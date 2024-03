Die westliche “Wertegemeinschaft” weiß immer

noch nicht, was am 22.11.1963 in Dallas geschah!

Die Sprecherin und Direktorin der Abteilung von Information und Presse des russischen Außenministeriums, Maria Zakharowa ist selten um eine Antwort verlegen.

Von REDAKTION | So auch im aktuellen Fall des CROCUS-Terroranschlages, nachdem anglo-amerikanische Polit- und Medienvertreter – die Rauchschwaden über dem Tatort hatten sich noch nicht verzogen – ihre Wunsch- und Traumvorstellungen zu den Hintermännern und Drahtziehern jenes Massenmordes mit Schnappatmung in Rekordzeit zum Besten gaben.

Maria Zakharowa kommentierte den verhaltensauffälligen Übereifer ihrer übermotivierten westlichen Amtskollegen auf ihrem Telegram-Kanal, wie folgt:

“Die offizielle Vertreterin des Nationalen Sicherheitsrates der Vereinigten Staaten Adrienne Watson meint: Die Ukraine hätte mit dem Terroranschlag in Krasnogorsk nichts zu tun – der verbotene ISIS sei an allem schuld.”

Zakharowa weiter:

“Ich wünschte, man hätte sich ebenso schnell mit der Ermordung ihres eigenen Präsidenten Kennedy befassen können. Aber nein – seit mehr als 60 Jahren ist man nicht in der Lage herauszufinden, wer ihn getötet hat. Oder war es vielleicht auch ISIS? Oder werden sie die Einzelheiten noch weitere 60 Jahre verschleppen, indem sie irgendeine ‘konstruktive Unsicherheit’ vorspielen?

Oder nehmen wir den Terroranschlag auf die Nord Stream [Pipelines]? Dort wären nach Angaben der Vereinigten Staaten – die New York Times bezog sich auf die Kommentare von Beamten – Ukrainer beteiligt. Doch dann gingen die amerikanischen Behörden ‘der Sache auf den Grund’: Sie kramen also immer noch dort herum, um entweder Kiew -oder ISIS-Taucher zu finden. Aus Washington kam kein einziges Wort, um Dänemark und Schweden aufzufordern, die Suche nach den Tätern nicht einzustellen. Russlands Vorschlag für eine Untersuchung unter der Schirmherrschaft der UNO wurde von den Angelsachsen im Sicherheitsrat blockiert.

All dies deutet darauf hin, dass die politischen Eliten der USA im Laufe der Jahrzehnte recht geschickt geworden sind, die Aufmerksamkeit von hochkarätigen Verbrechen abzulenken und alle Arten von Dramatisierungen abzuziehen.

Solange die Ermittlungen zum Terroranschlag auf das Krokus-Zentrum nicht abgeschlossen sind, sollte daher jede Phrase aus Washington, die Kiew rechtfertigt, als Beweis gelten. Schließlich finanzieren die amerikanischen Liberal-Demokraten seit vielen Jahren die terroristischen Aktivitäten der organisierten kriminellen Gruppen in Kiew und beteiligen sich an den Korruptionsplänen der Biden-Familie.”

An anderer Stelle gab Maria Zakharow auf “Radio Russland” ihre Beurteilung der Reaktion der westlichen Staaten auf den Terroranschlag generell ab:

“Diese Länder, ich meine ihre Regime, ihre politische Führung, diese ganz Tief-Eliten haben sich in Sachen Moral und Sittlichkeit längst auf null gestellt. Ihre Reaktion ist für uns nicht entscheidend. Ihre Reaktion ist im Moment stets selbstzerstörerisch.

Wir müssen auf die Länder der Weltmehrheit schauen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der Tat immer wieder nicht nur ihre Haltung uns gegenüber, sondern auch ihre eigene Position in Fragen, die nichts mit Russland zu tun haben, bestätigt haben. Sie haben sich als Anhänger und Länder des Völkerrechts, welche Souveränität, Staatlichkeit, Traditionen, Geschichte und die Kultur anderer Länder verstehen und respektieren, wiederholt bestätigt. Das ist es, worauf Sie sich zu konzentrieren haben.”

Zakharowa weiter:

“Und die Tatsache, dass eine Gruppe einer entwürdigenden Minderheit [Anmerkung der Redaktion: Gemeint sind die 15% der Weltbevölkerung – im Volksmund unter westlicher ‘Wertegesellschaft’ besser bekannt] schon vor langer Zeit aufgehört hat, das moralische Recht zu besitzen, anderen zu sagen, wer richtig und wer falsch liege, wer besser und wer schlechter sei. Man muss sich nur einmal daran erinnern!”

In Zukunft wird sich der Westen wohl neuere Verwirrspiele einfallen lassen müssen!

***

Übersetzung aus dem Russischen: UNSER-MITTELEUROPA

