USA – Portland: Transgender setzt 117 Jahre alte Kirche am “Transgeder-Visibilty-Day” in Brand (Video)

Die 117 Jahre alte Kirche in Portland wurde am “Tag der Sichtbarkeit von Transgendern” von einer Transgender-Person in Brand gesetzt. Cameron David Storer ist im Zusammenhang mit dem Vorfall der Brandstiftung und des Einbruchs angeklagt worden.

All das ist freilich in Zusammenhang damit zu sehen, dass US-Präsident Joe Biden den 31. März 2024, also den Oster-Sonntag zum “Transgender Day of Visibility” erklärte. Insofern freilich kann man kaum mehr, mehr Verachtung für das althergebrachte Eigene ausdrücken.

Biden is banning religious symbols from Easter celebrations at the White House, while flying the trans flag and declaring Easter Sunday to be “Trans Visibility Day.”

This is the left’s new religion. They want people worshiping the trans flag instead of God. They must be stopped. pic.twitter.com/vVTZf7t5M7

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 30, 2024