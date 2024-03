Paukenschlag im Saarland: Grünen-Politiker wechseln zur AfD

Dass Politiker ihr Partei-Buch wechseln, ist schon öfter passiert. Dass Mitglieder der Grünen zur AfD wechseln, ist aber eher selten. Doch genau das ist jetzt im Saarland passiert – und das ausgerechnet vor den anstehenden Kommunalwahlen am 9. Juni im Saarland.

Das langjährige Ortsratsmitglied der Völklinger Grünen, Wolfgang Lorenz, hat angekündigt, für die AfD im Saarland in Völklingen zu kandidieren. Angeboten wurde ihm laut „Saarbrücker Zeitung“ auf lokaler Ebene Listenplatz 3. Grünen-Urgestein und Stadtrats-Mitglied Gerold Fischer ist bereits am 31. Dezember 2023 nach fast 40 Jahren aus der Partei ausgetreten, will sich ebenfalls der AfD anschließen. Weiterlesen auf bild.de/regional/saarland

Hamburger Erzbischof: Keine Einladungen mehr für AfD-Politiker

Für AfD-Funktionäre sollen die Pforten der Katholischen Kirche künftig geschlossen bleiben. Das gibt jedenfalls der Hamburger Erzbischof bekannt. Doch normale AfD-Mitglieder können aufatmen: Sie müssen ihre Parteizugehörigkeit noch nicht an der Kirchentür preisgeben.

HAMBURG – Die Katholische Kirche in Hamburg hat angekündigt, künftig keine AfD-Politiker mehr zu Veranstaltungen einzuladen. „Eine Zusammenarbeit auf kirchenpolitischer Ebene wird es nicht geben“, sagte Erzbischof Stefan Heße laut einem Bericht des Domradios. Auch kirchliche Ämter sollen Mitglieder der Partei nicht übernehmen dürfen. […] Solche Personen solle man mit ihrem politischen Engagement konfrontieren und es kritisch mit der kirchlichen Tätigkeit ins Verhältnis setzen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

“Gruppe” sticht auf Männer ein – Opfer verlieren viel Blut

Eine “Gruppe junger Männer” zieht einen Fahrgast aus einem Bus. Dann stechen sie auf den Mann und seinen Begleiter ein. Ein 30-Jähriger droht zu verbluten.

In Dortmund kam es letzte Woche zu einem Raubüberfall, bei dem ein 23-Jähriger und ein 30-Jähriger schwer verletzt wurden. Vier Angreifer hatten mit Messern auf die jungen Männer eingestochen. Die Polizei sucht Zeugen des brutalen Raubs. Weiterlesen auf t.online.de

Drogen-Brennpunkt in Berlin – Nicht nur Linke und Grüne – Jetzt wehrt sich auch die SPD gegen den Zaun um den „Görli“

Der Görlitzer Park ist ein Dealer-Hotspot in Berlin – und soll nach Plänen des schwarz-roten Senats mit einem Zaun unter Kontrolle kommen. Doch der grün regierte Bezirk wehrt sich. Auch die SPD dort begehrt auf: Das Geld solle lieber etwa in „Ausstiegsprogramme für Dealerinnen und Dealer“ fließen.

Ein Zählbündnis aus SPD, Linke und CDU – in den Berliner Bezirken gibt es keine festen Koalitionen – nahm den Haushalt für 2024/25 von Bürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) auseinander. Mehr als eine Million Euro wurde neu verteilt. Weiterlesen auf welt.de

Beben in der Baubranche: Insolvenz von großer deutschen Immobilien-Firma

Die Baukrise hinterlässt immer tiefere Spuren. Immer mehr Firmen haben Schwierigkeiten, sich angesichts der Flaute in der Bauwirtschaft über Wasser zu halten. Nun trifft es eine Wiesbadener Immobiliengruppe.

Wiesbaden – In der Baubranche sorgt die nächste Großinsolvenz für ein Beben: Die Immobiliengruppe Deutsche Invest Immobilien AG (D.i.i.) hat am Donnerstag vor Ostern Insolvenz angemeldet. „Leider ist uns der lange Atem ausgegangen, die aktuell zurückhaltende Investoren- und Käuferseite zu überbrücken“, sagte Vorstandsvorsitzende Frank Wojtalewicz gegenüber dem Handelsblatt. Neben der Insolvenz für die Muttergesellschaft sollen auch Insolvenzanträge für einige Tochtergesellschaften gestellt werden. Weiterlesen auf merkur.de

