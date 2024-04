Mehrere Verletzte in finnischer Schule nach Schießerei durch Minderjährigen

Die Schießerei ereignete sich kurz nach neun Uhr morgens in einer Schule am Stadtrand von Helsinki, in Vantaa. Die Behörden forderten die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben.

Laut “Sky News” soll es sich bei den Verletzten als auch beim Täter um Minderjährige handeln. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Zwei Krankenwagen sollen den Ort verlassen haben.

Laut finnischen Medien hat die Schule 90 Mitarbeiter und 800 Schüler.

