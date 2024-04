Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny

Nielegalni migranci z Afryki i innych rejonów świata są w zachwycie i miliony z nich przygotowują się już do opuszczenia swych ojczyzn. Można powiedzieć, że od kwietnia 2024 zostali oni uznani za legalnych migrantów, ponieważ Parlament Europejski przyjął, po długich i ciężkich negocjacjach, tzw. pakt migracyjny. Tak lewacka europejska „elita” chce zmienić (czytaj: zniszczyć) nasz kontynent od podstaw, tzn. od ludności. Oficjalny cel ustaw jest zmniejszenie liczby nowo przybyłych, przyspieszenie procedur azylowych i przeniesienie ich na granice zewnętrzne. Tu można się tylko z ubolewaniem uśmiechnąć, w razie ktoś by temu chciał zawierzyć. Dr Nicolaus Fest, eurodeputowany AfD trafnie skomentował: “Pakt migracyjny nie powstrzyma masowej imigracji do Europy, ponieważ każdy, kto dotrze do zewnętrznej granicy UE, nadal będzie podlegał procedurze azylowej. Nielegalna migracja ma być w przyszłości kontrolowana. Nie chcemy jednak kontrolować nielegalnej migracji, chcemy położyć jej kres. Redystrybucja migrantów w Europie, bezpłatne porady prawne dla migrantów podczas procedury azylowej, dekryminalizacja przemytniczych organizacji pozarządowych, prawo do łączenia rodzin, luźne przepisy dotyczące kontroli wieku przybyszów – to nie rozwiąże kryzysu migracyjnego, tylko go zaostrzy”. Można mieć tylko nadzieję, że społeczności europejskie nie dadzą się znowu okłamać. Bo będzie tak jak ma być: „more of the same“ (“więcej tego samego”). Lewacy chcą jak najszybciej całkowicie wymienić ludność naszego kontynentu. To dzieje się na naszych oczach!

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”

Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

