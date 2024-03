Ex US-Nachrichtendienstler schlagen mit ihrem Memo an Biden Atomkriegsalarm

18.4.1953: Nukleare Explosion, Nevada, Teil der Upshot-Knothole Tests | Quelle: Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office, Public domain, via Wikimedia Commons

“Frankreich könnte das amerikanische Volk auf den Weg zu einem Atomkonflikt führen, der eindeutig nicht im Interesse des amerikanischen Volkes – oder der Menschheit selbst – ist, warnt VIPS [Veteran Intelligence Professionals for Sanity] Präsident Joe Biden”.

VIPS-MEMO: Der französische Weg in den Atomkrieg

Von REDAKTION | Die im Jahr 2003 gegründet Organisation VIPS [«Veteran Intelligence Professionals for Sanity» – «Veteranen-Nachrichtenprofis für Vernunft»] altgedienter Nachrichtenprofis der USA haben einen Brandbrief direkt an Präsident Biden gerichtet und schlagen höchsten Alarm.

Anlass dafür ist die jüngste Entwicklung und Eskalation in und um den Ukrainekrieg, welche jene Elite erfahrener Top-Intel-Experten [VIPS] die Alarmglocken läuten lässt: Die US-Nachrichtenprofis machen unmissverständlich klar, dass eine Fortsetzung des eingeschlagenen Weges und unverantwortlichen Handelns westlicher Staatskanzleien die Kettenreaktion einer automatischen militärischen Eskalationsspirale in Bewegung setzen könnte, was ein globales Inferno mit einen Atomkrieg immer wahrscheinlicher werden lässt.

Erschwerend kommt hinzu, dass das westliche politische Establishment und ihre Mehrheitsbevölkerungen die kritische Lage intellektuell nicht zu erfassen scheinen, doch damit zugleich die gefährlichen Voraussetzungen für die notorische Unterschätzung der anwachsenden Gefahrenlage erst schaffen, was notwendige Gegenmassnahmen immer schwieriger macht.

Es bleibt zu hoffen, dass der Appell der Intel-Veteranen dazu angetan ist, die politisch Verantwortlichen und möglichst viele Bürger in den Staaten der Kriegsparteien wachzurütteln, um die sich immer weiter abzeichnende Katastrophe noch abzuwenden.

UNSER-MITTELEUROPA nimmt die extrem kritische Situation zum Anlass den Wortlaut besagten VIPS-Memorandums an US-Präsident Joe Biden nachstehend in deutscher Sprache weiteren Leserkreisen bekannt zu machen:

Das VIPS-Memo mit Anhang im Wortlaut

24. März 2024

Warnhinweis für: Den US-Präsidenten

Von: Veteran Intelligence Professionals für die Vernunft [VIPS]

Betreff: Am Rande eines Atomkrieges

Herr Präsident,

Berichten zufolge bereitet sich die Frankreich darauf vor, irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft eine Truppe von rund 2,000 Soldaten – ungefähr eine verstärkte Brigade, die um ein Panzerbataillon und zwei mechanisierte Bataillone herum aufgebaut ist und unterstützende Logistik-, Technik- und Artillerietruppen enthält – in die Ukraine zu entsenden.

Diese Truppe ist rein symbolischer Natur, da sie in einem modernen, hochintensiven Konflikt des Ausmaßes und Ausmaßes dessen, was sich heute in der Ukraine abspielt, keine Überlebensfähigkeit hätte. Es würde nicht direkt in einer Konfliktzone stationiert werden, sondern würde entweder als (1) Abschirmtruppe/Stolperdraht dienen, um den Vormarsch Russlands zu stoppen; oder (2) eine Ersatztruppe, die in eine nicht aktive Zone entsandt wird, um ukrainische Soldaten für den Kampfeinsatz freizustellen. Berichten zufolge soll die französische Brigade durch kleinere Einheiten aus den baltischen Staaten ergänzt werden.

Dies würde bedeuten, Kampftruppen eines NATO-Landes auf einen Kriegsschauplatz zu schicken und sie zu „rechtmäßigen Zielen“ im Sinne des Kriegsrechts zu machen.

Solche Einheiten hätten offenbar kein NATO-Mandat. Nach Ansicht Russlands könnte dies jedoch eine Unterscheidung ohne Unterschied sein. Frankreich scheint – naiv – darauf zu wetten, dass seine Mitgliedschaft in der NATO Russland daran hindern würde, französische Truppen anzugreifen. Vielmehr ist es sehr wahrscheinlich, dass Russland jedes französisch-baltische Kontingent in der Ukraine angreifen und dessen Kampffähigkeit schnell zerstören/verschlechtern würde.

In diesem Fall könnte der französische Präsident Macron damit rechnen, dass er sich nach russischen Angriffen auf die Truppen von NATO-Mitgliedern – NATO-Mandat hin oder her – auf Artikel 5 der NATO-Charta berufen und das NATO-Bündnis zum Eingreifen bewegen könnte. Eine solche Intervention würde wahrscheinlich in Form von Flugzeugen erfolgen, die von NATO-Staaten aus operieren – und möglicherweise auch Verbotsmissionen gegen diese umfassen taktisch Ziele innerhalb Russlands.

Am Abgrund eines Atomkrieges?

Doktrinär und juristisch gesehen bestünde die Reaktion Russlands darin, Vergeltungsschläge auch gegen Ziele in NATO-Ländern zu starten. Wenn die NATO dann angreift strategisch Ziele innerhalb Russlands erreichen, dann übernimmt die russische Nukleardoktrin die Oberhand und die Entscheidungszentren der NATO würden mit Atomwaffen getroffen.

Wir glauben nicht, dass Russland einen Atomangriff gegen die USA starten wird, sondern überlassen es vielmehr den Vereinigten Staaten, zu entscheiden, ob sie durch die Vorbereitung eines Atomschlags gegen Russland die Zerstörung riskieren wollen. Allerdings haben sich die strategischen Streitkräfte Russlands so weit verbessert, dass ihre Fähigkeiten in einigen Bereichen – zum Beispiel bei Hyperschallraketen – die der USA und der NATO übertreffen.

Mit anderen Worten: Die Versuchung Russlands, als Erster zuzuschlagen, könnte etwas stärker sein als bei früheren Krisen, und wir sind etwas weniger zuversichtlich, dass Russland „als Zweiter angreifen“ möchte. Ein weiterer beunruhigender Faktor ist, dass die Russen wahrscheinlich glauben, dass Macrons Torheit die stillschweigende Zustimmung einiger wichtiger US-amerikanischer und anderer westlicher Beamter hat, die offenbar verzweifelt nach einer Möglichkeit suchen, den Verlauf des Krieges in der Ukraine zu ändern – umso mehr, als es Wahlen gibt nahen.

Was getan werden muss

Europa muss verstehen, dass Frankreich es auf den Weg einer unvermeidlichen Selbstzerstörung führt.

Das amerikanische Volk muss verstehen, dass Europa es an die Schwelle der nuklearen Vernichtung führt.

Da die russische Führung vermuten könnte, dass Macron eng mit Washington zusammenarbeitet, müssen die USA ihre Position öffentlich und unmissverständlich darlegen.

Falls Frankreich und die baltischen Staaten darauf bestehen, Truppen in die Ukraine zu schicken, muss zugleich klargestellt werden, dass eine solche Aktion kein NATO-Mandat hätte, Artikel 5 nach einer russischen Vergeltung nicht ausgelöst würde und dass das US-Atomwaffenarsenal, einschließlich der Atomwaffen, die Teil der Abschreckungsstreitkräfte der NATO sind, als Folge einer russischen Militäraktion gegen französische oder baltische Truppen nicht eingesetzt würde.

Ohne diese Klarheit würde Frankreich das amerikanische Volk auf den Weg in einen atomaren Konflikt führen, der eindeutig nicht im Interesse des amerikanischen Volkes – oder der Menschheit selbst – läge.

Für die Lenkgruppe der “Veteranen-Nachrichtendienstprofis für geistige Vernunft” [VIPS]:

William Binney , ehemaliger technischer Direktor, World Geopolitical & Military Analysis, NSA; Mitbegründer des SIGINT Automation Research Center (a.D.)

Richard Schwarz , ehemaliger Senator des Staates Virginia; Oberst, USA (im Ruhestand); Ehemaliger Leiter der Strafrechtsabteilung, Generalanwalt (assoziierter VIPS)

Marshall Carter Tripp , Beamter des Auswärtigen Dienstes (im Ruhestand) und ehemaliger Büroleiter im Bureau of Intelligence and Research des US-Außenministeriums

Bogdan Dzakovic , ehemaliger Teamleiter der Federal Air Marshals und des Red Teams, FAA Security, (im Ruhestand) (assoziierter VIPS)

Graham E. Fuller, Stellvertretender Vorsitzender des National Intelligence Council (im Ruhestand)

Philipp Girald Ich, CIA, Operationsoffizier (a.D.)

Matthew Hoh , ehemaliger Hauptmann, USMC, Irak und Auswärtiger Dienstoffizier, Afghanistan (assoziierter VIPS)

James George Jatras , Ausbildung von US-Diplomaten und außenpolitischen Beratern der Senatsführung (Associate VIPS)

Larry C. Johnson , ehemaliger CIA- und Anti-Terror-Beamter des Außenministeriums

John Kiriakou , ehemaliger CIA-Beauftragter für Terrorismusbekämpfung und ehemaliger leitender Ermittler im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats

Karen Kwiatkowski , ehemaliger Oberstleutnant der US-Luftwaffe (a.D.), im Büro des Verteidigungsministers und Beobachter der Fehlinformationen gegen den Irak, 2001-2003

Douglas Macgregor , Colonel, USA, (a.D.) (assoziierter VIPS)

Ray McGovern , ehemaliger Infanterie-/Geheimdienstoffizier der US-Armee und CIA-Analyst; CIA Liaison-Berater des Präsidenten, (a.D.)

Elizabeth Murray, ehemaliger stellvertretender National Intelligence Officer für den Nahen Osten, National Intelligence Council und politischer Analyst der CIA (im Ruhestand)

Todd E. Pierce , MAJ, Richteranwalt der US-Armee, (a.D.)

Pedro Israel Orta, ehemaliger CIA- und Geheimdienstoffizier (Generalinspekteur).

Scott Ritter , ehemaliger MAJ, USMC; ehemaliger UN-Waffeninspektor, Irak

Coleen Rowley , FBI Special Agent und ehemaliger Rechtsberater der Minneapolis Division, (a.D.)

Lawrence Wilkerson, Colonel USA (in Ruhe), Distinguished Visiting Professor, College of William and Mary (Assoziierter VIPS)

Sarah G. Wilton , CDR, USNR, (a.D.); Defence Intelligence Agency (a.D.)

Kirk Wiebe , ehemaliger Senior Analyst, SIGINT Automation Research Center, NSA

Robert Flügel , ehemaliger Beamter im Auswärtigen Dienst (Associate VIPS)

Ann Wright, Reserveoberst der US-Armee im Ruhestand und ehemaliger US-Diplomat, der 2003 aus Protest gegen den Irak-Krieg zurücktrat

Zur Info: Frühere VIPS-Memos an Präsident Biden zur Ukraine

Mai 2022

MEMORANDUM: An den Präsidenten

Von: Veteran Intelligence Professionals für geistige Gesundheit (VIPS)

Betreff: Atomwaffen können nicht un-erfunden werden, daher …



„Die wachsende Möglichkeit, dass Atomwaffen eingesetzt werden könnten, während die Feindseligkeiten in der Ukraine weiter eskalieren, verdient Ihre volle Aufmerksamkeit.“

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

5. September 2022

MEMORANDUM: An den Präsidenten

VON: VIPS

Betreff: Entscheidungszeit der Ukraine und Verteidigungsminister

„Wenn Austin Ihnen sagt, dass Kiew die Russen zurückschlägt, treten Sie gegen die Reifen.“

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



26. Januar 2023

Warnhinweis: An den Präsidenten

Von: VIPS

Betreff: Leoparden in die Ukraine: Entscheidungen im Geheimdienstvakuum



„Keine der neu versprochenen Waffen wird Russland davon abhalten, die Überreste der ukrainischen Armee zu besiegen. Wenn Ihnen etwas anderes gesagt wurde, ersetzen Sie Ihre Geheimdienst- und Militärberater durch kompetente Fachleute – je früher, desto besser.“

„Es gibt eine große konzeptionelle – und äußerst gefährliche – Diskrepanz. Einfach ausgedrückt ist es nicht möglich, „den Krieg gegen Russland zu gewinnen“ UND den Dritten Weltkrieg zu vermeiden. Es ist geradezu beängstigend, dass Verteidigungsminister Austin dies für möglich hält. Auf jeden Fall muss der Kreml davon ausgehen, dass er so denkt. Es ist eine sehr gefährliche Täuschung.“

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

25. Januar 2024

Warnhinweis: An den Präsidenten

Von: VIPS

Betreff: Gutes Geld schlechtem hinterherwerfen

„Am 26. Januar 2023 haben wir Sie daran erinnert, dass die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Avril Haines, gesagt hatte, dass Russland außerordentlich schnell Munition verbraucht und nicht selbst produzieren könne, was es verbraucht.“

„Am 13. Juli sagten Sie, Putin habe „den Krieg bereits verloren“. Das haben Sie vielleicht von CIA-Direktor William Burns erfahren, der eine Woche zuvor in der Washington Post einen Leitartikel schrieb, in dem es hieß: „Putins Krieg war bereits ein strategischer Misserfolg für Russland – seine militärischen Schwächen wurden offengelegt.“ Beide Aussagen sind falsch. Der Krieg ist auch kein „Patt“, wie Jake Sullivan kürzlich behauptet hat.“

***

Quelle: https://consortiumnews.com/2024/03/25/vips-memo-the-french-road-to-nuclear-war/

