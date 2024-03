Marder-Panzer: Ausschnnitt aud dem russischen Video.

Nach Bradley-Panzern und Leobarden erbeutet Russland auch einen von Deutschland an Kiev übergebenen Marder-Schützenpanzer in “fast perfektem” Zustand. Das Militärgerät wurde von ukrainischen Truppen in der Nähe des Dorfes Sewernoje zurückgelassen.

Die russische Miitärangehörigen präsentierten die Beute und sagten, dass dies der “der erste und einzige” Marder sei, der bis jetzt ihnen in die Hände gefallen sei. Der voll funktionstaugliche Panzer wird nicht in Dienst gestellt, vermutlich aber zerlegt und untersucht werden. Bekanntlich hat Deutschland insgesamt 90 Marder an die Ukraine geliefert, 30 weitere sollen noch folgen.