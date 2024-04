3 Spitensportler (†43, †39,† 29) tot: „tückische Kranheit“, „med. Komplikationen“, „Ursache unklar“:

Shawn Barber (links), Alesia Graf (mitte) und Fabian Schulze (rechts)

Deutsche Boxweltmeisterin , 43 verstorben – Todesursache „noch ungeklärt“.

Die Boxwelt trauert um Alesia Graf. Sie war eine der besten Boxerinnen der Welt und beim Hamburger Universum-Boxstall um Promoter Klaus-Peter Kohl und Manager Peter Hanraths unter Vertrag. Jetzt ist Alesia Graf im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Die Hintergründe des tragischen Todes sind noch unklar.

Regina Halmich, Ex-Weltmeisterin und ehemalige Team-Kollegin, sagte der „Bild“: „Ich kann es immer noch nicht fassen. Wir hatten eine tolle gemeinsame Zeit. Zwei Frauen in einer Box-Domäne unter Männern. Wir haben zusammen trainiert, zusammen gelacht und viel auch außerhalb des Trainings unternommen. Fast ein Jahrzehnt haben wir ja zusammen trainiert. Alesia hat auch den WM-Gürtel bei meinen Kämpfen in den Ring getragen und wir haben zusammengehalten und uns gegenseitig unterstützt. Wir waren Freundinnen.“

Deutscher Stab hochspringer 39 an „tückischer Kranheit“ verstorben



Quellen: sport1.de und X

Kanadische Stabhochsprung-Weltmeister 29 an „medizinischen Komplikationen“ verstorben

Shawn Barber, der kanadische Stabhochsprung-Rekordhalter und Weltmeister von 2015, ist an den Folgen medizinischer Komplikationen gestorben. Er war 29 Jahre alt.

Barber starb am Mittwoch zu Hause in Kingwood, Texas, wie sein Agent Paul Doyle gegenüber The Associated Press bestätigte. Die Todesursache war noch nicht bekannt. Barber hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. “Shawn war nicht nur ein unglaublicher Sportler, sondern auch ein herzensguter Mensch, der andere immer vor sich selbst stellte”, sagte Doyle am Donnerstag. “Es ist tragisch, einen so guten Menschen in einem so jungen Alter zu verlieren”. Quelle: apnews.com

