Erster Robo-Hund in München im Einsatz – vorerst gegen Sprayer

DB Roboterhund Spot Bild: Mediathek of Deutsche Bahn

Im angeblichen Kampf gegen Vandalismus wird nun in München ein 40 Kilo schwerer Roboter-Hund mit drei „Augen“, der auf den „klingenden Namen „Spot“ hört, eingesetzt um vorerst einmal Jagd auf Graffiti-Sprayer zu machen.

DB prescht mit KI vor

Die Deutsche Bahn leidet, neben der „Unpünktlichkeit ihrer Züge“ unter anderem auch darunter, dass alleine in München, zwölf S-Bahn-Züge pro Woche in die Werkstatt müssen, um Schmierereien und Graffiti, zu entfernen. Im angeblich so teuren Kampf gegen den Vandalismus soll nun ein KI-Roboter auf vier Beinen helfen, wie auch merkur.de berichtete.

Eigentlich haben Hunde an den Gleisen der S-Bahn München ja nichts zu suchen. Künftig gibt es allerdings hierzu eine „fragwürdige“ Ausnahme. Am Bahnhof in Deisenhofen (Kreis München) präsentierte die Deutsche Bahn bereits am 15. März, ihr neustes Pilotprojekt.

Einen hundeähnlichen Laufroboter namens „Spot“ soll schon bald auf Abstellgleisen patrouillieren, auf S-Bahnen aufpassen und sie vor Schmierfinken und Sprayern „beschützen“.

Züge als Visitenkarte?

„Die Züge sind unsere Visitenkarte“, erklärte S-Bahn-Chef Heiko Büttner. „Wir wollen nicht, dass die S-Bahnen vollgesprayt werden.“ In den letzten Jahren habe die Zahl von Graffitis an Zügen stark zugenommen. Allein in München schickt die Deutsche Bahn pro Woche zwölf Züge zur Entfernung von Schmierereien in die Werkstatt. Aufs Jahr gerechnet reinigen die Spezialisten im S-Bahn-Werk in Steinhausen so über 13 000 Quadratmeter Graffiti, eine Fläche so groß wie drei Wiesenzelte. Ganz offenbar zählt nach Ansicht der Chefetage der DB die Pünktlichkeit der Züge wohl nicht zur „Visitenkarte des Unternehmens.

Rund eine Million Euro gibt die S-Bahn München angeblich jährlich für die Reinigungsarbeiten aus. „Aber es ist nicht nur ein betriebswirtschaftliches Problem“, erklärte Büttner. „Wenn die Züge in der Werkstatt sind, stehen sie in dieser Zeit nicht für den Personenverkehr zur Verfügung.“ Das führe nicht selten zu Zugverspätungen oder gar Ausfällen. Damit scheint also eine plausible Erklärung für die Unpünktlichkeit der DB gefunden, es liegt an den Reinigungsarbeiten.

„Wehrhafter“ Robo-Hund soll Vandalismus verhindern

Der hüfthohe Roboter-Hund „Spot“ soll das nun alles verhindern. Auf 100 Quadratmetern soll er Tag und Nacht auf Abstellgleisen patrouillieren. Spinnenartig tänzelt der rot-weiße Roboter dort in den Kiesbetten umher, steigt über Gleise und beobachtet seine Umgebung. Erkennt er mit seinen drei Kameras, die vorne, hinten und rechts an der Konstruktion angebracht sind, einen Sprayer, startet er eine Live-Übertragung und sendet einen Alarm an die zuständigen DB-Mitarbeiter. „Die rufen dann Einsatzkräfte der Bundespolizei“, erklärte Büttner das Vorgehen.

In seinem Revier kann sich Roboterhund Spot frei bewegen. „Er ist autonom und lädt sich an einer Ladestation selbst auf“, erklärte Projektleiter Christoph Exner. Wenn er umfällt, steht er von allein wieder auf, er erkennt Hindernisse und vermeidet Kollisionen. „Spot fängt auch wild an zu strampeln, wenn man ihn hochhebt“, warnt Exner gleich vorab mögliche Diebe. Auch treten sollte man den Roboterhund besser nicht. „Er wiegt 40 Kilo, das kann sehr wehtun.“

Wo Spot das erste Mal auf Streifzug geht, möchte die Bahn jedoch nicht verraten. „Das bleibt Betriebsgeheimnis“, sagte S-Bahn-Chef Büttner. Schließlich solle Spot ja die Sprayer auf frischer Tat ertappen und ihnen einen gehörigen Schrecken einjagen.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.