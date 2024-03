Maria Zakharowa (Oster-)Liebesgrüße aus Moskau an Annalena!

Von REDAKTION | Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharowa, kommentierte jüngste Ergüsse der deutschen Außenministerin: Die Tiefgrüne verkündete, dass Putin “die NATO in einen Konflikt hineinziehen” wolle.

Ganz im Sinne österlichen Friedens, richtet Maria Zakharowa ihre freundliche Botschaft an die rot blinkende deutsche Ampel, wie man das Problem um die VorsteherIn des deutschen Auswärtigen Amts am besten lösen könnte: Denn – wer weiß – was die Frau nach den Osterfeiertagen ggfs. noch so alles weiter hinausplappert?

Maria Zakharowa empfiehlt mit viel Einfühlungsvermögen und Pädagogik für die deutschen Besonderheiten:

“Ich möchte Baerbock fragen: Ist ihr nicht bewusst, dass es nicht russische Stützpunkte waren, die die NATO-Länder umgaben, sondern dass sich die NATO nach Osten entlang der Grenzen Russlands ausbreitete?

Kaufen Sie Annalena eine Landkarte, ein Geschichtsbuch und Kaugummi, damit sie weniger solchen Unsinn erzählt!”

