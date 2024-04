Tim Walberg ließ Maske fallen: Macht es in Ukraine und Gaza «wie mit Nagasaki-Hiroshima!»

Kongressmann Tim Walberg spricht es im Townhall Meeting aus

Von REDAKTION | Tim Walberg, Mitglied des US-Repräsentantenhauses hatte am 25. März 2024 in Dundee, Michigan das große Pech, dass ein Besucher seiner Bürgerversammlung für nur geladene Gäste die Gespräche, welche sich zwischen dem Kongressabgeordneten und Fragestellern entwickelten, auch aufzeichnete und die Passage mit der Empfehlung von Walberg für eine Nagasaki/Hiroshima-Lösung über Youtube https://www.youtube.com/watch?v=y4PQ47OEU0Y ins Netz stellte.

Dazu entwickelte sich folgender Dialog:

Fragesteller: … Ich war gestern mit einem Herrn aus der US-Armee im Ruhestand zusammen, der sagte, dass er am 1. April nach Gaza geschickt werde, um einen Pier zu bauen und dass sie dort von den IDF beschützt würden… Sie bleiben dort mindestens 90 Tage oder bis das Projekt abgeschlossen sein würde. Warum geben wir Geld aus, um dafür einen Hafen zu bauen?

US-Kongressmann Tim Walberg: Das ist der Grund von Jo Biden: Wir müssen humanitäre Hilfe nach Gaza bringen.

Ich denke nicht, dass wir das tun sollten. Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas von unserer Hilfe, die an Israel geht, um unseren größten Verbündeten – wohl auf der Welt – zu unterstützen, um zu helfen Hamas zu besiegen und Iran und Russland und wahrscheinlich sind auch Nordkorea und China dabei… Wir sollten nicht einen Cent für humanitäre Hilfe ausgeben.

Es sollte wie mit Nagasaki und Hiroshima geschehen: Lasst es schnell vorüber sein! Das Gleiche sollte in der Ukraine gelten: Besiegt Putin schnell! Anstatt 80 % unserer Mittel für die Ukraine und humanitäre Zwecke zu verwenden, sollten wir 80 % bis 100 % für die Vernichtung der russischen Streitkräfte einsetzen, wenn wir das wollen.

Fragesteller: Wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg mehr gewonnen.

US-Kongressmann Tim Walberg: Nun, es sind viele Menschen in Kriegen gestorben, die nicht als echte Kriege eingestuft wurden, aber für diese Menschen waren es echte Kriege…

Top-Analysten wissen schon seit vielen Jahren, was die speziellen Pläne der atlantischen Falken für Europa und darüber hinaus sind: Deren «Lösung» sieht vor, einen begrenzten Atomkrieg in Europa ausbrechen zu lassen, um darüber an die glanzvollen Zeiten des US-Hegemonen, wie zuletzt im August 1945 dank dem Nagasaki-Hiroshima-Event einmal mehr anzuknüpfen. Zugleich könnte verbliebene «old money» Europas nachfolgend viel schneller noch in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten abfließen: Das löste endlich alle Hochfinanz-Probleme!

Mit seinen unmissverständlichen und offenen Worten scheint Tim Walberg jedoch den Schlaf-Nerv der ansonst meist nur tief schlummernden und gedankenverlorenen Bürgerschar des kollektiven Wertewestens allzu vehement getroffen zu haben, denn der Aufschrei der Überraschten war groß und das Video ging im Netz viral.

Tim Walberg reagierte, wie üblich in solchen Fällen und schob zur Beruhigung für die aufgescheuchten Massen eine Erklärung auf X (zuvor Twitter) nach: Sie besagt, dass seine Worte natürlich verdreht und völlig falsch verstanden worden wären, doch in Wahrheit das genaue Gegenteil bedeuten und wohl besser nur «metaphorisch» zu verstehen wären.

Auf der Webseite von «Congressman Tim Walberg» steht die Frage: «How may I serve you?» [Wie kann ich Ihnen dienen?]. Die Antwort sollte künftig stets lauten: «Bitte nicht nuklear, Mister Walberg!»

