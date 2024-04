Czy genderowe sikanie jest niezdrowe?

„Missoir“ aus Berlin soll sechs Damentoiletten ersetzen. © Missoir

Jedno z największych osiągnięć w dziedzinie równouprawnienia, a mianowicie możliwość korzystania z toalety przez kobiety nie tylko w pozycji siedzącej, jest obecnie poważnie kwestionowane przez lekarzy. Czy ostatecznie wszystkie wysiłki zmierzające do położenia kresu dyskryminacji w toaletach publicznych, zgodnie z którą tylko mężczyźni i/lub osoby noszące penisa mogą siusiać na stojąco, poszły na marne?

Najpierw coś z przeszłości, ponieważ zacofani i nie obudzeni współcześni mogą założyć, że jest to satyra:

Pod nagłówkiem “Dostojna, bezpieczna i oszczędzająca czas toaleta” gazeta Frankfurter Rundschau informuje nas, że “brak pisuarów dla kobiet i długie kolejki są prawdziwym problemem”. Ale “istnieją już skuteczne rozwiązania”. I badanie! We wspomnianej gazecie czytamy dobre wieści z Francji:

“ Wnioski płynące z badania: oddawanie moczu na stojąco jest najszybszym rozwiązaniem. Jednak dla kobiet najbardziej naturalną pozycją jest kucanie. Dlatego potrzebujemy pisuarów dla kobiet, które umożliwiają bezdotykowe oddawanie moczu w tej pozycji. Jednym z udanych rozwiązań jest “LaPee”, mobilny pisuar dla kobiet. Architekci Gina Périer z Francji i Alexander Egebjerg z Danii zdobyli nagrodę “Danish Design Award” w kategorii ´Game Changer´ za swój produkt w 2022 roku”.

Oczywiście Niemcy nie chcą być zacofane. Dlatego szczególnie postępowy członek berlińskiej Izby Reprezentantów wezwał nawet do położenia kresu dyskryminacji musyących siadać siusiaków. Powtarzam, to nie jest satyra, to prawdziwe szaleństwo w obudzonym (woke) domu wariatów pod gołym niebem, jakim są Niemcy. Film można znaleźć na końcu tego artykułu.

Tam, gdzie jest dużo światła, jest też dużo cienia

STYLEBOOK, “magazyn o urodzie, modzie i dobrym samopoczuciu” („Magazin für Beauty Fashion und Well-Beeing“), ma straszną wiadomość:

Pod nagłówkiem “Dlatego kobiety powinny siusiać tylko na siedząco” czytamy, że sikanie na stojąco “nie jest zdrowe dla kobiet”. STYLEBOOK skontaktował się z ginekologiem, który powiedział:

“Nasza ekspertka, ginekolog dr Heidi Gösslinghoff, odradza kobietom oddawanie moczu na stojąco. Wyobraź sobie, że masz czystą, luksusową toaletę, na której możesz usiąść. Alternatywą jest toaleta stojąca, która jest równie czysta. Którą byś wybrała? Założę się, że większość z nas wybrałaby opcję siedzącą. Siedzimy zrelaksowane na toalecie i pozwalamy naturze toczyć się swoim biegiem, bez skurczów i napiętych ud”.

I to jest właśnie powód, dla którego lepiej jest siusiać na siedząco:

“Mięśnie dna miednicy rozluźniają się, a pęcherz może się całkowicie opróżnić. Jeśli oddajesz mocz na stojąco, w pęcherzu zawsze pozostają resztki moczu”.

A jeśli dzieje się tak przez cały czas, zarazki mogą namnażać się w pęcherzu i prowadzić do zapalenia pęcherza.

“Zwłaszcza jeśli jesteś podatna na infekcje dróg moczowych, może to prowadzić do szybszych i częstszych infekcji dróg moczowych” – powiedziała ekspertka do STYLEBOOK.

Krótko mówiąc, oddawaj mocz jak zwykle, a jeśli czujesz się dyskryminowana, obejrzyj poniższy film. Wtedy poczucie dyskryminacji ustąpi miejsca gromkiemu śmiechowi lub oszołomionemu kręceniu głową.



Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”

Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

