Für Baerbock noch immer zu wenig Migranten im Land – Einladung auf Arabisch im Netz

Noch immer zu wenig Migranten da? Ja, wenn es nach Baerbock und dem Auswärtigen Amt geht! Da schafft man gerne Abhilfe und wirbt gleich auf Arabisch, wie leicht leicht man den deutschen Pass bekommen kann.

In einem aktuellen Post auf X (ehemals Twitter), das das deutsche Informationszentrum für die arabische Welt des Auswärtigen Amtes heißt es:

„Eine doppelte Staatsbürgerschaft oder mehrere Staatsangehörigkeiten sind für grundsätzlich jeden möglich geworden.“

Somit wird hervorgehoben, dass es leichter geworden ist, eine deutsche doppelte Staatsbürgerschaft zu erlangen. Das stellt eine Einladung an die islamische Welt dar, praktisch ungehindert nach Deutschland einzuwandern.

Mehr als eine Million Menschen haben die Frohbotschaft auf X gesehen. Und das ist genau das, was gewisse Kreise mit Nachdruck fördern. Ob hier genug Platz für die Neuankömmlinge ist, interessiert die Einwanderungsbefeuerer nicht und auch nicht, wie man mit den Problemen fertig wird, die die Masseneinwanderung bis jetzt schon zur Folge hat. ‘More of the same’ lautet die Devise.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.