Belgien: Türken-Kurden-Krieg – Polizei machtlos (Video)

Eine Woche Gewalt-Anarchie in Limburg

Tagelang ging der Provinz Limburg nichts mehr, und die Polizei traute sich einzugreifen.

Es war eine einer Woche, in welcher sich der besorgniserregende Einfluss der ultranationalistischen türkischen “Grauen Wölfe” wie die Untätigkeit der belgischen Behörden zeigte – in Limburg, zu einer Hochburg türkischer Nationalisten – mit ca. einem Drittel der 450.000 belgischen Auslandstürken.

Konvoi mit kurdischer Großfamilie angegriffen

Der Multikulti-Krieg begann am Abend des 24. März in Heusden-Zolder, als ein Konvoi von acht bis zehn Autos auf dem Rückweg aus Leuven anlässlich des kurdischen “Newroz”-Festes, angegriffen wurde. In den Fahrzeugen befanden sich Mitglieder einer kurdischen Großfamilie, allesamt Flüchtlinge aus Syrien, welche beschimpft und geschlagen wurden.

Mittlerweile existieren zwei gegensätzliche Darstellungen: Türkische, von Ankara unterstützte Nationalisten, sprechen von Provokation durch “PKK-Terroristen” (“Arbeiterpartei Kurdistans”). Die Kurden freilich, in der Region eine Minderheit, sprechen von einem brutalen “rassistischen Angriff” und “Lynchversuch” der rechtsextremen türkischen “Grauen Wölfe”.

Kurden unter Schock

Ein kurdisches Geschwisterpaar Memo, ein 30-jähriger Kurde und seine Schwester, stehen noch immer noch unter Schock und suchten lieber in Brüssel Unterschlupf:

“Wir kommen aus Afrin, Syrien, und wir haben ein normales Leben geführt, mit unserer Kultur. Bis 2018, als die Türkei die Region … besetzte. Wir waren gezwungen, aus unserer Heimat zu fliehen.“

– so der junge Mann. Dieses Gebiet in Nord-Syrien beherrschen nun pro-türkische islamistische Milizen. Die ganze kurdische Großfamilie sei deswegen nach Europa geflohen, im guten Glauben,…

…“wir wären hier in einem freien Land, in dem wir unsere Newroz-Kultur und -Traditionen leben könnten. Das wurde uns im Integrationskurs gesagt, als wir ankamen. Aber ich wusste nicht, dass hier die Türkei ist.“

– so dessen resignative Einschätzung.

Multicultuur leidt tot multiconflict, het bewijs zagen we gisteren in Limburg. Een optocht eindigde met rellen tussen Koerden en Turken, hierbij werden ook messen gebruikt. Stop de massamigratie en hou buitenlandse conflicten uit ons land. Vlaanderen weer van ons! pic.twitter.com/f1T40PfpsH — Vlaams Belang (@vlbelang) March 25, 2024

Industrieregion Hesuden-Zolder als Klein-Anatolien

Heusden-Zolder in der Region Limburg, in Flandern, ist eine ehemaligen Industrieregion an der belgisch-niederländischen Grenze. Hier erhält man entlang der Koolmijnlaan, der “Allee des Kohlenbergwerks”, wegen der vielen türkischen Geschäfte und Lokale einen Bazar-Flair vom Bosporus und Anatolien. Man kann hier sogar 24-karätige Goldsteaks essen, genau wie in Dubai… Weil die türkischen Einwanderer ihre Lebensweise, ihre religiösen und politischen Bindungen mit, verschärfen sich immer mehr die Spannungen zwischen Türken und Kurden.

Paramilitärische Kämpfer der “Grauen Wölfe” übernehmen Exekutiv-Fuktionen

So kam es, dass in Heusden-Zolter in der Abenddämmerung Trupps junger, ganz in Schwarz gekleidete und bewaffneter Kämpfer der “Grauen Wölfe”, Straßensperren errichtetet und in Selbst-Justiz die Fahrzeuginsassen kontrollierten. In Gent bezeichnet sich eine Gruppe etwa als “Genter Spezialeinheiten”, mit dem Code der türkischen Eliteeinheiten der Anti-Terror-Polizei, welche in den Regionen Kurdistans stationiert sind. (vadhajtasok, Bede Zsolt)

