Joe Biden erklärt Ostersonntag zum „Transgender-Tag“ und verspottet Christen!

Mehr Verachtung für das althergebrachte Eigene kann man eigentlich kaum ausdrücken, als es Joe Biden am 31. März 2024 getan hat. Während der „Demokrat“ jeder nur erdenklichen fremden Kultur huldigt und zu heiligen Feiertagen gratuliert, erklärte er das Osterfest zum „Transgender Day of Visibility“.

Biden is banning religious symbols from Easter celebrations at the White House, while flying the trans flag and declaring Easter Sunday to be “Trans Visibility Day.”

This is the left’s new religion. They want people worshiping the trans flag instead of God. They must be stopped. pic.twitter.com/vVTZf7t5M7

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 30, 2024