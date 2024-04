USA – Tennessee mit Gesetz gegen „Chemtrails“

Bild: Wikipedia

Im republikanisch regierten US-Bundesstaat Tennessee will man nun sogenannte „Chemtrails“, die bis dato ausschließlich als Verschwörungstheorie galten, gesetzlich verbieten.

Im deutschen t–online war dazu beinahe erwartungsgemäß zu lesen, „ein neues Beispiel, was in den USA alles möglich ist. Der Staat Tennessee will „Chemtrails” verbieten. Das wird sicher ein Erfolg, denn es gibt sie gar nicht“.

Senat verabschiedet Gesetzentwurf

Der Senat von Tennessee hatte also einen Gesetzentwurf gegen „Chemtrails” verabschiedet. Zwei republikanische Politiker, Monty Fritts und Steve Southerland, hatten ihn im Senat eingebracht, nun kann und muss er noch im Repräsentantenhaus eingebracht werden.

Laut dem Gesetzentwurf geht es um die sogenannten „Geo-Engineering-Experimente” der Regierung, bei denen absichtlich Chemikalien in der Atmosphäre verteilt würden. Dies soll künftig im Bundesstaat Tennessee aber verboten sein.

„Die absichtliche Injektion, Freisetzung oder Verbreitung von Chemikalien, chemischen Verbindungen, Substanzen oder Apparaten innerhalb der Grenzen dieses Staates in die Atmosphäre mit irgendeinem Mittel und dem ausdrücklichen Zweck, die Temperatur, das Wetter oder die Intensität des Sonnenlichts zu beeinflussen, ist verboten”, so der Gesetzesentwurf.

Dies wäre somit bis dato der Inhalt einer Verschwörungstheorie zu „Chemtrails” gewesen. Diese besagte also, dass die Regierungen aus Flugzeugen giftige Chemikalien in die Atmosphäre einbringen, diese würden den Kondensstreifen ähneln. Dies soll demnach unter anderem vorrangig der Wettermanipulation zur „Eindämmung der Erderwärmung“ durch Abschirmung der Sonneneinstrahlung, dienen.

Harvard widerlegt „Chemtrail“-Theorie

Eine Forschungsgruppe der Universität Harvard, aus dem Bereich der Klimawissenschaften, hatte alle diese Annahmen überprüft und freilich keinerlei Beweise für die Existenz von „Chemtrails” gefunden. Harvard ist allerdings für seine bedingungslose „Regierungslinie“ bekannt, hatte doch auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach dort einige Studienjahre zugebracht.

Seitens der Regierungen gibt es freilich auch keinerlei Belege, dass solche Experimente bisher jemals stattgefunden hätten.

Bisher gebe es also laut Harvard lediglich Behauptungen, dass Flugzeugkondensstreifen nunmehr „anders” aussähen, „ohne dass eine vergleichende Analyse erfolgt sei.” Kondensstreifen seien also einfach weiße Wasserdampfstreifen, die Flugzeuge am Himmel hinterlassen. Zweifelsfrei hat sich jedoch die „Beständigkeit“ selbiger in den letzten Jahren zunehmend verändert, was leicht durch simple Beobachtungen zu belegen ist. Weiters hatte es zu diesem Phänomen bereits unzählige Studien in verschiedenen Ländern gegeben, die „Harvards“ Theorie klar widerlegen, nur eben halt nicht für t-online und den deutschen Mainstream.

