Geert Vanden Bossche warnt die Geimpften vor einem „Tsunami des Todes“

Erinnern Sie sich? Als die Impfungen mit aller Macht anrollten und ein einhelliger Jubelgesang ausbrach, gab es quasi nur noch den Oberguru Prof. Christian Drosten an der Charité und das RKI … und darüber nur noch Dr. Anthony Fauci, der während der Pandemie als oberster Seuchendirektor im Weißen Haus fungierte.

Von NIKI VOGT | Die Nachricht eines Impfstoffes versetzte die Welt in einen beseligten Freudentaumel: Die Gefahr war gebannt, es lebe die Wissenschaft! Wir sind gerettet. Geert Vanden Bossche warnte früh Ein einziger, nebenwirkungsfreier, kleiner Pieks und alles ist gerettet. Man ist sicher vor dem bösen Virus, kann andere nicht anstecken und wer da nicht mitmacht ist ein bösartiger, unverantwortlicher Nazi-Covidiot. Aber bald fing das Märchen an zu bröckeln. Spätestens, als die Privatpartys, zu denen nur geimpfte Freunde kommen durften, nachdem sie ihren Impfausweis auf WhatsApp gepostet hatten – und drei Tage später alle infiziert waren. Dasselbe auf Kreuzfahrtschiffen, wie der Diamond Princess, wo alle Mitreisenden samt Crew ihre Impfausweise und einen negativen Covidtest vorweisen mussten … oder bei Fernflügen, in denen ausschließlich geimpfte und getestete Passagiere saßen, die fast allesamt bei Landung infiziert waren.Auch viele namhafte Wissenschaftler meldeten damals bereits Bedenken bezüglich der Sicherheit und der Risiken einer noch nie am Menschen eingesetzten, neuen Impftechnologie (Gentechnik) an. Einer davon war Geert Vanden Bossche. Er warnte frühzeitig und erinnerte an ein ehernes Gesetz der Epidemiologie, was – wie er sagt – schon die Erstsemester an der Uni lernen : Niemals in eine laufende Epidemie (Pandemie) hinein zu impfen, das erzeuge eine „Immun-Flucht“, d.h. es bringt den Erreger zur endlosen Mutation und Auslese – bis eine oder mehrere Mutationen überhaupt nicht mehr auf die Impfungen reagieren. Nicht, weil der Erreger schlau ist oder Absichten hegen kann. Sondern weil nur die Erreger-Mutationen, die nicht von dem Impfstoff getötet werden und immer AUCH da sind (aber in Konkurrenz zum Hauptstamm stehen), dann freies Feld haben. Und dann geht das Mutieren munter weiter.Bereits 2021, wurde in einem Artikel in der „Naturmedizin“ berichtet, begannen die „viralen Varianten sich zu stapeln“, nachdem die Impfstoffe auf den Markt gebracht wurden. Ein Artikel veröffentlicht in „Frontiers in Immunologie“ aus dem Jahr 2022 beschreibt die vielfältigen Strategien, mit denen das Virus sowohl nach einer Infektion als auch nach einer Impfung dem Immunsystem entkommt.

… und er hat recht behalten

So war es ja auch. Jedesmal eine neue Variante, jedesmal wieder Bangen und Zittern, ob es diesmal eine milde Mutation oder das „Todesvirus“ sein könnte. Jedesmal wurde Panik vor der neuen Alpha, Beta, Gamma, Delta oder Omikron-Variante geschürt, damit die Leute sich die Spritze abholten. Und schon wieder war die nächste Mutation auf dem Vormarsch, da war die Spritze gegen das vorherige noch nicht entwickelt und man ging dazu über, einfach zu behaupten, das Impfserum wirke auch gegen diese und die nächste Virusvariante. Und weil es eh keiner mehr glaubte und das Infektionsgeschehen trotz Massenimpfungen nicht aufhörte, gab man dann auch die Inzidenzen-Panik auf.

Genau davor warnte der belgische Tiermediziner, Virologe und Impfentwickler. Er arbeitete auch unter der von Bill Gates gegründeten GAVI. Also, er hatte Einsicht in viele Dinge und war auch bei Ebola-Ausbrüchen vor Ort. Er weiß, wovon der spricht.

„Wie oft muss ich Euch noch sagen, dass diese ‚Immunflucht-Pandemie‘ kein gutes Ende nehmen wird?“

Interessant: Wer redete denn im September 2023 noch von Covid? Es war ziemlich still um die Pandemie geworden. Warum? Denn hätte man zugegeben, dass die „Inzidenzen“ nicht sehr viel niedriger waren, als in 2020, dem Pandemie-Jahr, dann hätte man ja bemerkt, dass da was mit dem Impfschutz nicht stimmen konnte.

Noch im September 2023 appellierte Geert Vanden Bossche verzweifelt „Wie oft muss ich Euch noch sagen, dass diese ‚Immunflucht-Pandemie‘ kein gutes Ende nehmen wird?“

Aus dem Artikel vom 19. September 2023 (Übersetzung und Erklärungen im Klammern durch mich):

„Die ungewöhnliche und hochinfektiöse Natur der derzeit zirkulierenden Varianten wirft Fragen auf. Neu auftretende Varianten folgen nun in rasantem Tempo aufeinander (z. B. FL.1.5.1, BA.2.86, EG.5). Obwohl sie eine phylogenetische Verwandtschaft teilen (sie sind noch irgendwie verwandt mit dem Ausgangs-Coronavirus), haben sie sich antigenisch so stark von ihren Vorgängern unterschieden (d.h. sie sind so stark verändert, der menschliche Körper sie gar nicht mehr als Coronavirus erkennt), dass sie nicht mehr als bloße Varianten, sondern als unterschiedliche Serotypen (eine neue Art, die sich deutlich in serologischen Tests unterscheidet) betrachtet werden sollten. Mutationen, die von Mutationsbeobachtern identifiziert und von Molekularepidemiologen bestätigt wurden, konvergieren nicht mehr zu einer wohldefinierten Spike-(S)-assoziierten Domäne (Vermutung: Das soll wahrscheinlich heißen, dass die verimpften mRNA-Sequenzen nutzlos geworden sind). Es scheint, dass Mutationen, die die intrinsische Infektiosität des Virus verstärken, derzeit gedeihen und miteinander konkurrieren (intrinsische Infektionsität bedeutet, wie gefährlich ansteckend ein Erreger ist). Dies deutet darauf hin, dass die virale Evolutionsdynamik nicht mehr durch den Selektionsdruck der “Herdenimmunität” angetrieben wird. Weil aber kein Immunselektionsdruck auf die virale Infektiosität ausgeübt wird und hochinfektiöse Varianten im Umlauf sind, ist es nun wahrscheinlich, dass Varianten auftreten, die spontane Mutationen enthalten, mit einem noch höheren Maß an intrinsischer viraler Infektiosität.“

Geert Vanden Bossche: Die Massenimpfung war ein „Gain in Function“-Experiment an der Menschheit und hat eine Biowaffe erschaffen

Kurz gesagt: Das Coronavirus hat sich rasant weiterentwickelt und hat mittlerweile nur noch wenig mit dem Ursprungsvirus zu tun. Die in den Impfungen enthaltene mRNA hat keine Möglichkeit mehr, die neuen Corona-Viren auszuschalten. Die angestrebte Herdenimmunität ist damit schachmatt gesetzt. Es sind im Übrigen sehr viele neue Mutationen unterwegs, die nun miteinander konkurrieren, wer den Wirt am schnellsten und gründlichsten befallen kann. Die Mutation, die das schafft, wird die anderen verdrängen. Er fährt damit fort, dass die Mutation, die am ansteckendsten ist, aber sich praktisch ohne Symptome einnisten kann, die Gewinnerin ist. Das betreffe dann am allermeisten die Geimpften, weil (in meinen Worten) die Impfung ihr Immunsystem gekapert hat und mit den jetzt vorhandenen, impf-induzierten Antikörpern sozusagen nur auf bestimmte Virusproteine scharf gestellt hat. Er schreibt weiter:

„Da die Gesundheitsbehörden die Dynamik der Immunanpassung auf Bevölkerungsebene nicht vollständig verstehen, halten sie die derzeitige Entwicklung aus mehreren Gründen nicht für sehr bedrohlich. Sie gehen fälschlicherweise davon aus, dass Antikörper bei Geimpften in der Lage sind, die neu auftretenden Varianten in vivo (im Körper) wirksam zu neutralisieren, selbst wenn sie hochinfektiös sind, wenn auch mit etwas geringerer Wirksamkeit. Obwohl die Krankenhauseinlieferungen und die Sterberaten inzwischen allmählich zunehmen, werden die meisten Hospitalisierungen in erster Linie mit SARS-CoV‑2 zwar in Verbindung gebracht, aber nicht direkt darauf zurückgeführt. Fälle von leichter bis mittelschwerer COVID-19-Erkrankung, sowohl bei Geimpften, als auch bei Ungeimpften, sind immer seltener geworden. Die Anzahl an Virusinfektionen nehmen zwar zu, sind aber nach wie vor niedriger als während der ersten Zirkulation von Omikron und seinen frühen Varianten.“

Aber, und das ist die Gefahr dabei: Professor Vanden Bossche erklärt recht medizinisch, was ich hier vereinfacht mal wiedergebe:

Diese schnelle und erst unbemerkte, aber gründliche Virusverbreitung in den Körperzellen, wo eine die andere infiziert, wird wiederum die Selektion ankurbeln und das Ergebnis, wird die „superschnelle Totalinfektion“ sein, denn nur die gewinnt die Dominanz über den ganzen Körper. Und damit wird sich diese fast symptomlose Totalinfektion in der gesamten Bevölkerung verbreiten und das Immunsystem der Menschen erheblich strapazieren.

Man hätte, so Prof Vanden Bossche, eben nicht in die Pandemie hinein-impfen dürfen. Der Erste Covid Ausbruch wäre von selbst zum Erliegen gekommen und die Menschen wären dagegen immun geworden – und auch gegen die Nachkommen davon. Die Intervention mit dem mRNA-Impfstoff hat die Omikron-Variante erzeugt und mit deren Auftreten war klar, sagt Prof Vanden Bossche, dass der „unwiderrufliche Verlust der Möglichkeit für die Bevölkerung, eine Herdenimmunität zu entwickeln“ bereits eingetreten ist. Damit habe die Massenimpfung genau das gemacht, was man in Laboren tut, um eine Biowaffe zu entwickeln: Die Massenimpfungen waren „ein beispielloses und lebensbedrohliches “Gain-of-Function”-Experiment mit der Weltbevölkerung als Versuchskaninchen. „So wie Omikron wie ein Dieb in der Nacht kam, so wird auch Hi-Vi-Cron die Gesellschaft überraschen.“Der Begriff „Hi-Vi-Cron“ ist der hypothetische Name, den Prof. Vanden Bossche dieser Super-Gau-Virusinfektion verliehen hat.

Wer will, kann das alles in seinem Buch „Die unentrinnbare Immunflucht-Pandemie“ lesen.

Die Geimpften haben jetzt ein korrumpiertes Immunsystem, das nicht mehr natürlich auf den neuen Erreger antworten kann

Es ist grausam, aber Prof. Vanden Bossche könnte recht haben, er hatte bisher in allem recht:

„Die Natur ist nun gezwungen, alle falschen Immunanpassungen aus der Bevölkerung zu eliminieren. In diesem Szenario werden jedoch viele geimpfte Personen (d. h. diejenigen, die auf eine Weise geimpft wurden, die sie ausschließlich auf diese irrtümliche Immunprägung angewiesen machte) völlig ungeschützt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dies nicht zu deutlich erhöhten Sterblichkeitsraten führen sollte, bevor eine schützende Herdenimmunität erreicht werden kann. (…) Das oben dargestellte Szenario ist der einzige Weg, auf dem die Natur den anhaltenden Selektionsdruck auf die Herdenimmunität (auf die virale Virulenz), der von hochgradig COVID-19-geimpften Populationen ausgeübt wird, in einen Zustand optimaler, sterilisierender Herdenimmunität (die hauptsächlich von den Ungeimpften ausgehen wird) umwandeln kann. Der Anstieg der Krankenhauseinweisungs- und Sterblichkeitsraten könnte die Gesundheits- und Bestattungssysteme in Ländern, die stark mit COVID-19 geimpft sind, schnell überlasten. Ich fordere daher alle gesunden, ungeimpften Personen auf, darauf vorbereitet zu sein, in solchen Szenarien zu helfen, wann und wo immer sie auftreten mögen.“

Die Geimpften werden in großer Zahl sterben und die Gesellschaftsstrukturen werden zusammenbrechen

„Was ich voraussage, ist ein massiver, massiver Tsunami an Krankheit und Tod unter hochgeimpften Bevölkerungsgruppen mit geschwächtem Immunsystem“, sagt Vanden Bossche – und das wird: „beginnen, den Anstieg der Krebserkrankungen abzulösen… jetzt haben wir eine eher chronische Phase. Es wird mit einer hyperakuten Phase enden, einer riesigen, riesigen Welle …“

Das klingt gar nicht gut. Prof. Vanden Bossche rät den Geimpften, ihr empfindliches Immunsystem am besten zu schützen, indem sie sich nicht erneut mit Covid infizieren. Leichter gesagt, als getan. Und dass die Betreiber der Massenimpfungen bald zur Rechenschaft gezogen werden, ist alles andere, als sicher. Aber wenn die Geimpften, die – wenn sie nicht vom Turbokrebs heimgesucht werden, dann an der Supervariante „Hi-Vi-Cron“ tatsächlich sterben, dann wird man sehr wohl bemerken, dass es fast nur die Geimpften sind, das wird schon auffallen.

Geht es vielleicht tatsächlich um absichtliche Dezimierung der Menschheit? Ein britischer MP packt aus

Der britische Parlamentsabgeordneter Andrew Bridgen ist seit 2010 Parlamentsabgeordneter für North West Leicestershire. Er hat sich zu einer prominenten Stimme im Kampf gegen den globalistischen Autoritarismus im Vereinigten Königreich entwickelt und wettert gegen Covid-Impfvorschriften, Lockdowns und Maskenpflichten.

Anfang März 2024 packte er aus: Er behauptet, ein Angehöriger aus „Elite-Kreisen“, ein hochrangiger Kabinettsminister, habe ihm gesteckt, das alle Geimpften an Turbo-Krebs sterben werden. Das Ganze sei ein Elitenplan, um die Menschheit zu dezimieren. Eine Überraschung ist das nicht. Und es ist relativ glaubhaft, denn ein Parlamentarier wird sich nicht mit Hirngespinsten um Kopf und Kragen reden und er wird den Minister sicher auch persönlich kennen. Dieser habe ihm auch bei einem Treffen in der Teestube des Westminster House of Parliament gesagt, dass er selbst bald an Krebs sterben werde, weil er während des Lockdowns dazu gedrängt worden sei, sich impfen zu lassen.

Und der Minister ermunterte Andrew Bridgen, das auch zu kommunizieren: „Sie können alles sagen, was Sie wollen“ sagte der Minister zu Bridgen. „Das spielt keine Rolle mehr. Sie sind geimpft. Sie werden bald an Krebs gestorben sein.“

Ein korrumpiertes Immunsystem kann sich nicht gegen Krebs wehren

Tatsächlich gehen immer mehr Ärzte und Wissenschaftler an die Öffentlichkeit und schlagen Alarm: Die Krebs-Todesfälle explodieren förmlich und das ganz besonders schnell bei jüngeren Menschen. Wenn sie wegen gesundheitlicher Probleme zum Arzt kommen, sind sie oft schon unrettbar verloren, weil der Krebs in kürzester Zeit bereits weit vorangeschritten ist. Ältere, geheilte oder stabilisierte Krebspatienten erleiden ungewöhnlich häufig hoch-aggressive Rezidive, nachdem sie jahrelang Ruhe hatten.

Trotz aller Beschwichtigungen und Entwarnung von staatlich bezahlten „Faktenfüchsen“, es gebe keinen Turbokrebs, sind die Befunde für extrem schnelle Ausbreitung von Krebserkrankungen – insbesondere bei jungen Menschen – „konsistent, physiologisch erklärbar und statistisch erdrückend: Praktische alle Krebsformen zeigen eine erhöhte Rate von Verdachtsfallmeldungen. Metastasen und Krebsformen mit letalem Ausgang sind ebenfalls häufiger als nach früheren Impfungen. Diese Befunde lassen sich nicht über erhöhte Aufmerksamkeit erklären, da neueste Todesursachendaten aus Schottland und den USA die Problematik bestätigen.“ schreibt der Wissenschaftsblog tkp bereits im März 2023.

Ganz im Gegensatz zu den immer noch anhaltenden Jubelmeldungen, wie wichtig das Impfen gegen Covid sei und was für eine Errungenschaft die neuen Impfstoffe doch sind, häufen sich die Artikel über Impfschäden und Turbokrebs in der medizinwissenschaftlichen Literatur und den Studien. Die Regierungen drängen dennoch weiter zum Impfen. Im Juni 2023 wurde ein Preprint Studie veröffentlicht, das belegte, dass Mitarbeiter der Cleveland Clinic, die ihre Covid-Impfungen nicht auf dem neuesten Stand hatten, besser gegen Covid geschützt waren als diejenigen, die geimpft waren.

Aber auch unter den Menschen spricht es sich herum, dass die Impfung schwere Schäden anrichten kann. Fast jeder Zweite kennt jemanden, der Probleme durch die Impfung hat, bishin zu schwer geschädigten Impfopfern und sogar Todesfällen. Und eben diese unheimliche Zunahme an Krebserkrankungen oder das plötzliche und destruktive Wiederaufflammen von geheilten Krebspatienten.

Der Grund liegt augenscheinlich darin, dass die mRNA-Impfung, wie bereits geschrieben, das Immunsystem korrumpieren – und das ist dann nicht mehr in der Lage, entartete Zellen zu erkennen, sie zu eliminieren und dadurch Krebsherde unter Kontrolle zu halten. Und es macht die Geimpften wehrlos gegen ein Covid-Super-Virus, wie es Prof Geert Vanden Bossche demnächst auf uns zukommen sieht.

Und noch etwas spricht dafür, dass diese Impfung vielleicht wirklich zur Dezimierung der Menschheit gedacht ist. Prof. Dr. Arne Burkhardt, ein deutscher Pathologe, der sich durch seine Obduktionen um die Aufklärung während Covid-Pandemie und der Impfungen hoch verdient gemacht hat, präsentiert hier auf einem wissenschaftlichen Vortrag Dias von seinen Obduktionen, die belegen, dass die Spikes aus der mRNA-Impfung in den Hoden von Männern die Spermien Spermien komplett ausradiert hat:

