Niemcy: Baerbock wciąż widzi zbyt mało migrantów w kraju – zaproszenie online w języku arabskim

Wciąż za mało migrantów?

Tak, jeśli Baerbock i Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych postawią na swoim! Chętnie naprawiają sytuację i reklamują po arabsku, jak łatwo jest uzyskać niemiecki paszport.

Niedawny post na X (dawniej Twitter), centrum informacyjnym niemieckiego MSZ dla świata arabskiego, stwierdza:

“Podwójne obywatelstwo lub wielokrotne obywatelstwo stało się możliwe w zasadzie dla każdego”.

Podkreśla to, że uzyskanie podwójnego obywatelstwa niemieckiego stało się łatwiejsze. Jest to zaproszenie dla świata islamu do imigracji do Niemiec praktycznie bez przeszkód.

Ponad milion osób zobaczyło tę dobrą wiadomość na X. I to jest dokładnie to, co pewne kręgi energicznie promują. To, czy jest tu wystarczająco dużo miejsca dla nowych przybyszów, nie interesuje cheerleaderek imigracji, podobnie jak to, jak poradzić sobie z problemami, które masowa imigracja już spowodowała. Motto brzmi: “Więcej tego samego”.

