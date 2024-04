USA – Portland: Transgender podpala 117-letni kościół w “Dzień widoczności osób transpłciowych” (wideo)

117-letni kościół w Portland został podpalony przez osobę transpłciową w “Dzień Widoczności Osób Transpłciowych”. Cameron David Storer został oskarżony o podpalenie i włamanie w związku z tym incydentem.

Oczywiście wszystko to należy postrzegać w kontekście ogłoszenia przez prezydenta USA Joe Bidena 31 marca 2024 r., tj. Niedzieli Wielkanocnej, “Dniem Widoczności Osób Transpłciowych”. Pod tym względem oczywiście trudno byłoby wyrazić większą pogardę dla tego, co tradycyjnie własne.

Biden is banning religious symbols from Easter celebrations at the White House, while flying the trans flag and declaring Easter Sunday to be “Trans Visibility Day.”

This is the left’s new religion. They want people worshiping the trans flag instead of God. They must be stopped. pic.twitter.com/vVTZf7t5M7

