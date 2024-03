ARD-Hetze gegen Karfreitag (Video) Doppel-Moral: Ramadan-Hype und Hass auf Karfreitag

„Im linksgrünen Milieu geht ein Ramadan-Hype um sich. Beim Karfreitag hingegen betonen Jusos und junge Grüne das Recht auf den Partyspaß, der ihnen genommen werde. Dahinter steckt ein tiefer Hass auf das Eigene und eine vollkommen unkritische Glorifizierung des Fremden.“ (focus)

– so die treffende Analyse von Susanne Schröter, Autorin des Buches „Der neue Kulturkampf: Wie eine woke Linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht”.

So riefen etwas die hessischen Jung-Sozialisen, -Grünen und -FDPler für Karfreitag zu einer Party in Frankfurt auf. Grund: Sie wollten damit gegen das Tanzverbot des stillen Feiertages in Deutschland demonstrieren.

Links-Grüne Doppel-Moral

So sei es vor allem den Grünen…

…„ein Herzensanliegen, dass muslimischer Lehrerinnen mit Kopftuch unterrichten können. Ungeachtet der Tatsache übrigens, dass … muslimische Schülerinnen, die kein Kopftuch tragen, einem konstanten religiösen Mobbing ausgesetzt sind.“

Außerdem werde Kritik an christlichen Kirchen gefördert, Kritik am Islamismus, aber als „antimuslimischer Rassismus“ verurteilt.

Frankfurt mit Ramadan-Beleuchtung

So hat während des diesjährigen Ramadan die Stadt Frankfurt tatsächlich aber 100.000 Euro für eine Ramadan-Beleuchtung ausgegeben. Ganz in diesem Sinne wünschten die Jusos im hessischen Offenbach auf ihrer Facebook-Seite,

…„allen, die in diesem Monat fasten, Kraft und innere Stärke“ sowie „eine Zeit des inneren Wachstums“.

Wenn se sich noch etwas gedulden. wird bald ganz Deutschland mitfasten müssen.

Auf den Punkt gebracht:

„Sensibilität gibt es nur gegenüber Muslimen. Beim Karfreitag betonten Juso und junge Grüne das Recht auf den Partyspaß, der ihnen genommen werde.“

Denn das eben noch so hoch gepriesene muslimische Fasten als Quelle von Spiritualität, könnte man doch auch beim Karfreitag anwenden, indem man einen Tag aufs Abfeiern verzichten würde.

Hinter dieser Heuchelei steckt aber…

…„ein tiefer Hass auf das Eigene und eine vollkommen unkritische Glorifizierung des Fremden“ durch „eine Allianz woker Linker und internationaler Islamisten“.

Ein masochistischer Selbsthass,

…„obwohl Islamismus eigentlich gegen jene Werte verstößt, die sich Grüne und SPD selbst gern auf die Fahnen schreiben“.

ARD hetzt mit Karftreitags-Tanz-Blasphemie

Und zwar anlässlich des Karfreitagsgottesdienst mittels einer bizarren Tanzperformance.

🇩🇪🏳️‍🌈 Az ARD német közszolgálati televízió idén bizarr táncbemutatót mutatott be a nagypénteki istentiszteleten.#Germany #easter2024 #Christianity pic.twitter.com/OzbhQc5h1k — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) March 30, 2024

________________________________________________________________________________________________________________

