Produkt-Launch am 8. August: ZDF-Moderatorin wittert Nazi-Code bei Musk

Wir schreiben das Jahr 2024, die ganze Öffentlichkeit ist vom Rechtsruck vereinnahmt. Die ganze? Nein, ein kleiner, mit nur wenigen unnötigen Milliarden aufgefetteter Staatsfunk leistet unermüdlich Widerstand gegen die allumfassende Renazifizierung Deutschlands.

Einer ganz großen Sache auf der Spur ist nun ZDF-Journalistin Dunja Hayali. Wo andere längst im Dickicht des rechtsextremen deutschen Waldes aufgegeben hätten, hat sie nun im Vorstellungsdatum von Musks neuestem Projekt am 8. August einen versteckten Nazi-Code entdeckt. Weiterlesen auf der derstatus.at

Das sind die fünf gefährlichsten Frauen der Welt

Berlin. FBI und Europol suchen meist Männer. Nur fünf Frauen stehen auf den „Most wanted“-Listen. Diese Verbrechen werden ihnen vorgeworfen.

Drogenhandel, Betrug, Mord – die Liste an gesuchten Straftätern ist lang, ihre Taten sind teils brutal. Mehr als 50 Personen stehen zurzeit auf der „Most wanted“-Liste des europäischen Polizeiamts Europol, zehn weitere werden vom FBI gesucht. Zwischen all den Gesichtern stechen nur wenige Frauen heraus. Fünf, um genau zu sein. Das sind die meistgesuchten Frauen der Welt. Weiterlesen auf morgenpost.de

„Grünes Wirtschaftswunder“: Firmenpleiten-Rekord im März

Während die grünen Sektenmitglieder den politischen Versager des Jahrhunderts bereits als neuen Kanzler feiern, damit Deutschland noch etwas schneller in die Steinzeit zurück katapultiert werden kann, wird dieses Land zum Pleiteland:

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im März auf einen weiteren Höchstwert gestiegen. Insgesamt zählten die Forscher des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) 1.297 Pleiten von Personen- und Kapitalgesellschaften.

Weiterlesen auf journalistenwatch.com

Höllenfeuer ab 25 Grad: Tagesschau-Wetterkarten erheben Frühlingswetter zum Hitzeeinferno

Im Zuge des Klimawahns ist selbst der Wetterbericht zum schlechten Witz verkommen. Während die Deutschen die ersten Frühlingstage genießen, erweckt man bei den Wetterkarten der zwangsgebührenfinanzierten Tagesschau den Eindruck, man würde vor Hitze vergehen: Temperaturen ab 23 Grad unterlegt man hier bereits rot, ab 25 Grad wählt man einen so dunkelroten Farbton, dass man sich an Verbrennungen 3. Grades erinnert fühlt.

Der deutsche Wetterbericht verkommt mehr und mehr zum Angstporno. Vertretern von Öffentlich-Rechtlichen und der Mainstream-Journaille scheint noch nicht bewusst geworden zu sein, dass das Herbeifabulieren einer stetigen Bedrohungslage sich spätestens seit Covid-19 in der Bevölkerung massiv abgenutzt hat. Die Erzählung, dass die Erde „abfackelt“ und die Menschen somit gefälligst eine „grüne Transformation“ über sich ergehen lassen sollen, ruft beim Großteil der Normalbevölkerung auch angesichts des stetigen Scheiterns der Klimamodelle nur mehr ein Augenrollen hervor. Weiterlesen auf report24.news

Wegen Polizeifotos – New York zahlt nach Klage 17,5 Mio. Dollar

Nach ihren Festnahmen mussten zwei Musliminnen für Polizeifotos ihre Kopftücher abnehmen. Sie fühlten sich entblößt und zogen vor Gericht.

Die Stadt New York verteidigte die Polizisten zunächst. Nun hat sie einer Millionenzahlung zugestimmt. Behördenvertreter verteidigten die Praxis zunächst und erklärten, die Beamten hätten zwischen dem Respekt vor religiösen Gepflogenheiten und der „legitimen polizeilichen Notwendigkeit“ abwägen müssen, Polizeifotos anzufertigen. Weiterlesen auf welt.de

Gerald Grosz wegen Corona-Sprüchen über Söder verurteilt

Weil der österreichische Ex-FPÖ-Politiker Gerald Grosz Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beim Politischen Aschermittwoch als „Corona-Autokrat“ und „Södolf“ kritisiert, erhält er einen Strafbefehl über 36.000 Euro.

DEGGENDORF – Das Amtsgericht Deggendorf hat den ehemaligen FPÖ-Politiker Gerald Grosz zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 165 Euro verurteilt, weil er den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als „Corona-Autokrat“ und „Södolf“ bezeichnete. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Unterdessen kündigte Grosz, der auch als Kolumnist tätig ist, an, in Berufung zu gehen, notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht. Auf derselben Veranstaltung soll der 47jährige auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als „Horrorclown“ beleidigt haben. Quelle: jungefreiheitt.de

Ich leiste in Bayern Entwicklungshilfe in Sachen Meinungsfreiheit und Satire in der politischen Debatte. Natürlich traut sich Niemand in Deggendorf gegen Söder zu judizieren. Daher beschreiten wir den Weg notfalls bis nach Karlsruhe. pic.twitter.com/ZdOyIMi2he — Gerald Grosz (@GeraldGrosz) April 8, 2024

„Größter Slum Deutschlands“: Briten warnen vor EM-Spielen in Frankfurt

Blamage für Fußball-Deutschland! Jetzt warnen die Engländer ihre Fans schon vor der EM. Medien zeigen den Horror im Frankfurter Bahnhofsviertel, sprechen vom „Höllenloch“. England kickt am 20. Juni im „Deutsche Bank Park“ gegen Dänemark.

Die Boulevard-Zeitung „The Sun“ titelt „England in Zombieland“ und schreibt, was BILD seit Monaten berichtet: In Deutschlands Drogen-Hölle liegen Junkies auf den Straßen, greifen im Crack-Wahn Menschen an. Allein 12 530 Straftaten fanden hier 2023 statt. US-Firmen warnen Mitarbeiter längst davor, hier auch nur durchzugehen. Und jetzt auch die Engländer! Kein Wunder: Sogar die Straßenreinigung der Stadt arbeitet im Viertel nur mit Polizeischutz. Kinder müssen trotzdem über Junkies, Spritzen und Kondome steigen, um in die Grundschule zu kommen. Weiterlesen auf bild.de

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat am Sonntag über Drohnenangriffe auf das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine berichtet.

Die Schutzhülle des sechsten Reaktors sei dreimal getroffen worden, teilte IAEA-Chef Rafael Grossi im sozialen Netzwerk X mit. Laut IAEA war die nukleare Sicherheit nicht gefährdet. Laut Grossi war dies das erste Mal seit November 2022, dass das Kraftwerk direkt getroffen wurde. «Das darf nicht passieren», schrieb er. Die russische Kraftwerksleitung berichtete von der Explosion einer Drohne über der Kuppel des sechsten Reaktors. Weiterlesen auf blick.ch Anm. d. Red.: Wir dürfen trotzdem beruhigt sein. Denn der geniale Denker Habeck hat doch vor Monaten gesagt, die ukrainischen Kraftwerke seien sicher, denn sie „wurden ja gebaut.“ Damit wir uns noch sicherer fühlen dürfen, hat er veranlasst dass die unsicheren deutschen AKWs abgeschaltet und seit kurzem sogar endgültig zerstört werden.

Habeck will Kanzler werden! Problem: Baerbock wohl auch.

Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hat den parteiinternen Wettkampf um die Kanzlerkandidatur mit einer auffälligen Öffentlichkeit-Offensive eröffnet. Nicht nur in Videos, auch gegenüber Wirtschaftsverbänden präsentiert sich Habeck als freundlichere Kanzleralternative.

Egal, ob Industrieverband BDI oder Arbeitgeberverband, die Wirtschaftsbosse sind mächtig sauer auf Scholz. Sie klagen, der Kanzler nehme ihre Warnungen nicht ernst und loben Habeck als zugewandten Zuhörer. So postete er zu Ostern ein Video über Krieg und Frieden, in dem er die Weltlage und den Streit in Deutschland über Waffenlieferungen einordnete und bewertete. Staatstragend, mit weinroter Krawatte. Weiterlesen auf bild.de

Dank Energiewende: Wetterabhängige Versorgung samt plötzlicher Stromlücke

Plötzliche Stromlücke – der Sahara-Staub offenbart die große Schwäche der Energiewende

Sand und Staub aus der Sahara haben die deutschen Netzbetreiber an Ostern kalt erwischt. In Baden-Württemberg fehlte teilweise mehr als die Hälfte des erwarteten Solarstroms. Um die überraschende Lücke zu füllen, mussten Reservekraftwerke aktiviert werden – zu hohen Kosten.

„Notfalls Stromverbraucher abklemmen“

Betreiber von Solaranlagen und Stromnetzen wurden durch das Ausmaß der Verschattung jedenfalls unangenehm überrascht. Wie stark, das zeigen aktuelle Daten der Übertragungsnetzbetreiber in Bayern und Baden-Württemberg, wo besonders viele Photovoltaik-Anlagen (PV) zur Stromversorgung beitragen. […] Die beträchtliche Dimension des plötzlichen Produktionsausfalls weist auf die Tücken einer wetterabhängigen Stromversorgung hin. Stromnetzbetreiber und der Energiemarkt müssen sich mit entsprechend großen Kraftwerksreserven, Speichern und notfalls dem Abklemmen von Stromverbrauchern gegen unerwartete Ereignisse absichern. Weiterlesen auf welt.de hinter Zahlschranke

Sind ARD und “Correctiv” von der AfD besessen?

Erst am Mittwoch war die vernichtende Kritik von Mitarbeitern von ARD, ZDF und Deutschlandfunk an der ideologischen Einseitigkeit, mangelnden journalistischen Sorgfalt und politischen Anbiederung der zwangsfinanzierten Sender bekannt geworden. Nur zwei Tage später tat die ARD schon wieder alles, um ihre Kritiker zu bestätigen.

[…]

Die ARD erwähnt nicht nur mit keinem Wort, dass „Correctiv“ mittlerweile seit Monaten wegen seiner glatten Lügengeschichte über ein angebliches rechtsradikales Geheimtreffen in Potsdam am Pranger steht, sie beruft sich auch noch auf genau diese Geschichte und behauptet, das teilweise staatlich finanzierte Portal habe „erst im Januar aufgedeckt, dass AfD-Politiker zusammen mit Neonazis die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland geplant haben“. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

„Für Christen unwählbar“ – AfD-Mitglieder und die Kirchen: Verlorene Söhne?

Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Rechter ins Kirchenamt: Während deutsche Amtskirchen bei anderen unchristlichen Inhalten nur kleinlaut intervenieren, ziehen sie bei Migrationskritik und AfD-Verbindungen eine rote Linie.

Jüngst hat die Deutsche Bischofskonferenz vor der Wahl der AfD gewarnt und gefordert, „die politischen Angebote von Rechtsaußen abzulehnen und zurückzuweisen“. Auch die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, schloss sich dem an. Rechtsextremisten stellten die „Grundwerte unseres Zusammenlebens“ in Frage, betonte die Theologin. Wenn sich Mitarbeiter und Ehrenamtliche in den beiden großen Glaubensgemeinschaften für die AfD engagieren, offen ihre Sympathien für die Partei erkennen lassen oder auch sonst nur ansatzweise als „rechts“ gelten, werden sie nicht erst seit neuestem – wie Pfarrer Martin Michaelis – von den Kirchen unter Druck gesetzt. Die JUNGE FREIHEIT dokumentiert einige Fälle – hier nachzulesen.

Blutigen Kampf verloren: Nach zehn Jahren ist Wesner nicht mehr Weltmeisterin

Die in Wien lebende Boxerin Nicole Wesner ist nach zehn (!) Jahren nicht mehr Weltmeisterin. Die 46-Jährige verlor ihren WBF-Gürtel im Leichtgewicht gegen die um 20 Jahre jüngere Nina Pavlovic aus Serbien.



„In der ersten oder zweiten Runde ist mein Trommelfell geplatzt, habe nur noch ein Surren und meinen Trainer nicht mehr gehört“, erklärte Wesner ihre Niederlage. Die die gebürtige Kölnerin aber gelassen nimmt: „Wir haben eine Re-Match-Klausel.“ An ein Karriereende denkt der Routinier also dennoch nicht. Weiterlesen auf krone.at

