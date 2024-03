Köln: Dombeluchtung aus – Ramdan-Beleuchtung ein – Vorwand „Energiesparen“

Nach dem Speyerer Dom bleibt auch der Kölner Dom Kathedrale nachts im Dunkeln. Die Stadt Köln hatte bekanntlich diese Nichtbeleuchten bereits vor mehr als einem Jahr als Energiesparmaßnahmen vorgestellt, die auch andere Kirchen betreffen, berichtete katholisch.de.

Das dieses Stromabdrehen tatsächlich dem Bedürfnis entspringt, Energie einzusparen, konnte man glauben oder nicht – seitdem jedoch in Deutschland – Frankfurt war da Vorreiter – auch in Köln eine „Ramadan-Beleuchtung“ erstrahlt darf an dieser Version gezweifelt werden. Das nächtliche Nicht-Sichtbarsein weltberühmter Kathedralen hat wohl andere Gründe, auf die wir hier nicht eingehen wollen. Bezeichnend für die Haltung der dortigen Domherren und der Kirche im allgemeinen, die dem natürlich zustimmen, ist auch der mainstreamtaugliche Grund für die Energiesparmaßnahmen: Putin ist natürlich schuld!

So kann man auf katholisch.de in den Artikel über das Abschalten der Dombeleuchtungen gleich mehrmals lesen, dass zwar der „Energieverbrauch aufgrund moderner LED-Lampen gering sei, es handele sich aber auch um eine symbolische Geste im Zuge der Energiekrise in der Folge des Ukraine-Kriegs. Man wolle so ein Zeichen der Solidarität setzen.“ Solidarität mit wem bitte?

Wenn es eine Energiekrise in Deutschland gibt, dann ist eine solche ausschließlich der „Energiewende“ samt Abschalten der Kernkraftwerke durch die rot-grünen aktuellen Machthaber zu verdanken, bzw. dem Wahnsinn, sich von „Freunden“ per Terroranschlag die Gaszufuhr über die Nordstream-Leitungen besprengen zu lassen. Ein Verbrechen, was einer Kriegserklärung gleich kommt.

Energie und Umwelt mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung zu setzen, hat UNSER MITTELEUROPA bereits folgenden Artikel zum Ausdruck gebracht:

