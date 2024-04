Wkrótce do więzienia za krytykę programu trans – naciski w Szkocji i Polsce

W epoce przebudzenia nic nie wydaje się tak ważne, jak rzekoma “mowa nienawiści” wobec tak zwanych “grup chronionych”. Wystarczy wskazać, że “trans-kobiety” są biologicznymi mężczyznami, aby zostać uznanym za złośliwą osobę i usuniętym z pola widzenia opinii publicznej. W przyszłości takie stwierdzenie będzie nawet przestępstwem: Takie szalone prawo już wchodzi w życie w Szkocji, ale nowy globalistyczny rząd w Polsce najwyraźniej również może to sobie wyobrazić.

Szaleństwo LGBTQ+ narzucone Szkotom

Chociaż Szkocja utraciła niepodległość 317 lat temu, nigdy nie musiała ukrywać się w sprawach światowych. Historia jej bohaterów ludowych jest znana na całym świecie, podobnie jak jej dobra kulturowe, takie jak kilt, whisky i dudy. Od XVIII wieku niezliczeni szkoccy myśliciele i naukowcy kształtowali bieg świata. Od klasycznej ekonomii i wielkich filozofów prawa po rynkowy wynalazek telefonu i kolorowej telewizji, Szkoci odcisnęli swoje piętno. Jednak spadkobiercy Wallace’a, Hume’a i Bella są obecnie tylko cieniem dawnych siebie i znani są głównie z szalonego ustawodawstwa.

Szkoci, jako ludzie z klasy robotniczej, tradycyjnie głosowali na partie na lewo od centrum. Jednak w ostatnich latach tak zwana “Szkocka Partia Narodowa” (SNP) zdołała wyprzedzić socjaldemokratyczną Partię Pracy. Separatyści nie wyróżniają się jednak swoją patriotyczną polityką, ale lewicowo-liberalnym programem. Pierwszym ministrem brytyjskiej republiki jest Humza Yousaf, potomek pakistańskich imigrantów, który jest w pełni zaangażowany w doktrynę otwartych granic. Jednocześnie jednak partia ta jest również sztandarowym przedstawicielem szału na LGBT – i wprowadza coraz bardziej absurdalne prawa.

Łatwa zmiana płci, ochrona przed “mową nienawiści”

Absurdalne przypadki już wywołały poruszenie w Szkocji. Na przykład pewna feministka trafiła do sądu, ponieważ skrytykowała fakt, że osoby transseksualne – biologicznie mężczyźni – mogły ubiegać się o miejsca dla kobiet. To szaleństwo ma teraz zostać utrwalone: Częściowo suwerenny szkocki parlament przyjął tak zwaną “ustawę o uznaniu płci”. Powinno to między innymi ułatwić osobom transseksualnym podejmowanie legalnych decyzji na rzecz wybranej przez siebie płci. Zaświadczenie lekarskie nie będzie już wymagane, granica wieku zostanie obniżona do 16 lat – a ludzie będą musieli żyć w nowej roli płciowej tylko przez trzy miesiące.

Ale to nie wszystko: 1 kwietnia SNP wprowadziła również w życie ustawę o przestępstwach z nienawiści i porządku publicznym. Każdy, kto dopuszcza się “mowy nienawiści” wobec ludzi ze względu na religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną lub tożsamość transpłciową, podlega ściganiu. Nawet lewicowo-liberalna gazeta “Die Zeit” (!) obawia się o wolność słowa. Znany profesor prawa, który kiedyś wykładał autorowi tego tekstu podstawy szkockiego prawa karnego, przypomina nam, że kiedyś istniała wysoka przeszkoda faktyczna dla skazania za tak zwane “przestępstwa z nienawiści” i że samo celowe “błędne określanie płci” prawdopodobnie nie było wystarczające.

Autorka “Harry’ego Pottera” sprzeciwia się prawu

Krytycy wątpią jednak, że wieloletnia praktyka będzie kontynuowana przez długi czas. Wśród nich jest odnosząca sukcesy autorka “Harry’ego Pottera” J.K. Rowling. Napisała na X: “Nie mogę się doczekać aresztowania”. Podzieliła się dłuższym wątkiem, w którym odniosła się do przypadków, w których przestępcy seksualni płci męskiej nagle odkryli swoją rzekomą kobiecą tożsamość. Przypomniała również absurdalność faktu, że Wielka Brytania ma osobę transpłciową jako “delegata ds. kobiet” w ONZ. Rząd troszczy się “bardziej o uczucia mężczyzn realizujących swoje wyobrażenie o kobiecości” niż o prawa i wolności prawdziwych kobiet.

Lovely Scottish lass and convicted double rapist Isla Bryson found her true authentic female self shortly before she was due to be sentenced. Misgendering is hate, so respect Isla’s pronouns, please. Love the leggings! 2/11 pic.twitter.com/aKgOWRdb4K



Ostrzega, że nowe przepisy sprzyjają “nadużyciom ze strony aktywistów”, którzy chcą uciszyć krytyków kobiet. Statystyki dotyczące przestępczości stają się “nonsensem”, jeśli przestępstwa seksualne popełnione przez mężczyzn trafiają do statystyk jako przestępstwa kobiet. Skrytykowała również udział biologicznych mężczyzn w kobiecych dyscyplinach sportowych i wpychanie “transpłciowych mężczyzn” na stanowiska kobiece. Z surowymi konsekwencjami:

“Wolność słowa i przekonań kończy się, gdy dokładny opis płci biologicznej – niezaprzeczalny fakt – zostaje uznany za przestępstwo”.

Jednak szkocka policja zaprzeczyła, że ich krytyka jest przestępstwem.

🎉🌼🌸April Fools! 🌸🌼🎉

Only kidding. Obviously, the people mentioned in the above tweets aren't women at all, but men, every last one of them.

In passing the Scottish Hate Crime Act, Scottish lawmakers seem to have placed higher value on the feelings of men performing their…

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2024