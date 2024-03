Austria: Lewicowe organizacje i politycy chcą sprowadzać do kraju coraz więcej migrantów i ich rodzin

Lewicowe organizacje i politycy chcą sprowadzać do kraju coraz więcej migrantów i ich rodzin, tworząc ogromne problemy, zwłaszcza w systemie edukacji, tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku łączenia rodzin.

Łączenie rodzin: 350 dzieci przybywa do Austrii każdego miesiąca

Otwarte granice, nielegalna imigracja, całkowita porażka czarno-zielonego rządu federalnego w kwestii azylu i wysokie świadczenia socjalne dla migrantów w Wiedniu, które działają jak magnes, prowadzą obecnie do całkowitego chaosu w stolicy kraju związkowego.

Klasy kontenerowe na szkolnym boisku sportowym

Powód: coraz więcej obcokrajowców przybywa do Austrii w ramach łączenia rodzin. Najpierw przybyli mężczyźni – zazwyczaj nielegalnie – potem kobiety, a na końcu dołączają do nich dzieci. Prowadzi to do bezprecedensowych niedogodności dla austriackich uczniów, szczególnie w dziedzinie edukacji. Nauczyciele są przytłoczeni, rodzice wściekli, a uczniowie pozbawieni boiska sportowego, jak w MS Kagran, ponieważ od września muszą tam zostać utworzone klasy kontenerowe dla dzieci imigrantów.

Poważny wpływ na system edukacji

Uznani uchodźcy mogą, pod pewnymi warunkami, sprowadzić do siebie małżonków i małoletnie dzieci. Ma to szczególnie drastyczny wpływ w tym roku. W ubiegłym roku do kraju przybyło w ten sposób 7000 dzieci i młodzieży – 90% (!) z nich pochodziło z Syrii. Zdecydowana większość, około 350 miesięcznie, pozostaje w Wiedniu. Ma to poważny wpływ na system edukacji, ponieważ dzieci przywiezione do Austrii potrzebują miejsca w przedszkolu lub szkole. Wiadomość, że dzieci uchodźców przybywają do stolicy federalnej w tempie 14 klas szkolnych miesięcznie z powodu łączenia rodzin, wywołuje poruszenie. Wielu wiedeńczyków zastanawia się, jak miasto sobie z tym poradzi. Gdzie na przykład powinni mieszkać ci ludzie?

“Jesteśmy na absolutnym limicie”

Wczoraj, we wtorek, na antenie Ö1 Mittagsjournal Thomas Krebs, chrześcijański związkowiec w sektorze szkolnictwa obowiązkowego, powiedział:

“Przez lata byliśmy w stanie masowo amortyzować wiele problemów, w tym wiele problemów społecznych. Teraz osiągnęliśmy punkt, w którym jesteśmy naprawdę na absolutnym limicie”.

Chociaż “importowane” dzieci mają być pod opieką przez osiem tygodni w tak zwanych klasach orientacyjnych, według Krebsa to nie wystarczy. Po tym czasie uczniowie o zupełnie różnych poziomach edukacyjnych musieliby uczyć się razem w regularnych klasach. Krebs skomentował to w Ö1 Mittagsjournal:

“Koledzy, którzy teraz chcą tu wkroczyć, wielu, którzy studiują, wielu, którzy pochodzą z pokrewnych zawodów lub programów szkoleniowych, bardzo szybko przekonają się, że nie są w stanie poradzić sobie z tak trudną sytuacją w nauczaniu”.

“Żaden system sobie z tym nie poradzi”

Krebs ostrzegł przed dalszym wzrostem imigracji w nadchodzących miesiącach. Żaden system sobie z tym nie poradzi. Jeśli politycy nie zareagują, istnieje ryzyko upadku, powiedział Krebs, który wezwał również do wolnej od tabu dyskusji na temat prawdy w klasach.

Według Ö1, Ministerstwo Edukacji kierowane przez ÖVP przerzuca odpowiedzialność na kraje związkowe. W Wiedniu odpowiedzialny radny miejski Christoph Wiederkehr z partii Neos powiedział, że miasto liczyło się z łączeniem rodzin, ale nie z 4000 dodatkowych ukraińskich uchodźców.

Zgodnie z doniesieniami, w najbliższym czasie w Wiedniu musi powstać dodatkowa przestrzeń szkolna. Klasy kontenerowe powstają w pięciu lokalizacjach, co spotyka się z ostrym oporem nauczycieli, rodziców i sąsiadów.

Artykuł ukazał się po raz pierwszy na unzensuriert.de

