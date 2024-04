Wie Befragte aus ASEAN-Staaten zu Themen globaler Tragweite stehen

Die Mitglieder der ASEAN Staaten | Quelle: Asie.svg: historicair 20:31, 20 November 2006 (UTC)derivative work: Hariboneagle927, Public domain, via Wikimedia Commons

Zehn Trends, die sich aus der ASC-Umfrage ergeben

Von REDAKTION | Das ASEAN Studies Centre am ISEAS – Yusof Ishak Institute in Singapore ließ nach Jahresbeginn 2024 über insgesamt sieben Wochen 1.994 Südostasiaten zu ihren Ansichten und Wahrnehmungen in Bezug auf globale und regionale Entwicklungen befragen. Das Ergebnis – “The State of Southeast Asia: 2024 Survey Report” – wurde inzwischen veröffentlicht und ist unter der Webseite des Instituts – www.iseas.edu.sg – auch elektronisch abrufbar.

Die ASEAN Staaten umfassen insgesamt zehn Staaten, mit 670 Millionen Einwohnern, die sich über ein Festlandgebiet von 2.071.452 km2 verteilen. Es ist die sechste Umfrage, welche das Institut jährlich herausgebracht hatte und in sechs verschiedenen Sprachen an die Befragten aus zehn südostasiatischen Regionen richtete.

Das Ergebnis zeigt auf, wie ein repräsentativer Querschnitt von Bürgern aus ASEAN-Staaten, die nicht zum «kollektiven Westen» zählen und ungleich atlantischer Staaten keinerlei Hegemonialansprüche vertreten, über aktuelle Fragen des Weltgeschehens befindet:

Ihre drei größten Herausforderungen?

Der bevorzugter Bündnispartner von ASEAN für Sie?

Ihre drei größten Befürchtungen?

Der wichtigste strategische Partner von ASEAN für Sie?

Wer führt den globalen Freihandel an?

Wie sehr vertrauen Sie, dass Japan “das Richtige” tue, um weltweit zu Frieden, Sicherheit, Wohlstand und guter Regierungsführung beizutragen?

Wie sehr vertrauen Sie, dass die USA “das Richtige” tue, um weltweit zu Frieden, Sicherheit, Wohlstand und guter Regierungsführung beizutragen?

Welches ist weltweit Ihr bevorzugtes Land zum Leben?

Welches ist weltweit Ihr bevorzugtes Besucher-Land?

Welches ist Ihr bevorzugtes Urlaubsland innerhalb ASEAN?

