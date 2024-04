Weil das deutsche Fußballtrikot mit der Nummer 44 angeblich dem Symbol der Nazi-SS ähnelt wurde dessen Verkauf nun eingestellt. Die Schutzstaffel (SS) war eine paramilitärische Organisation der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei unter der Führung von Adolf Hitler und wurde von ihm 1925 in München gegründet. Die SS-Rune wurde 1929 geschaffen.

Nicht von ungefähr wurden erste Bedenken gegen das Trikot vom deutschen Historiker Michael König als “höchst fragwürdig” vorgebracht. Adidas-Sprecher Oliver Brüggen dementierte zwar umgehen, dass die Ähnlichkeit beabsichtigt gewesen sei – mit der üblichen Schuld-Litanei:

“Wir verpflichten uns, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Gewalt und alle Formen von Hass zu bekämpfen.”

wie er hinzufügte.

Die diesjährige Fußball-Europameisterschaft findet in Deutschland statt, am 14. Juni trifft der Gastgeber erstmals auf Schottland. Niemand im Team hat das Trikot mit der Nummer 44.

