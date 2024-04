Vontae Davis: screenshot X

Ex-NFL-Star Vontae Davis (†35) „plötzlich“ gestorben – zuhause tot aufgefunden

Große Trauer um Vontae Davis! Die NFL-Welt steht unter Schock! Im Alter von gerade einmal 35 Jahren stirbt der langjährige Cornerback plötzlich. Seine Oma soll die Leiche gefunden haben.

Ex-Trainer bestätigt Tod von Vontae Davis

Die tragischen Neuigkeiten teilt Chester Frazier. Der US-Amerikaner trainierte Davis am College in Illinois, erinnert sich an einen lieben jungen Mann: „Wir haben heute einen Großen verloren“, schreibt er auf X. „Ruhe in Frieden Vontae Davis. Mann, nichts als gute Erinnerungen an diesen Typen in der Schule. Ich bete für die Davis-Familie.“

Quelle: rtl.de

Hier drei weitere Todesfälle:

Hier geht es zu unserer Serie mit einer Fülle weiterer Todewsfälle von Sportlern “Die neue Impfnormalität” auf unserer Archiv-Seite.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.