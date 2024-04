Corona: Diese Politiker diffamierten Ungeimpfte – jetzt schweigen sie zu ihren Aussagen



Ungeimpfte waren während der Corona-Pandemie die Buhmänner der Nation – parteiübergreifend forderten Politiker härtere Maßnahmen, von 2G bis zur allgemeinen Impfpflicht. Diese Politiker überboten sich in der Pandemie mit Forderungen, Ungeimpften das Leben schwer zu machen. Heute wollen viele davon nichts mehr wissen.

Ungeimpfte nehmen die Gesellschaft in Geiselhaft. Sie dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren. Die Geimpften werden mehr Rechte haben als die Ungeimpften. Wer so etwas gesagt hat? Politiker sowohl der Union als auch der SPD, der FDP und der Grünen. Während der Pandemie hatten sie sich ein Ziel gesetzt: Sie wollten Menschen, die sich gegen eine Corona-Impfung entschieden hatten, das Leben so schwer wie möglich machen. So sollten mehr Menschen dazu gebracht werden, sich impfen zu lassen – trotz möglicher, damals noch nicht ausreichend erforschter Nebenwirkungen. Ebenfalls nicht bekannt war, ob die Impfung die Ansteckung anderer überhaupt verhindert kann – sie kann es nicht, wie mittlerweile bekannt. Weiterlesen auf berliner zeitung.de

„Meinungsfreiheit hat Grenzen“ – Haldenwang weist Kritik an Verfassungsschutz zurück

Indem er die Grenzen der Meinungsfreiheit aufzeigt, schützt der Inlandgeheimdienst die Meinungsfreiheit. Das glaubt zumindest dessen Chef, Thomas Haldenwang. Denn noch nie zuvor seien Meinungen so gefährlich gewesen.

KÖLN – Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, hat dem Vorwurf, seine Behörde habe sich zu einer „Gesinnungspolizei“ entwickelt, widersprochen. Nicht alle persönlichen Aussagen seien von der Meinungsfreiheit gedeckt. Auch „unterhalb der strafrechtlichen Grenzen“ könnten „Meinungsäußerungen verfassungsschutzrechtlich von Belang sein“, wenn etwa „zulässige Kritik“ in „aggressive, systematische Delegitimierung staatlichen Handelns“ umschlage, schrieb Haldenwang in einem Gastbeitrag in der FAZ. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Ich bin konservativ und will nicht gendern – prompt bin ich die „Nazi-Schlampe“

Sie werden nicht glauben, was an meiner Uni passiert, wenn jemand gegen das Gendern ist oder Migration und Begrenzung in einem Satz nennt. Die selbsternannten Vorkämpfer für eine woke Welt haben sich zu Totengräbern der Meinungsfreiheit entwickelt. Was, wenn diese Haltung auf die gesamte Gesellschaft überschwappt?

„Nazi-Schlampe“ – höre ich jemanden sagen. Auf dem Campus habe ich gerade meinen RCDS-Infostand für die Hochschulwahlen aufgebaut; und jemand aus der vorbeilaufenden Menge hat offensichtlich etwas gegen meine politische Einstellung. Ich schaue sofort hoch. Wer war das? Hat er gerade wohl mich gemeint? Habe ich mich verhört? Die Kolumne von Franca Bauernfeind weiterlesen auf focus.de.

Gruppenvergewaltigung: 12-Jährige missbraucht – acht Verdächtige amtsbekannt

Im Fall jener 12-Jährigen, die zwischen Februar und Juni 2023 von einer Gruppe Teenager mehrfach vergewaltigt worden sein soll, gibt es jetzt Neuigkeiten.

WIEN – Acht der insgesamt 18 Verdächtigen waren der Wiener Kinder- und Jugendhilfe bereits vor der Tat bekannt – allerdings nicht wegen sexuellen Übergriffs. Gegen einen Verdächtigen wird wegen des Verdachts der Vergewaltigung an der 12-jährigen Anna-Sofia ermittelt, bei den anderen steht sexueller Missbrauch einer Unmündigen im Raum. Weiterlesen auf krone.at

Wangen: Syrer sticht im Supermarkt auf vierjähriges Mädchen ein

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr hielten sich eine Vierjährige und ihre Mutter in einem Norma-Supermarkt in Wangen im Allgäu (Baden-Württemberg) auf, als ein 34-jähriger Syrer unvermittelt auf das Kind zueilte und mit einem Messer auf es einstach.

Das Mädchen wurde bei der Attacke schwer verletzt und musste notoperiert werden. Laut Polizei kannten sich Täter und Opfer nicht. Ein Zeuge der schrecklichen Tat konnte den Angreifer entwaffnen, verfolgte ihn und verständigte die Polizei darüber, wo der Syrer sich aufhielt. Daraufhin war es ein Leichtes für die Beamten den Attentäter festzunehmen. Weiterlesen auf pi-news.net

Die Reichsten der Welt: Milliardäre unter 30 haben laut «Forbes» alle ihr Vermögen geerbt

Neu stehen 2781 Milliardäre auf der Liste von «Forbes». Zusammen besitzen sie 14,2 Billionen Dollar. Das ist Rekord. Die wichtigsten Erkenntnisse zur neuen «Forbes»-Rangliste.

Besonders auffällig ist, dass 15 Milliardäre jünger sind als 30 – und alle reich wurden, weil sie geerbt haben. In Zukunft wird der Reichtum junger Menschen wie Livia Voigt und ihrer Familien wachsen. Denn laut einem Bericht der UBS von Ende 2023 werden in den nächsten 20 bis 30 Jahren 1000 Milliardäre ihr Vermögen an ihre Kinder vererben. Weiterlesen auf nzz.ch

Engländer sollen zum Verkauf ihrer Häuser gezwungen werden, um Migranten unterzubringen

Nicht nur hierzulande müssen Politiker feststellen, dass für die Massen an einreisenden Migranten in Wahrheit doch nicht so viel Platz vorhanden ist: Auch in England tut man sich mit der Unterbringung der Neubürger schwer.

Ein Seniorenpaar wandte sich an die Presse, nachdem es Anfang des Jahres einen Brief von der Bezirksregierung erhalten hatte: Darin wurden die beiden aufgefordert, ihr Haus zu verkaufen, um Platz für Migranten zu machen. Man drohte, den Verkauf der Immobilie zu erzwingen. Das Ehepaar im englischen Rushden staunte nicht schlecht, als es nur wenige Monate nach dem Einzug in ihr neues 200.000 Britische Pfund teures Haus einen Brief von der Bezirksregierung erhielt, in dem nach den „Intentionen“ für ihre Immobilie gefragt wurde. Weiterlesen auf report24.news

Islamophober Affe schreitet zur Tat

Pfarrer will für AfD kandidieren und wird gefeuert

QUEDLINBURG (Sachsen-Anhalt) – In Gatersleben ist der Gemeinde-Pfarrer Martin Michaelis (62) mit sofortiger Wirkung seines Amtes enthoben worden. Grund: Er will am 9. Juni 2024 als Parteiloser auf der Liste der AfD als Stadtrat kandidieren.

„Die Kandidatur eines Pfarrers für die AfD ist mit Treue- und Loyalitätspflicht nicht vereinbar“, heißt es in der Mitteilung der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands (EKM). „Der Kirchenkreis Egeln hat Pfarrer Martin Michaelis die Beauftragung für den Pfarrbereich Gatersleben mit Wirkung zum 15. März 2024 entzogen.“ Weiterlesen auf bild.de

Anm. d. Red.: Einmal mehr liegt ein Bruch des Grundgesetzes vor:

Artikel 3 Grundgesetz: „(3) Niemand darf wegen […] seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden …“ Falotten, Gauner, die selbsternannten „demokratischen Parteien“ und sonstige Rechtsbrecher interessiert das nicht und der Verfassungsschutz kommt nicht sein Aufgabe nach hier für Recht und Ordnung zu sorgen.

Botswana will Deutschland Tausende Elefanten schenken

DEUTSCHLAND / BOTSWANA – Mokgweetsi Masisi (61), Präsident von Botswana, wollte bereits 10.000 Elefanten nach London schicken, jetzt unterbreitet er Deutschland ein Angebot. 20.000 Wildtiere möchte er der Bundesrepublik als Erwiderung auf einen Vorschlag von Umweltministerin Steffi Lemke (56, Grüne) schenken.

Wenn Deutschland ihnen vorschreiben will, was mit der Elefantenpopulation geschehen soll, sollen die Deutschen mal erleben, wie man mit den riesigen Vierbeinern Herr wird. […] Politiker des Landes versuchen vehement gegen die Vorschläge anzukommen. Sie behaupten, die Jagd sei ein essenzieller Teil des Artenschutzes und wichtig für die Populationskontrolle. Außerdem sei sie eine wichtige Einkommensquelle für die Bevölkerung des Landes. Weiterlesen auf tag24.de



Die Stromversorgung wird immer unsicherer

Die jetzt angelaufene Stilllegung hochmoderner und effizienter Kohlekraftwerke bedroht die deutsche Versorgungssicherheit massiv. Zum Monatswechsel sind in Deutschland mehrere Kohlekraftwerke endgültig stillgelegt worden.

Zum Monatswechsel sind in Deutschland mehrere Kohlekraftwerke endgültig stillgelegt worden. Im Rheinischen Revier sowie in Brandenburg wurden insgesamt sieben Braunkohle-Kraftwerksblöcke abgeschaltet, wie die Energieunternehmen RWE sowie Leag am Ostersonntag bestätigten. Die Grünen-Politikerin Kathrin Henneberger sieht in der Abschaltung von insgesamt 15 Braun- und Steinkohlekraftwerken zum Ostermontag einen Erfolg für die Klimagerechtigkeit.

Anm. d. Red.: Die Frau hätte Pfarrerin werden sollen, wenn sie glaubt, Ausdrücke wie „Gerechtigkeit“ benützen zu müssen.

Für Ukrainer gelten weiterhin deutsche Gesetze nicht: Ummeldung von KFZs bleibt ausgesetzt

Die Menschen in vielen westlichen Ländern sind verunsichert – sind ukrainische Fahrzeuge versichert? Wer bezahlt den Schaden, falls man in einen Unfall mit einem ukrainischen KFZ verwickelt wird?

Deutschland erweist sich wieder einmal als vorbildlich globalistisch: Die Pflicht, ukrainische Fahrzeuge auf Deutschland umzumelden entfällt auch weiterhin – eigentlich wäre sie mit Anfang April ausgelaufen. In Österreich gibt es überhaupt keine Pflicht zur Ummeldung.

[…]

Weshalb man Ukrainern nicht zumuten kann, sich an die Gesetze der Gastgebernationen zu halten, ist unklar. Letztendlich sollte man vermuten, dass bei einer Totalversorgung durch den Staat genug Tagesfreizeit übrig bleibt, um die Zulassung und Ummeldung zu erledigen. Aber mit solchen Gedanken ist man im Europa des Jahres 2024 wohl sehr naiv. Weiterlesen auf report24.news

IS-Mörder kündigen neue Terroranschläge in Europa an

Vor zehn Jahren riefen Terroristen den so genannten IS-Kalifat aus, ein Sprecher der Radikalislamisten kündigte aus diesem Anlass jetzt in einer 40-minütigen Audiobotschaft weitere Anschläge in Europa, den USA und in Israel gegen Christen und Juden an.

IS-Sprecher Abu Hudhaifah al-Ansari meldete sich über das IS-Medium al-Furkan zu Wort. In dem Video fordert er die “einsamen Wölfe” des so genannten “Islamischen Staates” (IS) dazu auf „Kreuzfahrer (Christen) und Juden überall anzugreifen und ins Visier zu nehmen“, insbesondere in Europa, den USA sowie “im Herzen des jüdischen Staates und in Palästina”.

Quelle: exxpress.at

Kandidatur bei UNESCO eingereicht: Schweiz will sich ins Kulturerbe jodeln

Die Schweiz stellt den Jodel zur Kandidatur für die Liste des Kulturerbes der UNESCO. Im Jodelland Schweiz passiert viel: Kürzlich wurde der erste Masterabschluss ausgestellt und feministische Chöre mischen die Szene auf.

Jodeln erfreue sich ungebrochener Beliebtheit, schreibt das BAK in der Mitteilung, in der es die Kandidatur bekannt gibt. Trotzdem brauche es Engagement, um den Gesang auch weiterhin zu erhalten. Im Rahmen der Kandidatur wurden Aktionen geplant, um die Schweizer Jodlerszene besser zu vernetzen und neue Aus- und Weiterbildungsangebote zu entwickeln. […] Der EJV plädiert ebenfalls dafür, dass wieder vermehrt an Schulen gejodelt wird. Alle Schüler sollten in den ersten sechs Schuljahren den Jodel kennenlernen. Die Volksmusik solle entsprechend in die Ausbildung der Lehrer Einfließen. Weiterlesen auf blick.ch

Anm. d. Red.: Obiger Text wurde entgendert (Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen) damit der Leser nicht irrtümlich glaubt, wir seien ebenfalls woke verwirrt.

