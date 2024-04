+ “Stomlücken” dank Energiewende + ARD von AfD besessen + AfD „Für Christen unwählbar“ + Wesner verliert Box-WM-Titel + Habeck will Kanzler werden +

Kein Witz: Habeck will Kanzler werden!

Habeck will Kanzler werden! Problem: Baerbock wohl auch. Der grüne Wirtschaftsminister hat den parteiinternen Wettkampf um die Kanzlerkandidatur mit einer auffälligen Öffentlichkeit-Offensive eröffnet.

Nicht nur in Videos, auch gegenüber Wirtschaftsverbänden präsentiert sich Habeck als freundlichere Kanzleralternative. Egal, ob Industrieverband BDI oder Arbeitgeberverband, die Wirtschaftsbosse sind mächtig sauer auf Scholz. Sie klagen, der Kanzler nehme ihre Warnungen nicht ernst und loben Habeck als zugewandten Zuhörer. So postete er zu Ostern ein Video über Krieg und Frieden, in dem er die Weltlage und den Streit in Deutschland über Waffenlieferungen einordnete und bewertete. Staatstragend, mit weinroter Krawatte. Weiterlesen auf bild.de

Dank Energiewende: Wetterabhängige Versorgung samt plötzlicher Stromlücke

Plötzliche Stromlücke – der Sahara-Staub offenbart die große Schwäche der Energiewende

Sand und Staub aus der Sahara haben die deutschen Netzbetreiber an Ostern kalt erwischt. In Baden-Württemberg fehlte teilweise mehr als die Hälfte des erwarteten Solarstroms. Um die überraschende Lücke zu füllen, mussten Reservekraftwerke aktiviert werden – zu hohen Kosten.

„Notfalls Stromverbraucher abklemmen“

Betreiber von Solaranlagen und Stromnetzen wurden durch das Ausmaß der Verschattung jedenfalls unangenehm überrascht. Wie stark, das zeigen aktuelle Daten der Übertragungsnetzbetreiber in Bayern und Baden-Württemberg, wo besonders viele Photovoltaik-Anlagen (PV) zur Stromversorgung beitragen. […] Die beträchtliche Dimension des plötzlichen Produktionsausfalls weist auf die Tücken einer wetterabhängigen Stromversorgung hin. Stromnetzbetreiber und der Energiemarkt müssen sich mit entsprechend großen Kraftwerksreserven, Speichern und notfalls dem Abklemmen von Stromverbrauchern gegen unerwartete Ereignisse absichern. Weiterlesen auf welt.de hinter Zahlschranke

Sind ARD und “Correctiv” von der AfD besessen?

Erst am Mittwoch war die vernichtende Kritik von Mitarbeitern von ARD, ZDF und Deutschlandfunk an der ideologischen Einseitigkeit, mangelnden journalistischen Sorgfalt und politischen Anbiederung der zwangsfinanzierten Sender bekannt geworden. Nur zwei Tage später tat die ARD schon wieder alles, um ihre Kritiker zu bestätigen.

Die ARD erwähnt nicht nur mit keinem Wort, dass „Correctiv“ mittlerweile seit Monaten wegen seiner glatten Lügengeschichte über ein angebliches rechtsradikales Geheimtreffen in Potsdam am Pranger steht, sie beruft sich auch noch auf genau diese Geschichte und behauptet, das teilweise staatlich finanzierte Portal habe „erst im Januar aufgedeckt, dass AfD-Politiker zusammen mit Neonazis die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland geplant haben“. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

„Für Christen unwählbar“ – AfD-Mitglieder und die Kirchen: Verlorene Söhne?

Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Rechter ins Kirchenamt: Während deutsche Amtskirchen bei anderen unchristlichen Inhalten nur kleinlaut intervenieren, ziehen sie bei Migrationskritik und AfD-Verbindungen eine rote Linie.

Jüngst hat die Deutsche Bischofskonferenz vor der Wahl der AfD gewarnt und gefordert, „die politischen Angebote von Rechtsaußen abzulehnen und zurückzuweisen“. Auch die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, schloss sich dem an. Rechtsextremisten stellten die „Grundwerte unseres Zusammenlebens“ in Frage, betonte die Theologin. Wenn sich Mitarbeiter und Ehrenamtliche in den beiden großen Glaubensgemeinschaften für die AfD engagieren, offen ihre Sympathien für die Partei erkennen lassen oder auch sonst nur ansatzweise als „rechts“ gelten, werden sie nicht erst seit neuestem – wie Pfarrer Martin Michaelis – von den Kirchen unter Druck gesetzt. Die JUNGE FREIHEIT dokumentiert einige Fälle – hier nachzulesen.

Blutigen Kampf verloren: Nach zehn Jahren ist Wesner nicht mehr Weltmeisterin

Die in Wien lebende Boxerin Nicole Wesner ist nach zehn (!) Jahren nicht mehr Weltmeisterin. Die 46-Jährige verlor ihren WBF-Gürtel im Leichtgewicht gegen die um 20 Jahre jüngere Nina Pavlovic aus Serbien.



„In der ersten oder zweiten Runde ist mein Trommelfell geplatzt, habe nur noch ein Surren und meinen Trainer nicht mehr gehört“, erklärte Wesner ihre Niederlage. Die die gebürtige Kölnerin aber gelassen nimmt: „Wir haben eine Re-Match-Klausel.“ An ein Karriereende denkt der Routinier also dennoch nicht. Weiterlesen auf krone.at

Hier die SHORT NEWS von gestern:

+ Mädchen-Messestecher „schuldunfähig“ + 13-Jähriger „Bulgare“ ersticht Obdachlosen: „strafunmündig“ + Faeser bläst noch erneut Jagd auf „Rechtsextreme“ + Madagaskar kastriert Vergewaltiger + Max Verstappen will bei Red Bull bleiben + uvm …

Brutaler Angriff auf Vierjährige im Supermarkt – Staatsanwalt: Mädchen-Messerstecher schuldunfähig

WANGEN IM ALLGÄU – In einem Supermarkt attackierte ein Syrer unvermittelt ein kleines Mädchen. Aus dem Nichts rammte er der Vierjährigen zweimal ein Messer in den Bauch. Ein mutiger Zeuge ging dazwischen, rief die Polizei und verhinderte so wahrscheinlich Schlimmeres!

In der Woche vor der Bluttat soll der Syrer vor einem Einkaufszentrum und am Bahnhof randaliert haben. Ein Zeuge: „Er rief ständig: ,Teufel, Teufel, Haram, Haram!‘“ Haram heißt frei übersetzt Sünde. „Wir gehen bei dem Mann von einer verminderten Schuldfähigkeit oder einer Schuldunfähigkeit aus“, sagte die erste Staatsanwältin Tanja Vobiller dem Online-Portal „Schwäbischen.de“. Weiterlesen auf bild.de

Anm. d. Red.: Diese Sorte von Verbrechern, die wahllos auf Leute einstechen, sind quasi durch die Bank „schuldunfähig“. Dann muss wohl wer schuldig sein, dass solche Figuren hier frei herumlaufen können, wo man ganz genau weiß, warum die so etwas machen (und auch in Zukunft machen werden). Aber die größte Gefahr droht ja von „rechts“.

13-jähriger „extrem aggressiver“ Bulgare ermordet Obdachlosen – sofort wieder frei

Erst Festnahme, dann unverzügliche Freilassung. Ein 13jähriger „Bulgare“ tötet im Ruhrgebiet einen Obdachlosen – und kommt aufgrund seines Alters mit straffrei davon.

DORTMUND – In Dortmund hat ein Minderjähriger am Donnerstagabend einen Obdachlosen angegriffen und mit mehreren Messerstichen getötet. „Nach den durchgeführten Ermittlungen und insbesondere der Auswertung eines Videos“ stehe fest, dass es sich beim Täter um ein „strafunmündiges Kind“ gehandelt habe, teilte die Polizei mit. […] Da der ermittelte Täter jedoch nicht strafmündig ist, wurde das Ermittlungsverfahren unverzüglich eingestellt. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

„Schwedisches Modell“: Nicht strafmündig – Kinder werden gezielt für Gewaltverbrechen rekrutiert

Das einst friedliche Schweden avanciert nicht nur zu einem Hort von brutaler Ausländerkriminalität – auch werden zunehmend Kinder für die Verübung von schrecklichen Gewalttaten rekrutiert. Warum? Weil sie strafrechtlich nicht verfolgt werden dürfen.

Das „schwedische Modell“ in Sachen Gangkriminalität ist ein Mahnmal dafür, wie die linksliberale Politik die Sicherheit der Menschen gefährdet. Schweden gerät seit einigen Jahren immer wieder wegen brutaler Gewalttaten, Schießereien und Angriffen mit Explosivstoffen international in die Schlagzeilen. Dies neben einer zunehmenden Zahl an Gruppenvergewaltigungen durch Ausländer, vorwiegend aus dem Nahen Osten und aus Afrika. Mit der jahrzehntelang vollzogenen liberalen Politik in Bezug auf Zuwanderung und Kriminalität konnte sich eine von ausländischen Gangs dominierte Gangszene entwickeln, die in Europa geradezu beispiellos ist. Weiterlesen auf report24.news

Faeser bläst erneut zur Jagd auf Rechtsextreme

Um die Macht zu sichern, ist es unbedingt notwendig, die immer mehr werdenden Staatsdiener an die kurze Leine zu nehmen und etwaige Regierungskritiker zu entfernen. Und da leistet Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wirklich „gute Arbeit“.

BERLIN – Sie hat jetzt logischerweise auch alarmiert auf das Bekanntwerden von Ermittlungen oder Disziplinarverfahren gegen mehr als 400 Polizeibeamte der Bundesländer wegen des Verdachts auf eine rechtsextremistische Gesinnung oder das Vertreten von Verschwörungsideologien reagiert. “Jeder einzelne Fall von Extremismus in Sicherheitsbehörden erschüttert das Vertrauen der Gesellschaft in staatliche Institutionen. Dagegen muss unsere wehrhafte Demokratie konsequent vorgehen”, sagte Faeser der “Welt” (Freitagausgabe). “Ein wichtiger Baustein ist unsere Reform des Disziplinarrechts, die seit dem 1. April gilt”, so die SPD-Politikerin. “Künftig können Verfassungsfeinde deutlich schneller als bisher aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden. Das gilt es nun konsequent durchzusetzen.” Weiterlesen auf journalistenwatch.com

Kritik an Gesetz: In Madagaskar werden Vergewaltiger kastriert

In Madagaskar wurde Anfang Februar ein Gesetz verabschiedet, das die chemische und operative Kastration von verurteilten Vergewaltigern Minderjähriger vorsieht. Kritik kommt jetzt unter anderem von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Das Verfassungsgericht des afrikanischen Landes hatte das Gesetz Ende Februar gebilligt. Allerdings gab es nur für die chirurgische Kastration von Vergewaltigern von Minderjährigen grünes Licht. Eine chemische Kastration, die für Vergewaltiger von Jugendlichen ab 13 Jahren vorgesehen gewesen wäre, lehnten die Richter ab, weil diese rückgängig gemacht werden könne. […] Die EU-Botschafter Isabelle Delattre Burger hat sich kritisch geäußert und wurde daraufhin vom madagassischen Außenministerium einberufen. Sie hatte darauf hingewiesen, dass das Kastrationsgesetz gegen „internationale Verträge“ verstoße. Daraufhin soll ausgewiesen werden. Weiterlesen auf krone.at

Gerichtsentscheid: Alain Delon hat das Sagen über seine Finanzen verloren

Ein Gericht in Frankreich entzieht Alain Delon die Kontrolle über sein Vermögen. Neu entscheidet ein Beistand, was mit dem Geld des Schauspielers geschieht. Derweil dauert der erbitterte Familienstreit an.

Der Anwalt von Alain Delons Tochter Anouchka (33), die dereinst die Hälfte des gesamten Vermögens erben soll, steht der neuen Maßnahme kritisch gegenüber, wie er gegenüber „Le Figaro“ sagt. „Wir fragen uns, ob eine so einschneidende und zwanghafte Maßnahme notwendig ist. Wir warten ab, ob Herr Delon Berufung einlegt oder nicht, um dann, wenn dies der Fall ist, das Gleiche zu tun.“ Weiterlesen auf blick.ch

Max Verstappen will bei Red Bull bleiben

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sieht seine Zukunft bei Red Bull – trotz teaminterner Probleme und Spekulationen um einen Wechsel zu Mercedes.

“Ich bin sehr glücklich damit, wo ich gerade bin und dabei will ich es belassen”, sagte der Niederländer am im japanischen Suzuka. Zuvor hatte der 26-Jährige noch mit einem Lachen und im Scherz gesagt: “Es hängt alles davon ab, ob ich nächstes Jahr fahren will.” Dass der dreimalige Champion seine Karriere beendet, scheint derzeit allerdings äußerst unwahrscheinlich, wie er später selbst aufklärte: “Ich habe einen Vertrag mit Red Bull bis 2028, erst danach will ich sehen, ob ich überhaupt noch weitermachen will.” Weiterlesen auf sportschau.de

