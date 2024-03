Der Sommer naht – Berliner Freibäder mit höchstem Gefährdungspotential

Bild: Andreas Rabenstein dpa

Nachdem der Sommer und damit abermals die Freibadsaison nahen, haben der Senat und die Berliner Bäderbetriebe vor, die Szenarien mit Übergriffen und Schlägereien wie in den vergangenen Jahren, mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen zu verhindern.

In der vergangenen Freibad-Saison musste die Berliner Polizei beinahe täglich ausrücken um die Lage in den Freibädern in den Griff zu bekommen.

Berlin auch hier der Hotspot

Die häufigsten Einsätze hatte die Polizei in der vergangenen Saison im Sommerbad Pankow an der Wolfshagener Straße, wie auch die Berliner Zeitung zu berichten wusste.

Alleine dort brachten die Einsatzkräfte 2067 sogenannte „Einsatzkräftestunden“ zu. Unter anderem kam es dort im Juni zu einer Massenschlägerei zwischen zwei Jugendgruppen, wie auch ebenfalls im gleichen Monat zu einem heftigen Streit zwischen Besuchern und Sicherheitskräften, nachdem zwei Männer andere Badegäste angeblich sexuell belästigt hatten. In beiden Fällen führte dies zu einem Einsatz der Polizei, seither bleiben die Großrutschen und Sprungtürme des Bades geschlossen.

Den zweiten Platz des unrühmlichen Rankings nahm das Sommerbad Neukölln am Columbiadamm ein, wo die Polizei insgesamt 1815 Einsatzkräftestunden zu verbuchen hatte. Unter anderem dort ereigneten sich mehrere Auseinandersetzungen und Massenschlägereien unter Jugendlichen, meist mit arabischem Migrationshintergrund. Das Columbiabad musste wegen dieser Gewaltexzesse für eine Woche geschlossen werden, nachdem es von der Polizei geräumt worden war. Ein Großteil des Personals hatte sich danach krankgemeldet.

7460 Polizei-Arbeitsstunden in 13 Bädern

Die Zahlen zum Arbeitspensum der Polizei gehen aus einer aktuellen Antwort der Senatsverwaltung für Inneres und Sport auf eine parlamentarische Anfrage der AfD hervor. Laut dieser Statistik musste die Polizei in den 13 Einrichtungen der Berliner Bäderbetriebe insgesamt 7460 Arbeitsstunden leisten.

Demnach war auch im Sommerbad am Insulaner in Steglitz „einiges los“, wo die Arbeitszeit der Polizisten mit 1178 Stunden aufgelistet wurde. Laut der Aufzählung, die Sportstaatssekretärin Franziska Becker (SPD) lieferte, gab es auch im Sommerbad Kreuzberg an der Prinzenstraße massig Arbeit für die Polizei, im Ausmaß von 635 Stunden. Bei einer Massenschlägerei im Prinzenbad war im Juli unter anderem ein 32-jähriger Badegast von einem 15-Jährigen bewusstlos geschlagen worden.

Vergleichsweise friedlich war es laut Innenverwaltung im Strandbad Grünau, das ein Privater von den Berliner Bäderbetrieben gepachtet hat. Nur insgesamt 182 Stunden verbrachten Polizisten dort im vergangenen Jahr. In diesem Bad gilt jedoch schon länger ein rigides Sicherheits- und Einlasskonzept. Zeitweise wurden nur Gäste eingelassen, die im Einzugsbereich wohnten.

Jugendgruppen, die etwa aus Neukölln angereist waren, mussten draußen bleiben, weshalb die Betreiber zwischenzeitlich wenig erstaunlich, Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt waren. Wenig los war für die Polizei auch in den Freibädern Wilmersdorf (71 Arbeitsstunden) und Staaken West (16 Stunden).

Schon seit einigen Jahren haben die meisten Freibäder private Wachleute, um aggressive Jugendliche zu „ermahnen“. Im vergangenen Jahr jedoch mussten die Bäderbetriebe laut Innenverwaltung noch einmal zusätzlich 1,4 Millionen Euro für externe Sicherheitsdienstleistungen ausgeben. Der gleiche Betrag ist für dieses Jahr geplant. „Mögliche Kosten für weitere Maßnahmen sind abhängig von dem Ergebnis der noch laufenden Planungen“, teilte die Berliner Staatssekretärin für Sport Franziska Becker (SPD) mit.

Arbeitsgruppe sichere Freibäder

Um die Gewalt am Schwimmbecken einzudämmen, haben die Bäderbetriebe, der Senat und die Polizei eine „Arbeitsgruppe Sichere Freibäder“ eingerichtet. Seit Juli war der Eintritt in Freibäder nur noch mit Ausweis möglich. Um überfüllte Bäder zu vermeiden, wurden deutlich früher als bislang Einlass-Stopps verhängt und das Sicherheitspersonal aufgestockt. Man werde dort keine rechtsfreien Räume zulassen, verkündeten „vollmundig“ Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) damals nach einem Besuch des Prinzenbads in Kreuzberg.

Die AG „Sichere Freibäder“ erstellte einen Katalog von 25 kurz- und langfristigen Maßnahmen, von denen ein Teil inzwischen umgesetzt worden ist. Dazu gehören unter anderem die Ausweiskontrollen am Einlass, die Erhöhung des Sicherheitspersonals, eine Ausstattung der Wachleute mit Funkgeräten, eine höhere Polizeipräsenz an ausgewählten Freibädern wie dem Columbia- und dem Prinzenbad. Was jetzt allerdings nicht als Innovation gewertet werden kann.

Die Eingangsbereiche dieser Beiden wie auch der Sommerbäder Pankow und Am Insulaner wurden laut Innenverwaltung bereits zusätzlich mit Videokameras ausgestattet. Inwiefern das bei weiteren Schwimmbädern erfolgen soll, werde derzeit mit der Landesdatenschutzbeauftragten abgestimmt. Zusätzliche Videokameras, um Gewalttäter zu ermitteln, das war eine der Forderungen, die die CDU gestellt hatte. Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann forderte sogar Schnellverfahren für Schwimmbad-Gewalttäter.

In diesem Jahr sollen die Sicherheitskonzepte noch weiter überprüft und das Bäderpersonal entsprechend geschult werden. Um Konflikte im Kassenbereich zu reduzieren, soll die Einlasssituation an bestimmten Bädern räumlich optimiert werden. Vor Beginn der Badesaison, also spätestens im April, soll der Maßnahmenkatalog dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Der AfD-Abgeordnete Karsten Woldeit glaubt nicht, dass das alles reichen wird. „Wir müssen an die Ursachen rangehen“, erklärte er. „Deshalb brauchen wir eine konsequente Anwendung des Aufenthaltsgesetzes und auch konsequente Strafen bei Gewalttätern.“

