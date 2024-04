Aus der “Traum”: Willkommens-“BILD” in Panik vor dem Volk (Video)

sdr

Willkommens-Kritik-Heuchelei

Das deutsche Boulevard-Flaggschiff der Willkommens-Mainstream-Medien, die BILD, macht sich wieder, fast neun Jahre nach der, von oben angeordneten, Willkommens-Märchen-Hysterie ernste Sorgen:

„Messer-Angriff auf 4-Jährige in Wangen. Warum lässt die Politik das zu?”

In Wirklichkeit ist der Artikel nichts als verlogene Heuchelei:

„Wir müssen endlich über Ausländerkriminalität reden, sonst tun es die Extremisten.”

BILD macht sich nämlich in Wirklichkeit, genauso wie die deutschen Links-Polit-Eliten nur Sorgen um ihre eigene Zukunft: Dass nämlich die System-Medien, nach einem sich abzeichnenden System-Wechsel dann von den Polit-Eliten nicht mehr finanziert werden:

„Der Fall ist wie gemacht für die Hetze der AfD: Ausländer raus, Deutschland den Deutschen und der ganze Dreck.”

Darum gehts! Und nicht um die tausende Abgemesserte oder Vergewaltigte der Multikulti-Propaganda. Die wahrscheinlich im Spätsommer 2015 ihren späteren Migrations-Tätern als Kulturretter zugejubelt hatten.

Migrations-Gemesserte wie “Tatort”-Tote

Die unvorstellbare Migrations-Gewalt-Realität, welche BILD benennt, ist in Deutschland mittlerweile so alltäglich geworden, wie die vielen „Tatort”-Morde, die man schaurig-genüsslich am Ende eines langweiligen Wochenendes konsumiert:

„Ein Flüchtling kommt aus Syrien nach Holland, erhält dort den Pass des Landes. Dann reist er weiter ins beschauliche Wangen im Allgäu, meldet sich im Flüchtlingsheim an, wird dort gewalttätig, aber nicht weiter verfolgt. Am Ende sticht der Syrer (34) auf ein vierjähriges Mädchen ein, das im Norma-Markt gegenüber dem Heim mit Mama einkaufen wollte.”

“Zuwanderer aus arabischen Staaten”

Und BILD hat Angst davor, dass die schweigende und wohlstands-vertrottelte Mehrheit endlich aufwachen könnte, und das „Problem” endlich in seinem ganzen Wahnsinn durchschauen könnte:

„Die Messerattacke des Syrers wäre womöglich zu verhindern gewesen, wenn deutsche Politiker endlich Konsequenzen ziehen würden aus der steigenden Kriminalität von Zuwanderern, vor allem aus arabischen Staaten wie Syrien, Afghanistan und Nordafrika.”

Sowas, nämlich die Nennung der Täter nach Migrations-Hintergrund wäre bisher noch mit dem Rassismus-Verdikt belegt gewesen. Allein daran erkennt man mittlerweile schon die Dramatik des sozialen Zusammenbruchs der Nach-Willkommens-Gesellschaft:

„Fakt ist: Junge Männer aus diesen Staaten sind – gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung – weit überdurchschnittlich an Gewalttaten, an Mord und Totschlag, an Diebstahl und Raub beteiligt.”

– wie die jüngste BKA-Kriminalstatistik ausweist.

Der “Traum” von der Migranten-Invasion (Kontstantin Wecker)

Das Scheitern des Staates

Und das, was der Polizeigewerkschafter Rainer Wendt mittlerweile einfordert, offenbart nämlich genau das Scheitern des Staates: Dass nämlich dieser „die Pflicht” hätte,…

…„die Menschen in unserem Land bestmöglich zu schützen. Aber diese Pflicht wird schon lange nicht mehr ausreichend erfüllt – sonst wäre es nicht möglich, dass tickende Zeitbomben ins Land kommen und mitten unter uns leben.“

Schuld sind die “regierenden Politiker”

Und Wendt weiß auch die Schuldigen zu benennen: Nämlich die „regierenden Politiker”. – Allerdings wieder mit system-immanenter Schuldzuweisung, dass nämlich „rechtsextreme Parteien wie die AfD aus solchen Vorfällen Honig saugen” würden.

Hindurch hört man die Angst vor einem Volk, das langsam aus seiner Wohlstands-Lethargie erwachen könnte und Demokratie wieder ernst nehmen könnte.

„Das staatstragende Mitgefühl und gleichzeitige Achselzucken der Politik geht den Leuten zunehmend auf die Nerven.“

– so der Polizei-Gewerkschaftschef beunruhigt:

„Die Stimmung im Land ist längst gekippt. Das Konjunkturprogramm für die Gegner unserer freien Gesellschaft ist in vollem Gange.“

Nachfrage: Was ist das für eine freie Gesellschaft? Und auch Kosten von wem?

Und auch NRW-Innenminister Herbert Reul sieht eine düstere Gegenwart und Zukunft über Deutschland längst Realität geworden:

„Wir müssen wissen, welche Menschen in unser Land kommen. Wir müssen wissen, ob diese Menschen traumatisiert oder radikalisiert sind. Dann müssen wir uns um sie kümmern, sie dürfen keine Gefahr für die Bevölkerung darstellen.“

Wer solche Warnungen aber inmitten der Willkommens-Hysterie-2015 in den aufgeheizten Gut-Menschen-Raum stellte, wurde als Nazi und Rassis verleumdet…

Deutschland bald eine Kalifat-Staat ?

Jetzt aber ist es zu spät… Wie die nächste BILD-Schock-Schlagzeile belegt:

“Sie wollen Kalifat gründen: Geheim-Treffen von Islamisten in Hamburg.“

Und das erkennte BILD erst jetzt?

