Die Wahrheit an der Kasse!

Wir werden von der Regierung in allen möglichen Fragen ständig belogen. Das beginnt beim Dauerthema Klimaschwindel (www.klimaschwindel.net) und allen damit verbundenen Lügen wie der Schädlichkeit von CO2, der Energiewende, der Segen des Elektroautos, der Wärmepumpen und Windräder, die Gefährlichkeit von Corona, der Herrlichkeit grenzenloser Zuwanderung, unserer wunderbaren Demokratie, unserer angeblich freien Meinungsäußerung, dem Ukrainekrieg und zuletzt die Dauerlüge in praktisch allen Ländern dieses Planeten, von der Preisstabilität.

Von FRANZ FERDINAND | Diese Lüge wird mit einem sogenannten Verbraucherpreisindex (VPI) getarnt, der auf der Basis von bestimmten Produkten und deren Gewichtung ermittelt wird. Es ist klar, dass man mit der Produktauswahl und deren Gewichtung beliebige Manipulation betreiben kann. Dieser VPI hat nur die Aufgabe, die reale Geldentwertung zu tarnen und den Bürgern Sand in die Augen zu streuen. Wichtige Dinge, wie zum Beispiel Immobilienpreise sind im VPI erst gar nicht enthalten.

Die Ursache für die Inflation ist in der Hauptsache die ständig steigende umlaufende Geldmenge, die seit der Krise 2008 immer mehr durch das Gelddrucken der Notenbanken angefeuert wird. In Krisenzeiten steigt die Geldmenge Hauptsächlich durch die verantwortungslose Gebarung der Staatsfinanzen.

Im Jahre 2021 betrugen die Öffentlichen Gesamtausgaben in Deutschland 1.875 Mrd. Euro und die Einnahmen 1.748 Mrd. Euro. Der Fehlbetrag betrug etwa 127 Mrd. Euro, also schlappe 6.8 % (Quelle: https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61867/entwicklung-der-oeffentlichen-finanzen/)

Dieses Debakel verschärft sich ständig: Bis Ende Februar 2024 betrugen die Ausgaben des Bundes im Jahre 2024 rund 80,2 Milliarden Euro, die Einnahmen betrugen im gleichen Zeitraum ca. 60,3 Milliarden Euro. Somit ergab sich für Ende Februar ein Finanzierungsdefizit von ca. 19,9 Milliarden Euro, also ca. 25% (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/164669/umfrage/soll-und-ist-entwicklung-des-bundeshaushalts/)

Die Ursache für die explodierenden Staatsfinanzen liegen in den ideologischen Irrsinnigkeiten und deren Subventionierung, wie schon eingangs erwähnt.

Hin und wieder wird dann der Bürger mit der Nase auf die Auswirkungen der Verrücktheiten gestoßen. So geschah es einem Lidl-Kunden unlängst, der einen alten Kassenbon aus dem Jahre 2002 fand, in dem Lebensmittelpreise von vor mehr als 20 Jahre dokumentiert sind (https://www.merkur.de/verbraucher/preise-mann-alter-kassenbon-fund-einkauf-lidl-2002-inflation-lebensmittel-92902202.html). Beispielsweise kosteten zwei Kilo Kartoffeln 0,79 Euro, H-Milch 0,55 Euro, Joghurt 0,29 Euro und 10 Eier 0,65 Euro.

Solche Preise muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Heutzutage zahlt man für derartige Produkte das Zwei- bis Dreifache! Die Realinflation dieser Lebensmittel liegt also bei 100 bis 200 Prozent. Auch die Hauspreise stiegen in den letzten 20 Jahren auf fast das Doppelte (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/70265/umfrage/haeuserpreisindex-in-deutschland-seit-2000/). Selbiges gilt für Immobilien im Allgemeinen (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/597304/umfrage/immobilienpreise-alle-baujahre-in-deutschland/). Man sieht gerade an diesen Statistiken, dass das viele frisch gedruckte Geld nach 2008 in den Immobilienmarkt geflossen ist. Bloß werden diese Preise eben nicht im VPI mitgerechnet! Für den Aktienmarkt gilt übrigens dasselbe: Die Hausse in den letzten Jahren ist nur der Geldschwemme der Notenbanken verdanken. Es handelt sich um eine Art Scheinblüte!

Wirft man jetzt einen Blick auf die durch den VPI abgebildeten „Inflation“ der letzten 21 Jahre (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4917/umfrage/inflationsrate-in-deutschland-seit-1948/), so errechnet sich in diesem Zeitraum eine summarische Inflation von 50 Prozent! Welch ein Schwindel!

