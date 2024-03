Julian Assange: Heute wird über Auslieferung entschieden

Seit fünf Jahren sitzt Assange im Gefängnis Belmarsh, das eigentlich für Schwerverbrecher gedacht ist und wohl nicht ohne Grund als “britisches Guantanamo” gilt. Dort hält man ihn in Einzel- und Isolationshaft. 23 Stunden am Tag muss der Aufdecker-Journalist in seiner Zelle verbringen, jeder Kontakt mit anderen Häftlingen wird ihm verweigert. Er leidet physisch und psychisch unter den knallharten Haftbedingungen, sein Allgemeinzustand ist schlecht. Ein Freund, der ihn vor einigen Monaten besuchte, attestierte ihm eine “Totenblässe”. Echtes Tageslicht durfte er seit Jahren keines mehr sehen.

Auch seiner Frau Stella und seinen jungen Söhnen wurde teils monatelang der Zugang verweigert. Sie warnte vor den brutalen Folgen: Sollte es zu einer Auslieferung kommen, käme dies einem Todesurteil gleich. Vor dem Auftakt des aktuellen Prozesses zur Frage nach der Rechtskräftigkeit der Auslieferung sagte die Menschenrechtsanwältin in einer bewegenden Videobotschaft: “Sein Leben ist an jedem Tag, den er in Haft verbringt, in Gefahr. Und wenn er ausgeliefert wird, dann wird er sterben.” Dabei gehe es eigentlich nicht nur um die Frage der Auslieferung: “Man hätte Julian niemals ins Gefängnis stecken dürfen”.

Am heutigen Dienstag ab 10.30 Uhr britischer Zeit (11.30 Uhr MEZ) entscheidet sich sein Schicksal:

