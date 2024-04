Irrsinn Willkommenskultur: Infantiles finnisches Aufklärungs-Video gegen Migrations-Vergewaltiger

Der ganze Irrsinn der Willkommens-kultur wird an diesem Video deutlich. Es wurde 2020 in Finnland mit der Intention aufgenommen, männlichen Flüchtlingen mit einer infantilen bildlichen Aussage zu verstehen zu geben, dass weibliche erotische „No-No-Squares“ nicht zur männlichen Fremdbetätigung frei verfügbar sind. Das Video ist bewusst in einem infantilen Kinderlied-Stil verfasst, wohl weil davon ausgegangen werden darf, dass ein Großteil der toxisch männlichen Flüchtlinge nicht des Schreibens und Lesens fähig ist.

Die offizielle Begründung für das Video ist traurig und sagt alles aus:

„Im Dezember 2018 wurde bekannt, dass erwachsene Männer mit Migrationshintergrund in Oulu, Finnland, Mädchen unter 15 Jahren “groomten” (d. h. vergewaltigten und anderweitig sexuell missbrauchten). Ein Opfer beging schließlich Selbstmord.“

Immerhin gab es aber eine – für die Helfer-Industrie erfreuliche Subvention:

“Oulu beantragte einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 2,5 Mio. EURO für die Prävention von Sexualdelikten, und das ist das Ergebnis.“

– wie stolz berichtet wurde.

In Ungarn werden solche Beträge direkt in die Grenzsicherung gesteckt… Und diejenigen, die durchkommen, suchen so schnell wie möglich das Weite nach Österreich und Deutschland.

