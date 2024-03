RKI Files: Lauterbach faselt von ‘Einmischung fremder Regierungen’

Egal, welchen Bock die deutsche Regierung schießt, am Ende war immer der Russ’ schuld: Ungefähr nach diesem Denkmuster dürften Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der grüne Gesundheitssprecher Janosch Dahmen operieren.

Nachdem das “Multipolar Magazin” die Protokolle des Corona-Krisenstabes des Robert-Koch-Instituts (RKI) frei klagte, ist klar: Viele “Maßnahmen” wurden gegen das bessere Wissen der dortigen Experten verhängt. Also greift das System zu den letzten Mitteln: Diffamierung, Verdrehung und das werfen mit roten Heringen.

“RKI Files” haben enorme Sprengkraft

Die “RKI Files” haben es in sich: Man wusste, dass

Lockdowns wenig bringen,

dass FFP2-Masken keinen Infektionsschutz bieten und dass

3G/2G-Schikanen reine Willkür sind.

Sogar das Auftreten von Impf-Nebenwirkungen war bekannt.

Doch, dass es Personen innerhalb des RKI-Stabes gab, die zu solchen Schlüssen kamen, kommunizierte man nie öffentlich. Im Gegenteil: Kritische Experten außerhalb dieses erlesenen Zirkels, die zu denselben Schlüssen kamen, würden aus der öffentlichen Geltung gedrängt; Bürger, die so argumentierten, wurden als “Schwurbler”, “Corona-Leugen”, “Covidioten” und “Verschwörungstheoretiker” beschimpft und Ungeimpfte ohne Evidenz aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen.

Screenshot aus den geheimen Protokollen als Beispiel:

Zwei Jahre lang kämpfte “Multipolar” um die Freigabe der Protokolle. Sie belegen eindrucksvoll, mit welcher Unverfrorenheit ein Verbund aus willfährigen “Experten”, totalitären Politikern und obrigkeitstreuen Medien in völliger Gleichschaltung zu Unwahrheiten griff, um das Volk wegen eines “besseren Schnupfens” zu gängeln. Die Sprengkraft ist enorm, die Enthüllungen können das Restvertrauen der Bürger in die Systemparteien zum Einsturz bringen. CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne oder Linke: Alle haben, auch in Regierungsfunktion, bei der Scharade mitgemacht; die AfD, die dies kritisierte, wurde ausgegrenzt, ihre ungeimpften Mandatare schickte man im Bundestag sogar auf die Tribüne..

Oh Staatsfunk, deine “Experten”…

Dem polit-mediale Komplex dämmert langsam, dass es ans Eingemachte geht. Und so greift man zu den üblichen Mitteln. Man relativiert, diffamiert und verdreht – Der Status berichtete. Da werden dann schon einmal Mainstream-Artikel zur Causa nachträglich intransparent verändert, um “Multipolar” und seinen Herausgeber in ein ungustiöses Licht zu rücken. Der ARD-“Faktenfinder” rückte inzwischen sogar aus, um die Brisanz der Protokolle herunterzuspielen. Als eine der “Hauptzeugen” dafür darf ein Experte herhalten, der in Wahrheit nicht unabhängig ist, sondern in einer offiziellen Funktion für das Robert-Koch-Institut, das sich somit quasi selbst von den Vorwürfen freispricht…

Laut dem ARD Faktenfinder sind die #RKIFiles kein Skandal. Befragt wurde dazu der unabhängige Experte Hajo Zeeb – Kommissionsmitglied beim RKI. #ReformOerr #OerrBlog pic.twitter.com/s4QTVqh9ka — ÖRR Blog. (@OERRBlog) March 25, 2024

Absurd: Warnung vor ausländischem Einfluss

Doch den Vogel abschießen sollten schließlich zwei Politiker der Ampel-Parteien – nämlich Grünen-Gesundheitssprecher Janosch Dahmen und SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Anstatt die Steilauflage zu verwerten, weil der Großteil der Vorwürfe auf einen Zeitpunkt hinweist, zu dem noch die Merkel-“Groko” regierte, hetzt man gegen die kritischen Aufdecker. Und besonders absurd: Obwohl es sich – mit Ausnahme der geschwärzten Passagen – um offizielle Dokumente aus dem Dunstkreis deutscher Behörden und Regierungsexperten handelt, sucht man sich bereits eine angebliche, feindliche Macht im Ausland, die dahinter stecken soll.

So schrieb Dahmen allen Ernstes:

“Der Versuch, in die RKI Files einen Skandal hineininterpretieren zu wollen, ist Ausdruck von Unkenntnis zur Krisenstabsarbeit & von weiterer Desinformation, um uns zu spalten- Wir sollten uns vor solcher Einflussnahme ausländischer Nachrichtendienste schützen.”

Praktisch dieselbe Mentalakrobatik bediente Gesundheitsminister Lauterbach:

“Mein Statement zu den sogenannten ‘RKI Files’. Aufklärung ist gut, aber wir dürfen nicht durch Einmischung fremder Regierungen Verschwörungstheorien in Sozialen Medien entstehen lassen. Das Robert-Koch-Institut hat wissenschaftlich unabhängig viel geleistet.”

***

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Der Status , unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.