Australien – WEF Vertrag zu Bankenschließungen und bargeldloser Gesellschaft

Australien unterzeichnete jüngst den WEF-Vertrag zur Schließung aller großen Banken und zum Übergang zu einer vollständig bargeldlosen Gesellschaft.

Erneut mutiert „down under“, nach „mustergültig absolvierter“ Corona-Pandemie-Strategie, offenbar zum Vorzeigestaat der neuen Weltordnung.

Bankenschließungen erzwingen bargeldlose Gesellschaft

Australien hat nunmehr ein Abkommen des Weltwirtschaftsforums (WEF) unterzeichnet, das die Schließung aller großen Banken des Landes vorsieht. Dies soll nun die Bürger zur Umstellung auf eine vollständig bargeldlose Gesellschaft zwingen.

Diese Ankündigung erfolgte, nachdem das in Sydney ansässige Bankensoftware-Unternehmen Constantinople, ein von zwei ehemaligen Führungskräften der Großbank Westpac gegründetes Startup, eine neue App namens Business+ vorgestellt hatte, wie Natural News berichtete.

Behauptet wurde dabei, dass diese App eine allumfassende mobile App sein werde, die Australiens erste digitale End-to-End-Bankplattform für die 2,4 Millionen Unternehmen des Landes mit weniger als 10 Mitarbeitern bieten könne.

Die Banken CBA und Westpac sind zwei der „Big Four” Australiens, also der vier größten Banken, die den australischen Bankensektor in Bezug auf Marktanteil, Umsatz und Gesamtvermögen traditionell dominieren. Die beiden anderen sind ANZ und National Australia Bank.

Millionen Anreize für Banken

Letztes Jahr hatte Constantinople 32 Millionen AU$ (21,2 Millionen Dollar) von Investoren erhalten, um deren sogenannte „Bank-in-a-Box”-Plattform zu entwickeln, die darauf abzielte, mehr Menschen dazu zu bringen, sich von traditionellen Finanzinstituten abzuwenden und sich dem digitalen Banking zuzuwenden.

Die Great Southern Bank, eine der größten Kreditgenossenschaften des Landes, hatte sich bereits für die Einführung von Business+ angemeldet. CEO und Managing Director Paul Lewis erklärte, das Unternehmen habe „das Beste aus dem Angebot der Neobanken, nämlich die Digitalisierung, mit dem kombiniert, was wir gut können, nämlich die Banklizenz und die regulatorischen Anforderungen”.

Zur Definition, Neobanken sind rein digitale Bankplattformen, die ausschließlich online arbeiten.

„Wir haben das gesamte Paket, was meiner Meinung nach eine Premiere in Australien ist”, erklärte er und wies darauf hin, dass andere Neobanken nur mit einer Handvoll grundlegender Produkte wie Sparkonten, jedoch ohne die Möglichkeit der Kreditvergabe an den Start gingen. Kleine Unternehmen könnten sich in weniger als 10 Minuten für ein Konto anmelden, ein Zeitrahmen, den er als „fantastisch” bezeichnete.

Hindernisse beim Übergang zur bargeldlosen Gesellschaft

Australien entwickelt sich de facto so schnell wie kaum ein anderes Land hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft. Letztes Jahr berichtete der australische Bankenverband, dass die Nutzung digitaler Geldbörsen auf Smartphones und Uhren von 746 Millionen AU$ (494,28 Millionen $) im Jahr 2018 auf über 93 Milliarden AU$ (61,62 Milliarden $) im Jahr 2022 gestiegen ist.

Die Reaktionen auf die nunmehr erfolgte Schließung der Bankwest-Filialen zeigen jedoch, dass es in Australien immer noch starken Widerstand gegen den Übergang zu einer vollständig bargeldlosen Gesellschaft gibt.

Viele Kunden der Bank seien zum Beispiel wütend über die Entscheidung der Bank, die erste große rein digitale Bank Australiens zu werden.

„Wie können sie es wagen, unseren Zugang zu unserem eigenen Bargeld und zu ihren Dienstleistungen einzuschränken, die uns weithin zur Verfügung stehen sollten”, sagte Lyn, die nach mehr als drei Jahrzehnten Treue zu Bankwest alle ihre Konten bei der Bank schließen wird, nachdem der „respektlose” Schritt den Zugang zu Finanzdienstleistungen für schwächere Kunden erschwert hatte.

„Meine größte Sorge gilt nicht uns selbst, sondern unseren Senioren, für die es sehr schwierig sein kann, sich an die neuen technologischen Möglichkeiten anzupassen, sich physisch zu bewegen, Auto zu fahren oder große Entfernungen zurückzulegen”, sagte Lyn.

Senatsuntersuchung gefordert

Der australische Senat hat nun ebenfalls gefordert, dass die Führungskräfte der Bankwest zu einer Untersuchung erscheinen. Senator Matt Canavan von der Nationalen Partei, Vorsitzender des Referenzausschusses für ländliche und regionale Angelegenheiten und Verkehr, bezeichnete die Entscheidung der Bankwest als enttäuschend.

Diese Schließungen werden sich somit auf alle Gemeinden auswirken, in denen sie tätig sind, und die Auswahl an Banken wie auch die Möglichkeit, wichtige Serviceleistungen zu erhalten, verringern”, erklärte Canavan.

