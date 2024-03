Pobożny piłkarz Antonio Rüdiger podniósł prawy palec wskazujący do zdjęcia na Instagramie. Ale jak “nieszkodliwy” jest ten muzułmański gest w dzisiejszych czasach?

Piłkary niemieckiej drużyny narodowej pozywa dziennikarzy za krytykę islamskiego gestu

Wyglądający ponuro, brodaty mężczyzna klęczy na macie modlitewnej i groźnie unosi prawy palec wskazujący. To Antonio Rüdiger, czarnoskóry zawodowy piłkarz i zawodnik reprezentacji Niemiec, który zamieścił podobne zdjęcie na Instagramie. Aby uczcić rozpoczęcie Ramadanu, pokazał gest palca “tauhid”, który dla wielu ludzi na Zachodzie wywołuje skojarzenia ze strachem, przerażeniem i śmiercią.

Znak islamskich gangów morderców

Palec “tauhid” jest lepiej znany w naszej części świata jako “palec salafitów” lub “palec IS”. Jest to gest, który został zawłaszczony przez najokrutniejszych fanatyków religijnych na ziemi jako znak ich morderczych rządów i czynów w imię Allaha. Myśl, która przyszła do głowy również dziennikarzowi Julianowi Reicheltowi, gdy zobaczył zdjęcie i wywołał spore poruszenie postem na X. Napisał on przed międzynarodowym meczem piłki nożnej pomiędzy Francją i Niemcami, który odbył się 23 marca:

„Islamizm w niemieckiej wyjściowej jedenastce dzisiejszego wieczoru. To ideologia, która zrzuca z dachu wszystko, co ma tęczowe kolory i kamieniuje kobiety. Antonio Rüdiger powinien dać nam coś więcej niż koszulkę Nike”.

Dalej napisał:

“Jeśli 16-letnia dziewczyna nosi kurtkę Helly Hansen, policja przychodzi po tajne kody. Ale kiedy dorosły piłkarz reprezentacji narodowej pokazuje islamistyczny pozdrowienie ISIS, media milczą, a Twitter marudzi, że nie ma to nic wspólnego z islamizmem”.

Stwierdzenia, które przyniosły Reicheltowi pozew od piłkarza i Niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Skarga dotyczy zniewagi lub zniesławienia, podżegania do obrazy i nawoływania do nienawiści.

Post “polubiony” przez islamistów

Jako osoba głęboko wierząca, Rüdiger jest osobą miłującą pokój, która odrzuca wszelkie formy przemocy, cytuje prawników piłkarza Bild Zeitung. Interpretowanie tego gestu jako “islamskiego pozdrowienia” jest “błędne, skrótowe i celowo polaryzujące”. Jest to gest “Tauhid”, który oznacza: “Nie ma boga prócz Allaha”.

Jednak odrzucenie przemocy prawdopodobnie nie zawsze miało miejsce. Jak zbadał Reichelt, Rüdiger “polubił” post na Instagramie islamisty Khabiba Nurmagomedova w 2020 roku, który był pełen nienawiści do prezydenta Francji Emmanuela Macrona za rzekome obrażanie islamu. Twarz Macrona została “ozdobiona” odciskiem buta. Według Reichelta podżegał on do nienawiści wobec Macrona, ponieważ przysiągł on bronić wartości Zachodu przed islamizmem po ścięciu francuskiego nauczyciela przez islamistę.

Kiedy te wyrazy sympatii Rüdigera wywołały publiczne poruszenie, przeprosił on za swoje “polubienie” i zdystansował się. Twierdził, że nie zrozumiał, o co chodziło w poście. Jednak według Reichelta, kochający pokój piłkarz nadal jest zwolennikiem islamistów. Podobno jeszcze miesiąc temu “polubił” na Instagramie jego podróż do Mekki. Dziennikarz donosi również, że Khabib jest bliskim przyjacielem brutalnego prezydenta Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Ale jak wszyscy wiemy, nie ma to nic wspólnego z niczym. Zwłaszcza nie z gestem, który stał się symbolem islamistycznego roszczenia do władzy.

