kolonialismus angeblich nicht denkbar gewesen, das Spiel sei zur „Unterdrückung“ genutzt worden und somit Teil der „Rassenlehre“. Doch nicht nur unser Fußball sei von Rassismus durchsetzt, auch unsere Schönheitsideale und sogar unser Kinderspielzeug sind von Vorurteilen und Rassismen geprägt. So kann man beim Vortrag „Spielzeug und Rassismus. Perspektiven, die unter die Haut gehen“ zum Beispiel lernen, dass wir Spielzeug vertreiben, „das Schwarze Menschen entstellt, herabwürdigt und lächerlich macht“.

Es steht also offenbar fest, wer weiß und deutsch ist, hat in der vierten und letzten Projektgruppe nichts verloren. Das „Empowermentprogramm“ richtet sich laut Zielgruppenbeschreibung nämlich ausschließlich an Menschen mit Migrationshintergrund – nur eine einzige Veranstaltung, ein „FLINTA* Brunch & Creative Workshop“ der Migrantifa, richtet sich zumindest scheinbar an Frauen (und die restlichen LGBT-Buchstaben) aller Hautfarben.

„BIPoCs“ sollten sich also austauschen, Karaoke singen, gemeinsam kochen oder Talkrunden abhalten. Es gibt einen „Drei-Schritte-Plan“ nur für Muslimas, einen „Healing Circle“ nur für schwarze Männer und einen Safespace nur für Asiaten. Dabei wird also vermittelt, auf Kosten unserer Steuergelder, von Deutschen ohne Migrationshintergrund unterdrückt zu werden und dass deren Probleme die Schuld der Deutschen seien. Wie viel Geld genau das Bundesinnenministerium und das Bundesfamilienministerium im Namen des Anti-Rassismus in diesen „offensichtlichen Rassismus gegen Weiße“ investieren, wollte man auf Anfrage von Apollo News nicht offen legen.

Ein Sprecher des Familienministeriums verwies lediglich darauf, dass „die Gebietskörperschaften und Projekte“ eigenverantwortlich über die „Verwendung ihrer Fördermittel im Rahmen der Vorgaben des Bundesprogramms ‚Demokratie leben!’“ entscheiden würden.

Jedenfalls scheint Deutschland mit seinem jahrzehnteleng „angezüchteten Schuldkomplex“ hierfür der ideale Spielplatz zu sein.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.