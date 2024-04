ARD vergleicht Osterfeuer mit Vaginalpilz

Der christliche Ostersonntag steht in über 176 Ländern weltweit für Hoffnung, Zusammenhalt und den Sieg des Lebens über den Tod. Das gebührenfinanzierte Funk-Format „Mädelsabende“ aber vergleicht die christliche Tradition … mit „Vaginalpilz“ und fehlender „Gleichberechtigung im Patriarchat“.

So teilte das Format, welches sich vorwiegend an junge Menschen zwischen 14 bis 29 Jahren richtet, mehrere Diagramme auf Instagram. Unter anderem wird dabei das christliche Osterfeuer – ein Brauch, der symbolisch für die Sonne als Mittelpunkt des menschlichen Lebens steht und die Auferstehung Jesu Christi symbolisiert – mit Vaginalpilz verglichen. Beides, Vaginalpilz und Osterfeuer, brennen schließlich. Na immerhin. Weiterlesen auf nius.de

Streit in der Ampel: Taurus-Leaks – Wer hat es verraten?

Diesmal hat es keine fehlerhafte Telefonleitung aus Singapur gebraucht: Auch ein Bundestagsbriefwechsel zu den Taurus-Enthüllungen im Verteidigungsausschuß wird öffentlich. FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann macht ihren SPD-Kolleginnen schwere Vorwürfe. Von Christian Vollradt.

Wie schlecht die Stimmungslage in der Ampelkoalition ist, verdeutlichte vergangene Woche ein Schriftwechsel zwischen zwei Politikerinnen. Formaler Anlass war ein Bericht des Nachrichtenportals „t-online“, der mit umfangreichen und eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Informationen aus einer Sitzung des Verteidigungsausschusses aufwarten konnte. So ging es etwa darum, dass der Einsatz des Taurus-Marschflugkörpers komplizierter ist, als von vielen angenommen wurde, weil unter anderem enorme Mengen an Daten nötig seien, um die Waffe sinnvoll einzusetzen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

DFB-Heimtrikots wird wegen angeblicher SS-Runenähnlichkeit gecancelt

Es ist kein Aprilscherz: Was im Fall von Antonio Rüdiger mit seinem von Terroristen und islamistischen Massenmördern missbrauchen Tauhid–”Fingerzeig” angeblich kein Skandal sein sollte, wird dafür nun umso besessener bei einer buchstäblich völlig harmlosen “Nummer” wiederum umso fanatischer betrieben.

Trikotnummer 44 wird wegen angeblicher SS-Runenähnlichkeit gecancelt. Nationalspieler Jonathan Tah mit der umstrittenen 4 auf dem Rücken im Kreise seiner Kollegen beim Länderspiel gegen die Niederlande vergangene Woche. Wie ein „Nazi“ sieht er nicht aus.

Die Distanzeritis und hysterische Abgrenzung von Symbolen und Doppeldeutigkeiten – auch wenn diese im Fall des neuen DFB-Heimtrikots und des Buchstaben “vier” absurd an den Haaren herbeigezogen sind – im Gegensatz zu der Islamistengeste Rüdigers. Twitter-Kommentatoren sprechen von einer “Kollektivpsychose”. Weiterlesen auf journalsitenwatch. com

Gambier nach Messerangriff erschossen: Polizistin und Diensthund schwer verletzt

Weil ein Afrikaner mit einem Messer randalierte, wurde eine Polizistin schwer verletzt und der Angreifer durch die Polizei erschossen.

NIENBURG (Niedersachsen) – Gegen 10 Uhr am Morgen kam es zu einem Großeinsatz der Polizei, weil ein 46-jähriger Mann aus Gambia seine Freundin mit einem Messer bedrohte. Als die Beamten am Platz des Geschehens in der Friedrichstraße ankamen, zeigte sich der Afrikaner wenig gesprächsbereit und widersetzte sich den Aufforderungen der Einsatzkräfte. Mehr noch, der Ausländer drehte nun völlig durch und griff die Polizei mit dem Messer an. Als Antwort auf die Messerattacke fielen mehrere Schüsse, die den Gambier töteten und eine Polizistin schwer verletzten. Weiterlesen auf unzensuriert.de

Es wird eng für von der Leyen: Strafermittler untersuchen Pfizer-Deal

Die europäische Staatsanwaltschaft ermittelt offenbar erstmals direkt gegen Ursula von der Leyen. Es geht um ihre geheimen Chats mit Pfizer-Chef Albert Bourla.

Führende europäische Staatsanwälte untersuchen laut dem amerikanischen Magazin Politico ein möglicherweise strafrechtlich relevantes Fehlverhalten im Zuge der Impfstoffverhandlungen zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem CEO von Pfizer, Albert Bourla. Ein Sprecher der in Lüttich ansässigen Staatsanwaltschaft bestätigte dem Magazin die Ermittlungen.

„Da bist du schon sprachlos“: Unternehmerin zerlegt Robert Habeck

Wirtschaftsminister Robert Habeck steht seit Monaten in der Kritik. Der Glaube, dass er die richtigen Ideen für die kriselnde deutsche Wirtschaft hat, schwindet. Eine Unternehmerin wird nun sehr deutlich.

Berlin – Seit 30 Jahren macht Stefanie Hering Porzellan für Privatkunden und Sterneköche, die auf das Design achten. Sie hat mit Hering Berlin Porzellan eine Weltmarke im Bereich Porzellan geschaffen. Nun reagiert sie auf Robert Habecks Aussage, dass ein Betrieb, der keine Aufträge mehr habe, nicht Insolvenz anzumelden brauche, er müsse nur einfach aufhören zu arbeiten. „Da bist du schon sprachlos. Das ist dann schon eine Situation, wo du überlegst: Lassen wir es in Deutschland, oder gehen wir auch raus?“. Weiterlesen auf merkur.de

Hier die SHORT NEWS von gestern:

Joe Biden erklärt Ostersonntag zum „Transgender-Tag“ und verspottet Christen!

Mehr Verachtung für das althergebrachte Eigene kann man eigentlich kaum ausdrücken, als es Joe Biden am 31. März 2024 getan hat. Während der „Demokrat“ jeder nur erdenklichen fremden Kultur huldigt und zu heiligen Feiertagen gratuliert, erklärte er das Osterfest zum „Transgender Day of Visibility“.

Ostern ist für Christen das wichtigste Fest des Jahres – und Christen sind die Gründerväter der modernen USA. Etwas anderes als exzessiven Selbsthass haben Globalisten nicht anzubieten. Weiterlesen auf report24.news

Oster-Prozession in Italien

Ramadan wird gefeiert, Karfreitag bekämpft – Gedanken zu einer woken Doppelmoral

Die hessischen Jugendorganisationen von SPD, Grünen und FDP hatten für Karfreitag zu einer Party in Frankfurt aufgerufen. Sie wollten damit gegen das Tanzverbot des stillen Feiertages demonstrieren, an dem Christen des Leidens Christi und seiner Kreuzigung gedenken.

[…]



Bereits im Jahr 2007 hatte die Giordano-Bruno-Stiftung in München eine „Heidenspaß-Party“ mit „atheistischer Filmnacht“ veranstaltet. Die Durchführung wurde damals untersagt. Die Stiftung klagte in mehreren gerichtlichen Instanzen und schließlich erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht. Weiterlesen auf focus.de +++

Saharastaub in Berlin: Schadet die Dunstglocke der Gesundheit?

Feinstaub aus der Sahara legte sich am Wochenende über Berlin. Pro Jahr verbreitet die Wüste tonnenweise feinsten Sand weltweit. Was in unserer Region zu beachten ist. Saharastaub legt über Berlin und Brandenburg einen gelblich-roten Schleier. Blutregen wird das Phänomen auch genannt.

Das klingt gefährlich, doch ist Saharastaub tatsächlich schädlich für Gesundheit? Können sich Menschen bedenkenlos im Freien aufhalten? Sind bestimmte Personengruppen besonders gefährdet? Wie viel Feinstaub produziert die Sahara?

Zunächst bleibt festzustellen, dass die Sahara die größte Quelle von Feinstaub weltweit ist. Pro Jahr verteilt sie etwa eine Milliarde Tonnen über den Planeten, vom Wind transportiert, je nach Richtung auch bis nach Europa, nach Deutschland und in die Berliner Region. Auf diesem rund 10.000 Kilometer langen Weg bleiben die gröberen Sandkörnchen auf der Strecke, da sie zu schwer für hohe Luftschichten sind und bei abflauenden Luftbewegungen zu Boden fallen. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Irres Saudi-Projekt – Neue Bilder zeigen: Der Wahnsinn nimmt Fahrt auf

170 Kilometer lang, 200 Meter breit, 500 Meter hoch – das irre Projekt der saudi-arabischen Regierung mitten in der Wüste nimmt Fahrt auf. Mit tausenden Baggern und Lkw werden täglich Millionen Kubikmeter Sand und Gestein bewegt. Neue Bilder zeigen den Fortschritt des weltweit größten Bauprojektes: NEOM.

Allein auf diesem Bild sind 368 LKWs zu sehen. | Bild: Giles Pendleton

GEW-Chefin: Lehrer sollen Stimmung gegen die AfD machen

“Die AfD ist eine Partei mit verfassungsfeindlichen Tendenzen. Das dürfen und sollen Lehrerinnen und Lehrer auch im Klassenraum so sagen”, sagt GEW-Chefin Maike Finnern.

Lehrer sind nach dem sogenannten „Beutelsbacher Konsens“ zur politischen Zurückhaltung und Mäßigung verpflichtet. Ihre Schüler sind Schutzbefohlene auch in dem Sinne, dass ihre Meinung zu respektieren ist; auch, wenn sie nicht die des Lehrers ist. Gerade diese Meinungsvielfalt macht die Demokratie aus. Die Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte„, herausgegeben von der Bundeszentrale für Politische Bildung, stellt entsprechend fest (Gender-Sprache von PI-NEWS beseitigt):

„Das Gebot politischer Neutralität wird dann verletzt, wenn Lehrkräfte gegenüber den Schülern einseitig oder provokativ für eine bestimmte politische Auffassung oder eine Partei werben […]. Das gilt auch dann, wenn sie Anti-Werbung gegenüber Parteien betreiben, die dem demokratischen Spektrum angehören, oder diese gezielt diffamieren.” Weiterlesen auf pi-news.net

Wenn der Naturschutz Pause macht: Für neue Flüchtlings-Container – 25 Bäume mit Krähen-Nestern gerodet

Gilching GILCHING (Bayern) – Kettensägen dröhnen, aufgescheuchte Krähen flüchten aus ihren Brutnestern, dicke Bäume krachen auf die Erde.Am Samstag (23.3.) wurde an der Landsberger Straße in der Gemeinde Gilching bei München gerodet. 25 Bäume mit rund 100 Nestern sind jetzt weg – und neuer Platz für Flüchtlings-Container da. Rund 150 Migranten wohnen dort bereits.

Tierschützerin Gabriele Taubenhuber (77) ist empört: „Das war bereits vor Monaten von den Behörden geplant und drei Tage vor den Baumfällarbeiten wurde die Aktion erst bekannt gegeben.“ Für Taubenhuber steckt Absicht dahinter: „Ich war vor Ort, habe kaputte Eier am Boden gesehen. Das war eine ganz schlimme Sache. Die hatten Angst vor den Protesten. Aber mit denen bin ich noch nicht fertig.“ Weiterlesen auf bild.de

Ergebnisse der Türkei-Wahlen: Erdogan gesteht Niederlage der AKP ein – „Ende der Ära“

Istanbul und weitere Großstädte scheinen nach ersten Ergebnissen und Hochrechnungen für Erdogan verloren zu sein. Die AKP muss Verluste bei den Türkei-Wahlen hinnehmen.

Update vom 31. März, 23.53 Uhr: Lange hat Präsident Recep Tayyip Erdogan gebraucht, um vor die Kameras zu treten und sich zu den desolaten Ergebnissen der Türkei-Wahl zu äußern. Um 0.30 Uhr (Ortszeit) war es dann so weit und er sprach vor seinen Anhängern über das schlechte Abschneiden seiner AKP bei den Kommunalwahlen in der Türkei. In der Hauptstadt Ankara trat Erdogan gemeinsam mit seiner Ehefrau Emine vor seine Anhänger und gestand überraschend die de facto Niederlage bei den Türkei-Wahlen ein. Weiterlesen auf focus.de

