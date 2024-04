Ist gendergerechtes gleichberechtigtes Pinkeln ungesund?

„Missoir“ aus Berlin soll sechs Damentoiletten ersetzen. © Missoir

Eine der aktuell größten Errungenschaften für Gleichberechtigung, nämlich die Möglichkeit für Frauen sich nicht nur als „Sitzpinkler*Innen“ zu erleichtern, bekommt jetzt von Seiten der Medizin einen gehörigen Dämpfer. Waren am Ende alle Bemühungen, auch in öffentlichen WCs die Diskriminierung, dass nur Männer und/oder Penisträger*Innen dort im Stehen pinkeln können, abzustellen, am Ende umsonst?

Von KROKO | Vorweg die Vorgeschichte, denn rückständige und nicht woke Zeitgenoss*Innen könnten am Ende gar annehmen, hier handelt es sich um ein Satire:

Unter der Überschrift „Würdevoll, sicher und zeitsparend zur Toilette“ klärt uns beispielsweise die Frankfurter Rundschau auf, dass „Fehlende Frauen-Urinale und lange Warteschlangen ein echtes Problem“ seien. Aber „mittlerweile gibt es effiziente Lösungen.“ Und eine Studie! In der genannten Zeitung liest man Frohbotschaften aus Frankreich:

„Das Fazit der Studie: Das Urinieren im Stehen ist die schnellste Lösung. Für Frauen ist die natürlichste Haltung aber die Hocke. Es braucht also Pissoirs für Frauen, die kontaktloses Pipimachen in dieser Position ermöglichen. Eine erfolgreiche Umsetzung ist „LaPee“, ein mobiles Frauen-Urinal. Die Architekt:innen Gina Périer aus Frankreich und Alexander Egebjerg aus Dänemark haben mit ihrem Produkt im Jahr 2022 den „Danish Design Award“ in der Kategorie „Game Changer“ gewonnen.“

Da will man natürlich auch in Deutschland nicht rückständig sein. Die Forderung, die Sitzpinkel-Diskriminierung abzustellen wurde deshalb von einer besonders fortschrittlichen Abgeordneten sogar im Berliner Abgeordnetenhaus erhoben. Bitte nochmals, das ist keine Satire, dass ist gelebter Wahnsinn im woken Freiluft-Irrenhaus Deutschland. Das Video dazu finden Sie am Ende dieses Artikels.

Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten

Auf STYLEBOOK, das „Magazin für Beauty Fashion und Well-Beeing“, erfährt man Schreckliches:

Unter der Überschrift „Darum sollten Frauen nur im Sitzen pinkeln“ steht, dass das Pinkeln im Stehen “für uns Frauen alles andere als gesund sein“ soll. Und STYLEBOOK sprach mit einer Frauenärztin und man bzw. frau erfährt:

„Unsere Expertin, Gynäkolgin Dr. Heidi Gösslinghoff, rät Frauen ab, im Stehen zu urinieren. „Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine saubere, luxuriöse Toilette, auf der Sie sitzen können. Als Alternative gibt es eine genauso saubere Stehtoilette. Was würden Sie wählen?

Ich wette, die meisten von uns wählen die Variante des Sitzens. Entspannt auf der Toilette sitzen und der Natur ihren freien Lauf lassen, ohne Verrenkungen und angespannten Oberschenkeln.“

Und genau das sei der Grund, warum es besser ist, im Sitzen zu pinkeln:

„Die Beckenbodenmuskulatur entspannt sich und die Blase kann sich vollständig entleeren. Wenn Sie im Stehen urinieren, bleibt immer etwas Restharn in der Blase“.

Und wenn das aber ständig passiert, können sich Keime in der Blase vermehren und zu einer Blasenentzündung führen.

„Gerade, wenn man für Infektionen der Harnwege anfällig ist, kann das schneller und häufiger in Harnwegsentzündungen enden“, so die Expertin zu STYLEBOOK.

Kurz gesagt, urinieren Sie wie gehabt meine Damen und wenn Sie sich dabei diskriminiert fühlen, sehen Sie bitte das folgende Video an. Dann weicht das Gefühl der Diskriminierung schallendem Gelächter oder fassungslosem Kopfschütteln.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.